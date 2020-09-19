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https://ria.ru/20200919/kinotavr-1577469013.html
Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
На "Кинотавре" раздали призы: "досталось" в основном фильмам с колоритными и самобытными женскими персонажами (даже если они на втором плане). Среди лауреатов — РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T00:47
2020-09-19T08:53
коронавирус в россии
что посмотреть
сочи
звезды
фильмы
кристина асмус
иван и. твердовский
культура
кино и сериалы
знаменитости
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>На "Кинотавре" раздали призы: "досталось" в основном фильмам с колоритными и самобытными женскими персонажами (даже если они на втором плане). Среди лауреатов — резонансное "Пугало", венецианский счастливчик "Китобой", абсурдистский фарс "Человек из Подольска". О чем эти картины, почему достойны внимания, станут ли они культовыми — в материале РИА Новости.Якутия начинает и выигрываетОдин из самых резонансных фильмов этого фестиваля — якутская мистическая драма "Пугало" Дмитрия Давыдова. Она получила главный приз, Гран-при, и была отмечена за лучшую женскую роль.К слову, пару лет назад на ММКФ тоже победило якутское кино — золотого "Святого Георгия" тогда получил фильм "Царь-птица".Главная героиня "Пугала" — знахарка-отшельница (Валентина Романова-Чыскыырай, это ее дебют в кино). Жители деревни сторонятся ее, но по ночам приходят с просьбой помочь избавиться от болезней. Знахарка знает, что целительский дар однажды ее погубит, но продолжает делать добрые дела.Кинокритики абсолютно солидарны с жюри. Вероника Скурихина назвала "Пугало" прекрасным фильмом "с филигранной режиссурой, выдержанным качественным сюжетом от начала и до конца, в котором сохранена аутентичность якутской деревни".А Ефим Гугнин считает картину любопытной и классно сделанной. "Хорошо, что у нас, в европейской части России, наконец начали на фестивальном уровне замечать самобытный якутский кинематограф — с его переплетениями этнических сюжетов и чисто жанровых повествовательных конструкций", — рассказал он. Особенно интересна эта тенденция тем, что, например, на западных фестивалях жанрового кино подобные фильмы далеко не редкость.Из Венеции в СочиРежиссерский дебют Филиппа Юрьева "Китобой" сначала с восторгом приняли на недавнем Венецианском кинофестивале (<a href="https://ria.ru/20200911/kitoboy-1577108785.html" target="_blank">дали</a> главный приз в параллельной программе Мостры). А теперь у него две награды "Кинотавра": за лучшую режиссуру и мужскую роль (Владимир Онохов).Егор Москвитин отмечает, что в "Китобое" восхищает естественное существование актера в кадре и сочетание мифа и документалистики в истории.Главный герой драмы, молодой охотник Лешка, влюбляется в молчаливую девушку из эротического видеочата. Потом он узнает, что она живет далеко, в Америке. Это его не пугает: после недолгого общения с таинственной незнакомкой парень решается на необычный поступок.Сам режиссер считает, что центральная тема фильма — погоня за мечтой, которая ведет к взрослению.По словам продюсера картины и наставника Юрьева во ВГИКе, Алексея Учителя, получился не просто экзотический рассказ про Чукотку, а сильная человеческая история, соединяющая в себе необычность и универсальность.Неоднозначная "Конференция"Приз за лучший сценарий достался "Конференции" Ивана И. Твердовского — еще одному участнику Венецианского фестиваля.Фильм, по мнению Скурихиной, говорит о самом важном, о чем долго молчали. "О трагедии, причем не в "слезовыжимательной" манере. Твердовский проделал огромную работу, с какой не справились бы очень многие" (предыстория картины такова, что от проекта режиссера отказались почти все российские продюсеры, сказав, что этот фильм вообще нельзя снимать)."