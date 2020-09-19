https://ria.ru/20200919/kinotavr-1577469013.html

Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил

На "Кинотавре" раздали призы: "досталось" в основном фильмам с колоритными и самобытными женскими персонажами (даже если они на втором плане). Среди лауреатов — РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T00:47

2020-09-19T00:47

2020-09-19T08:53

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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>На "Кинотавре" раздали призы: "досталось" в основном фильмам с колоритными и самобытными женскими персонажами (даже если они на втором плане). Среди лауреатов — резонансное "Пугало", венецианский счастливчик "Китобой", абсурдистский фарс "Человек из Подольска". О чем эти картины, почему достойны внимания, станут ли они культовыми — в материале РИА Новости.Якутия начинает и выигрываетОдин из самых резонансных фильмов этого фестиваля — якутская мистическая драма "Пугало" Дмитрия Давыдова. Она получила главный приз, Гран-при, и была отмечена за лучшую женскую роль.К слову, пару лет назад на ММКФ тоже победило якутское кино — золотого "Святого Георгия" тогда получил фильм "Царь-птица".Главная героиня "Пугала" — знахарка-отшельница (Валентина Романова-Чыскыырай, это ее дебют в кино). Жители деревни сторонятся ее, но по ночам приходят с просьбой помочь избавиться от болезней. Знахарка знает, что целительский дар однажды ее погубит, но продолжает делать добрые дела.Кинокритики абсолютно солидарны с жюри. Вероника Скурихина назвала "Пугало" прекрасным фильмом "с филигранной режиссурой, выдержанным качественным сюжетом от начала и до конца, в котором сохранена аутентичность якутской деревни".А Ефим Гугнин считает картину любопытной и классно сделанной. "Хорошо, что у нас, в европейской части России, наконец начали на фестивальном уровне замечать самобытный якутский кинематограф — с его переплетениями этнических сюжетов и чисто жанровых повествовательных конструкций", — рассказал он. Особенно интересна эта тенденция тем, что, например, на западных фестивалях жанрового кино подобные фильмы далеко не редкость.Из Венеции в СочиРежиссерский дебют Филиппа Юрьева "Китобой" сначала с восторгом приняли на недавнем Венецианском кинофестивале (<a href="https://ria.ru/20200911/kitoboy-1577108785.html" target="_blank">дали</a> главный приз в параллельной программе Мостры). А теперь у него две награды "Кинотавра": за лучшую режиссуру и мужскую роль (Владимир Онохов).Егор Москвитин отмечает, что в "Китобое" восхищает естественное существование актера в кадре и сочетание мифа и документалистики в истории.Главный герой драмы, молодой охотник Лешка, влюбляется в молчаливую девушку из эротического видеочата. Потом он узнает, что она живет далеко, в Америке. Это его не пугает: после недолгого общения с таинственной незнакомкой парень решается на необычный поступок.Сам режиссер считает, что центральная тема фильма — погоня за мечтой, которая ведет к взрослению.По словам продюсера картины и наставника Юрьева во ВГИКе, Алексея Учителя, получился не просто экзотический рассказ про Чукотку, а сильная человеческая история, соединяющая в себе необычность и универсальность.Неоднозначная "Конференция"Приз за лучший сценарий достался "Конференции" Ивана И. Твердовского — еще одному участнику Венецианского фестиваля.Фильм, по мнению Скурихиной, говорит о самом важном, о чем долго молчали. "О трагедии, причем не в "слезовыжимательной" манере. Твердовский проделал огромную работу, с какой не справились бы очень многие" (предыстория картины такова, что от проекта режиссера отказались почти все российские продюсеры, сказав, что этот фильм вообще нельзя снимать)."Конференция" рассказывает о трагических событиях в Театральном центре на Дубровке, о том, как они воспринимаются 17 лет спустя. В Москву из монастыря приезжает Наталья (Наталья Павленкова). Она собирает бывших заложников "Норд-Оста" для проведения вечера памяти трагедии, которая произошла 23-26 октября 2002 года. Воссоздавая детали и хронологию событий, всем предстоит, преодолевая посттравматический синдром, еще раз пережить случившееся.Иван И. Твердовский <a href="https://ria.ru/20200918/kino-1577402944.html" target="_blank">признавался</a> в интервью РИА Новости, что замысел фильма возник два с половиной года назад, а когда он писал сценарий, то собирал интервью, из которых брал эмоциональные вещи. "Не с точки зрения исторического факта, как это происходило в начале, середине и в конце, а что человек ощущал", — пояснил режиссер.Кинокритик Влад Шуравин считает эту картину лучшей из всех, снятых Иваном И. Твердовским, а Егор Москвитин отмечает деликатнейшую сценарную работу, в которой "художественное рождается из документального, а образы разных людей объединяются в коллективную судьбу".Новая легендаБольше всего говорили на "Кинотавре" о "Человеке из Подольска". Но комедию Семена Серзина отметили только за лучшую музыку, хотя многие считают, что лента достойна и Гран-при, и приза за мужскую роль. Возможно, картину ждет такой же статус культовой, как победителя "Кинотавра" 2006 года, "Изображая жертву".Фильм снят по пьесе Дмитрия Данилова, которую уже поставили во многих театрах страны. Обычный парень из Подольска возвращается с работы из Москвы. На Курском вокзале полицейские без объяснения забирают его в участок. Там начинают происходить совершенно фантасмагоричные дела: представители закона оказываются требовательными интеллектуалами и краеведами.А Вероника Скурихина считает, что Серзин умудрился не провалить одно из самых сложнейших испытаний для режиссера — снять чистопородный абсурд."У нас с этим немногие справляются — либо скатываются в черную комедию, либо в реализм", — поясняет она.Что еще?"Женский след" остался в номинациях за лучший дебют и операторскую работу.Фильм Анастасии Пальчиковой "Маша" с Полиной Гухман, Анной Чиповской и Максимом Сухановым стал первым среди дебютов."Маша" — это потрясающий очерк о взрослении в непростое время, а еще это фильм, благодаря которому на экране, что называется, звезда родилась, — считает Москвитин. — Полина Гухман — удивительная актриса, так что лучших дебютов в "Маше" сразу два".Фильм рассказывает о 13-летней девочке, которая растет между боксерским рингом и улицей. Ее друзья — грабители и убийцы. В 90-е их ненавидят все, но для Маши они лучшие люди, потому что любят и защищают. Но однажды она узнает, кто они на самом деле, что сделали с ее семьей. Маша уезжает в Москву, пытаясь оторваться от прошлого (но все не так просто).Мелодраму Анны Меликян "Трое" отметили за операторскую работу. Фабула такова: муж, жена и другая женщина. Это история про телеведущего (Константин Хабенский), его супругу (Виктория Исакова) и поэтессу (Юлия Пересильд). Любовная история, в которой герой мечется между Москвой и Санкт-Петербургом и двумя женщинами."Все фильмы Анны Меликян бесконечно красивы, но операторская работа в нем — это и правда целая система ощущений, не возможная ни в одной другой картине", — отмечает Москвитин.Специальный приз жюри "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям" получил фильм "Глубже!" Михаила Сегала с Александром Палем, Любовью Аксеновой, Олегом Гаасом. Это история молодого режиссера и знатока системы Станиславского, который попадает в порно-индустрию и, как поясняют прокатчики картины, "меняет мир к лучшему".Изменят ли мир кино фильмы, которые стали звездами этого "Кинотавра", можно будет узнать, когда они выйдут в прокат.

https://ria.ru/20200916/kino-1577268360.html

сочи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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