Конференция" рассказывает о трагических событиях в Театральном центре на Дубровке, о том, как они воспринимаются 17 лет спустя. В Москву из монастыря приезжает Наталья (Наталья Павленкова). Она собирает бывших заложников "Норд-Оста" для проведения вечера памяти трагедии, которая произошла 23-26 октября 2002 года. Воссоздавая детали и хронологию событий, всем предстоит, преодолевая посттравматический синдром, еще раз пережить случившееся.Иван И. Твердовский <a href="https://ria.ru/20200918/kino-1577402944.html" target="_blank">признавался</a> в интервью РИА Новости, что замысел фильма возник два с половиной года назад, а когда он писал сценарий, то собирал интервью, из которых брал эмоциональные вещи. "Не с точки зрения исторического факта, как это происходило в начале, середине и в конце, а что человек ощущал", — пояснил режиссер.Кинокритик Влад Шуравин считает эту картину лучшей из всех, снятых Иваном И. Твердовским, а Егор Москвитин отмечает деликатнейшую сценарную работу, в которой "художественное рождается из документального, а образы разных людей объединяются в коллективную судьбу".Новая легендаБольше всего говорили на "Кинотавре" о "Человеке из Подольска". Но комедию Семена Серзина отметили только за лучшую музыку, хотя многие считают, что лента достойна и Гран-при, и приза за мужскую роль. Возможно, картину ждет такой же статус культовой, как победителя "Кинотавра" 2006 года, "Изображая жертву".Фильм снят по пьесе Дмитрия Данилова, которую уже поставили во многих театрах страны. Обычный парень из Подольска возвращается с работы из Москвы. На Курском вокзале полицейские без объяснения забирают его в участок. Там начинают происходить совершенно фантасмагоричные дела: представители закона оказываются требовательными интеллектуалами и краеведами.А Вероника Скурихина считает, что Серзин умудрился не провалить одно из самых сложнейших испытаний для режиссера — снять чистопородный абсурд."У нас с этим немногие справляются — либо скатываются в черную комедию, либо в реализм", — поясняет она.Что еще?"Женский след" остался в номинациях за лучший дебют и операторскую работу.Фильм Анастасии Пальчиковой "Маша" с Полиной Гухман, Анной Чиповской и Максимом Сухановым стал первым среди дебютов."Маша" — это потрясающий очерк о взрослении в непростое время, а еще это фильм, благодаря которому на экране, что называется, звезда родилась, — считает Москвитин. — Полина Гухман — удивительная актриса, так что лучших дебютов в "Маше" сразу два".Фильм рассказывает о 13-летней девочке, которая растет между боксерским рингом и улицей. Ее друзья — грабители и убийцы. В 90-е их ненавидят все, но для Маши они лучшие люди, потому что любят и защищают. Но однажды она узнает, кто они на самом деле, что сделали с ее семьей. Маша уезжает в Москву, пытаясь оторваться от прошлого (но все не так просто).Мелодраму Анны Меликян "Трое" отметили за операторскую работу. Фабула такова: муж, жена и другая женщина. Это история про телеведущего (Константин Хабенский), его супругу (Виктория Исакова) и поэтессу (Юлия Пересильд). Любовная история, в которой герой мечется между Москвой и Санкт-Петербургом и двумя женщинами."Все фильмы Анны Меликян бесконечно красивы, но операторская работа в нем — это и правда целая система ощущений, не возможная ни в одной другой картине", — отмечает Москвитин.Специальный приз жюри "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям" получил фильм "Глубже!" Михаила Сегала с Александром Палем, Любовью Аксеновой, Олегом Гаасом. Это история молодого режиссера и знатока системы Станиславского, который попадает в порно-индустрию и, как поясняют прокатчики картины, "меняет мир к лучшему".Изменят ли мир кино фильмы, которые стали звездами этого "Кинотавра", можно будет узнать, когда они выйдут в прокат.
https://ria.ru/20200916/kino-1577268360.html
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коронавирус в россии, что посмотреть , сочи, звезды, фильмы, кристина асмус, иван и. твердовский, кино и сериалы, знаменитости, анна меликян, юлия пересильд, виктория исакова, анна чиповская, курский вокзал, кинотавр, константин хабенский

Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил

00:47 19.09.2020 (обновлено: 08:53 19.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Анна Меликян, актеры Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова (слева направо) на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян "Трое" в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Режиссер Анна Меликян, актеры Юлия Пересильд, Константин Хабенский и Виктория Исакова (слева направо) на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На "Кинотавре" раздали призы: "досталось" в основном фильмам с колоритными и самобытными женскими персонажами (даже если они на втором плане). Среди лауреатов — резонансное "Пугало", венецианский счастливчик "Китобой", абсурдистский фарс "Человек из Подольска". О чем эти картины, почему достойны внимания, станут ли они культовыми — в материале РИА Новости.

Якутия начинает и выигрывает

Один из самых резонансных фильмов этого фестиваля — якутская мистическая драма "Пугало" Дмитрия Давыдова. Она получила главный приз, Гран-при, и была отмечена за лучшую женскую роль.

"Потрясающее наитие актеров и режиссера, щедрость таланта, который льется из этих людей, — это и есть то якутское чудо, о котором мы кричим уже три года! Здорово, что после "Кинотавра" можно будет уже не кричать", — поделился с РИА Новости кинокритик Егор Москвитин сразу после церемонии закрытия.

К слову, пару лет назад на ММКФ тоже победило якутское кино — золотого "Святого Георгия" тогда получил фильм "Царь-птица".
Главная героиня "Пугала" — знахарка-отшельница (Валентина Романова-Чыскыырай, это ее дебют в кино). Жители деревни сторонятся ее, но по ночам приходят с просьбой помочь избавиться от болезней. Знахарка знает, что целительский дар однажды ее погубит, но продолжает делать добрые дела.
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало
1 из 3
Кадр из фильма "Пугало"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"

Сцена из фильма "Пугало"

Кадр из фильма Пугало
2 из 3

Сцена из фильма "Пугало"

© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"

Фрагмент из фильма "Пугало"

Кадр из фильма Пугало
3 из 3

Фрагмент из фильма "Пугало"

© Пресс-служба "Кинотавра"
1 из 3
Кадр из фильма "Пугало"
© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 3

Сцена из фильма "Пугало"

© Пресс-служба "Кинотавра"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Пугало"

© Пресс-служба "Кинотавра"
Кинокритики абсолютно солидарны с жюри. Вероника Скурихина назвала "Пугало" прекрасным фильмом "с филигранной режиссурой, выдержанным качественным сюжетом от начала и до конца, в котором сохранена аутентичность якутской деревни".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Валентина Романова-Чыскыырай, получившая приз в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, получившая приз в номинации Лучшую женскую роль в фильме Пугало режиссера Дмитрия Давыдова на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, получившая приз в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
А Ефим Гугнин считает картину любопытной и классно сделанной. "Хорошо, что у нас, в европейской части России, наконец начали на фестивальном уровне замечать самобытный якутский кинематограф — с его переплетениями этнических сюжетов и чисто жанровых повествовательных конструкций", — рассказал он.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер и сценарист фильма "Пугало" Дмитрий Давыдов и актриса Валентина Романова-Чыскыырай перед премьерой фильма на "Кинотавре"
Режиссер и сценарист фильма Пугало Дмитрий Давыдов и актриса Валентина Романова-Чыскыырай у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер и сценарист фильма "Пугало" Дмитрий Давыдов и актриса Валентина Романова-Чыскыырай перед премьерой фильма на "Кинотавре"
Особенно интересна эта тенденция тем, что, например, на западных фестивалях жанрового кино подобные фильмы далеко не редкость.

Из Венеции в Сочи

Режиссерский дебют Филиппа Юрьева "Китобой" сначала с восторгом приняли на недавнем Венецианском кинофестивале (дали главный приз в параллельной программе Мостры). А теперь у него две награды "Кинотавра": за лучшую режиссуру и мужскую роль (Владимир Онохов).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер "Китобоя" Филипп Юрьев, получивший приз "За лучшую режиссуру" на "Кинотавре"
Режиссер фильма Китобой Филипп Юрьев, получивший приз в номинации За лучшую режиссуру на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер "Китобоя" Филипп Юрьев, получивший приз "За лучшую режиссуру" на "Кинотавре"

"В потрясающем "Китобое" аутентичная кинематография, Чукотка, подростковая драма, — отмечает кинокритик Вероника Скурихина. — Картина полна простого понятного юмора. Снято и выдержано это просто невероятно".

Егор Москвитин отмечает, что в "Китобое" восхищает естественное существование актера в кадре и сочетание мифа и документалистики в истории.
Главный герой драмы, молодой охотник Лешка, влюбляется в молчаливую девушку из эротического видеочата. Потом он узнает, что она живет далеко, в Америке. Это его не пугает: после недолгого общения с таинственной незнакомкой парень решается на необычный поступок.
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)Кадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой
1 из 5
Кадр из фильма "Китобой"
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
© Пресс-служба "Кинотавра"

Сцена из фильма "Китобой"

Кадр из фильма Китобой
2 из 5

Сцена из фильма "Китобой"

© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"

Фрагмент из фильма "Китобой"

Кадр из фильма Китобой
3 из 5

Фрагмент из фильма "Китобой"

© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой
4 из 5
Кадр из фильма "Китобой"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)

Сцена из фильма "Китобой"

Кадр из фильма Китобой
5 из 5

Сцена из фильма "Китобой"

© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
1 из 5
Кадр из фильма "Китобой"
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
2 из 5

Сцена из фильма "Китобой"

© Пресс-служба "Кинотавра"
3 из 5

Фрагмент из фильма "Китобой"

© Пресс-служба "Кинотавра"
4 из 5
Кадр из фильма "Китобой"
© Пресс-служба "Кинотавра"
5 из 5

Сцена из фильма "Китобой"

© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
Сам режиссер считает, что центральная тема фильма — погоня за мечтой, которая ведет к взрослению.
По словам продюсера картины и наставника Юрьева во ВГИКе, Алексея Учителя, получился не просто экзотический рассказ про Чукотку, а сильная человеческая история, соединяющая в себе необычность и универсальность.

Неоднозначная "Конференция"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСъемочная группа фильма Ивана И. Твердовского "Конференция" перед премьерой фильма на "Кинотавре"
Съемочная группа фильма Ивана Твердовского Конференция у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Съемочная группа фильма Ивана И. Твердовского "Конференция" перед премьерой фильма на "Кинотавре"
Приз за лучший сценарий достался "Конференции" Ивана И. Твердовского — еще одному участнику Венецианского фестиваля.
Фильм, по мнению Скурихиной, говорит о самом важном, о чем долго молчали. "О трагедии, причем не в "слезовыжимательной" манере. Твердовский проделал огромную работу, с какой не справились бы очень многие" (предыстория картины такова, что от проекта режиссера отказались почти все российские продюсеры, сказав, что этот фильм вообще нельзя снимать).
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер "Конференции" Иван И. Твердовский, получивший приз за лучший сценарий на "Кинотавре"
Режиссер фильма Конференция Иван Твердовский, получивший приз имени Григория Горина за лучший сценарий на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер "Конференции" Иван И. Твердовский, получивший приз за лучший сценарий на "Кинотавре"
"Конференция" рассказывает о трагических событиях в Театральном центре на Дубровке, о том, как они воспринимаются 17 лет спустя. В Москву из монастыря приезжает Наталья (Наталья Павленкова). Она собирает бывших заложников "Норд-Оста" для проведения вечера памяти трагедии, которая произошла 23-26 октября 2002 года. Воссоздавая детали и хронологию событий, всем предстоит, преодолевая посттравматический синдром, еще раз пережить случившееся.
Иван И. Твердовский признавался в интервью РИА Новости, что замысел фильма возник два с половиной года назад, а когда он писал сценарий, то собирал интервью, из которых брал эмоциональные вещи. "Не с точки зрения исторического факта, как это происходило в начале, середине и в конце, а что человек ощущал", — пояснил режиссер.
© Пресс-служба "Кинотавра" Кадр из фильма "Конференция"
Кадр из фильма Конференция
1 из 2
Кадр из фильма "Конференция"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"

Ольга Лапшина и Наталья Павленкова в фильме "Конференция"

Кадр из фильма Конференция
2 из 2

Ольга Лапшина и Наталья Павленкова в фильме "Конференция"

© Пресс-служба "Кинотавра"
1 из 2
Кадр из фильма "Конференция"
© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 2

Ольга Лапшина и Наталья Павленкова в фильме "Конференция"

© Пресс-служба "Кинотавра"
Кинокритик Влад Шуравин считает эту картину лучшей из всех, снятых Иваном И. Твердовским, а Егор Москвитин отмечает деликатнейшую сценарную работу, в которой "художественное рождается из документального, а образы разных людей объединяются в коллективную судьбу".

Новая легенда

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Илья Борисов и солист группы OQJAV Вадим Королев перед премьерой фильма Семена Серзина "Человек из Подольска" на "Кинотавре"
Актеры Илья Борисов и солист группы OQJAV Вадим Королев перед премьерой фильма режиссера Семена Серзина Человек из Подольска в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актеры Илья Борисов и солист группы OQJAV Вадим Королев перед премьерой фильма Семена Серзина "Человек из Подольска" на "Кинотавре"
Больше всего говорили на "Кинотавре" о "Человеке из Подольска". Но комедию Семена Серзина отметили только за лучшую музыку, хотя многие считают, что лента достойна и Гран-при, и приза за мужскую роль. Возможно, картину ждет такой же статус культовой, как победителя "Кинотавра" 2006 года, "Изображая жертву".
Фильм снят по пьесе Дмитрия Данилова, которую уже поставили во многих театрах страны. Обычный парень из Подольска возвращается с работы из Москвы. На Курском вокзале полицейские без объяснения забирают его в участок. Там начинают происходить совершенно фантасмагоричные дела: представители закона оказываются требовательными интеллектуалами и краеведами.
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Человек из Подольска"
Кадр из фильма Человек из Подольска
1 из 3
Кадр из фильма "Человек из Подольска"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"

Сцена из фильма "Человек из Подольска"

Кадр из фильма Человек из Подольска
2 из 3

Сцена из фильма "Человек из Подольска"

© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"

Фрагмент из фильма "Человек из Подольска"

Кадр из фильма Человек из Подольска
3 из 3

Фрагмент из фильма "Человек из Подольска"

© Пресс-служба "Кинотавра"
1 из 3
Кадр из фильма "Человек из Подольска"
© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 3

Сцена из фильма "Человек из Подольска"

© Пресс-служба "Кинотавра"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Человек из Подольска"

© Пресс-служба "Кинотавра"
"В этой абсурдной кинопьесе парня в отделении полиции начинают допрашивать о том, в каком году Подольск получил статус города и, в общем, творят какой-то сюрреалистичный беспредел. Кино остросоциальное, при этом очень смешное и креативное, с сильным литературным текстом в основе", — рассказывает Влад Шуравин.
А Вероника Скурихина считает, что Серзин умудрился не провалить одно из самых сложнейших испытаний для режиссера — снять чистопородный абсурд.
"У нас с этим немногие справляются — либо скатываются в черную комедию, либо в реализм", — поясняет она.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСъемочная группа фильма "Человек из Подольска" перед премьерой на "Кинотавре"
Съемочная группа фильма режиссера Семена Серзина Человек из Подольска перед премьерой фильма в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Съемочная группа фильма "Человек из Подольска" перед премьерой на "Кинотавре"

Что еще?

"Женский след" остался в номинациях за лучший дебют и операторскую работу.
Фильм Анастасии Пальчиковой "Маша" с Полиной Гухман, Анной Чиповской и Максимом Сухановым стал первым среди дебютов.
"Маша" — это потрясающий очерк о взрослении в непростое время, а еще это фильм, благодаря которому на экране, что называется, звезда родилась, — считает Москвитин. — Полина Гухман — удивительная актриса, так что лучших дебютов в "Маше" сразу два".
© Пресс-служба "Кинотавра"

Полина Гухман в фильме "Маша"

Кадр из фильма Маша
1 из 4

Полина Гухман в фильме "Маша"

© Пресс-служба "Кинотавра"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз "Лучший дебют" на "Кинотавре"

Режиссер фильма Маша Анастасия Пальчикова, получившая приз в номинации Лучший дебют на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля Кинотавр в Сочи.
2 из 4

Режиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз "Лучший дебют" на "Кинотавре"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Кинотавра"

Анна Чиповская в фильме "Маша"

Кадр из фильма Маша
3 из 4

Анна Чиповская в фильме "Маша"

© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"

Фрагмент из фильма "Маша"

Кадр из фильма Маша
4 из 4

Фрагмент из фильма "Маша"

© Пресс-служба "Кинотавра"
1 из 4

Полина Гухман в фильме "Маша"

© Пресс-служба "Кинотавра"
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Режиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз "Лучший дебют" на "Кинотавре"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 4

Анна Чиповская в фильме "Маша"

© Пресс-служба "Кинотавра"
4 из 4

Фрагмент из фильма "Маша"

© Пресс-служба "Кинотавра"
Фильм рассказывает о 13-летней девочке, которая растет между боксерским рингом и улицей. Ее друзья — грабители и убийцы. В 90-е их ненавидят все, но для Маши они лучшие люди, потому что любят и защищают. Но однажды она узнает, кто они на самом деле, что сделали с ее семьей. Маша уезжает в Москву, пытаясь оторваться от прошлого (но все не так просто).
Мелодраму Анны Меликян "Трое" отметили за операторскую работу. Фабула такова: муж, жена и другая женщина. Это история про телеведущего (Константин Хабенский), его супругу (Виктория Исакова) и поэтессу (Юлия Пересильд). Любовная история, в которой герой мечется между Москвой и Санкт-Петербургом и двумя женщинами.
© Пресс-служба "Кинотавра"

Хабенский в фильме "Трое"

Кадр из фильма Трое
1 из 3

Хабенский в фильме "Трое"

© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"

Исакова картине "Трое"

Кадр из фильма Трое
2 из 3

Исакова картине "Трое"

© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"

Пересильд в фильме "Трое"

Кадр из фильма Трое
3 из 3

Пересильд в фильме "Трое"

© Пресс-служба "Кинотавра"
1 из 3

Хабенский в фильме "Трое"

© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 3

Исакова картине "Трое"

© Пресс-служба "Кинотавра"
3 из 3

Пересильд в фильме "Трое"

© Пресс-служба "Кинотавра"
"Все фильмы Анны Меликян бесконечно красивы, но операторская работа в нем — это и правда целая система ощущений, не возможная ни в одной другой картине", — отмечает Москвитин.
Специальный приз жюри "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям" получил фильм "Глубже!" Михаила Сегала с Александром Палем, Любовью Аксеновой, Олегом Гаасом. Это история молодого режиссера и знатока системы Станиславского, который попадает в порно-индустрию и, как поясняют прокатчики картины, "меняет мир к лучшему".
Изменят ли мир кино фильмы, которые стали звездами этого "Кинотавра", можно будет узнать, когда они выйдут в прокат.
Кадр из фильма После. Глава 2 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00Культура
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