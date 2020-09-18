https://ria.ru/20200918/kino-1577402944.html

Иван И. Твердовский о фильме о Дубровке: мне неинтересно, кто виноват

Режиссер Иван И. Твердовский представил в конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" фильм "Конференция" о теракте в театральном центре на Дубровке... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:00

2020-09-18T13:00

2020-09-18T13:00

культура

иван и. твердовский

интервью

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<em>Режиссер <a href="https://ria.ru/person_Ivan_I_Tverdovskijj" target="_blank">Иван И. Твердовский</a> представил в конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" фильм "Конференция" о <a href="https://ria.ru/event_Terakt_na_Dubrovke" target="_blank">теракте</a> в театральном центре на Дубровке. Корреспондент РИА Новости поговорила с режиссером о посттравматическом синдроме заложников, свойствах памяти, проблемах на съемках и новых проектах. </em><strong>— Иван, теракт в театральном центре на Дубровке произошел в 2002 году, вам было 12 лет, что вам запомнилось настолько ярко, что спустя годы вы решили снять об этом фильм?</strong>— У меня есть целый набор образов. Самое страшное было, когда мы пришли в школу, но никто не заходил в здание, все стояли на улице, плакали учителя и на стене огромный портрет девочки Кристины из нашей школы, которая погибла в театральном центре. Помню, что мы ездили на Дубровку, там тоже было много народу, все оцеплено. Родители все время кому-то звонили и слушали новости по радио и по телевизору, ждали, как будут развиваться события.<strong>— Сколько времени прошло от возникновения замысла до его реализации?</strong>— Замысел возник два с половиной назад, тогда я серьезно решил, что хочу этим заниматься. Это произошло летом 2018 года. Мы с подругой случайно попали в Центр на Дубровке, а там был цирк танцующих фонтанов. Ничего не поменялось за 18 лет, все один в один, как было. Столько времени прошло, а визуально ничего не изменилось, только кресла поменяли, а те, старые, до сих пор лежат внизу, в подвале. Мне стало неприятно, цирк какой-то, а не мемориальный комплекс. А еще столько историй, связанных с этим зданием. И я понял, что это какое-то место притяжения, надо ускориться, что, возможно, это здание могут снести и очень важно сохранить, зафиксировать само место.<strong>— Вы много опросили заложников, когда писали сценарий?</strong>— Когда я писал сценарий, я собирал какие-то интервью, из них я брал какие-то эмоциональные вещи, не с точки зрения исторического факта, как это происходило в начале, середине и в конце, а что человек ощущал. У мемориального общества погибших на Дубровке есть книга памяти — истории заложников и их биографии. Двое моих товарищей, актеров, которые играют в фильме, Филипп Авдеев и Роман Шмаков были там.<strong>— На премьере фильма на "Кинотавре" вы сказали о 174 погибших, по официальной версии их было 130...</strong>— Еще какое-то количество людей погибло после этих событий, но к официальным жертвам они не причисляются, поэтому 174.<strong>— Главная героиня фильма собирает заложников в этом зале, чтобы все вспомнить, еще раз пройти через этот ужас. Приходят немногие, что объяснимо — люди мучительно хотят забыть кошмар, вычеркнуть его из памяти, заблокировать и продолжать жить, нужно ли им это?</strong>— Люди очень по-разному реагируют — одна из героинь говорит, что люди не хотят помнить, хотят рожать детей, создавать новые семьи. А другая героиня говорит, что мы должны помнить и это наше место. Очень разное отношение, и память очень по-разному срабатывает у людей. Не моя задача дать ответ на этот вопрос. Я даю зрителю возможность принять это решение самостоятельно<strong>— Вы снимали фильм в том самом зале на Дубровке, легко ли было вашим друзьям-актерам, бывшим заложникам, вновь войти туда?</strong>— Для них это было нелегкое решение, они думали, взвешивали, читали сценарий, общались со мной и в конечном итоге согласились. Не думаю, что морально для них это было просто.<strong>— Вы снимали фестивальное кино? Пойдет ли на него зритель, может, надо было сделать фильм покороче?</strong>— Я занимаюсь авторским кинематографом Фестиваль – это лишь продвижение фильма, это не имеет отношения к творчеству. Я сам не люблю большие по объему картины, но сижу два часа, если выбираю картину подобного формата.<strong>— Что вам особенно тяжело давалось во время съемок?</strong>— В этой картине все тяжело давалось, не могу сказать, чтобы что-то было легко, очень много препятствий и внешних, и внутренних — это была нелегкая работа. Сложные переговоры были с Центром на Дубровке, они выставили какой-то необъятный ценник, на такого рода сумму можно было совершенно спокойно построить павильон, но мне было важно это место, оно участник событий. Если берешь какую-то локацию как действующее лицо фильма, ее очень сложно чем-то заменить.<strong>— В процессе работы над фильмом вы ответили себе на вопрос, кто виноват в таком количестве жертв, 18 лет назад он был на устах у всех.</strong>— Я не ставил себе задачу разобраться, кто виноват, мне это неинтересно, потому что можно рассуждать так, а можно по-другому, могли погибнуть и все могли выжить, могло погибнуть не 174, а 74....<strong>— Премьера фильма прошла на Венецианском фестивале, как фильм приняли зрители?</strong>— Меня поразило, что за границей многие хорошо помнят эти события, кстати, в отличие от нас. Я довольно часто рассказываю, что произошло на Дубровке в 2002 году. То, что касается международного терроризма, это происходило и происходит практически в каждой точке земного шара. К сожалению, нас это объединяет, поэтому разговор о посттравматическом синдроме у заложников на всем земном шаре примерно одинаково строится.<strong>— У вас есть уже планы на следующий фильм?</strong>— У меня сейчас начался препродакшн, я буду снимать фильм по мотивам произведения Евгения Замятина "Наводнение". Я написал свой сценарий, который имеет довольно отстраненное отношение к повести. Сейчас вот только начали, собираем финансирование.<strong>— В прошлом году вы мне говорили, что планируете сделать выставочный проект о российской полиции, он пока отошел на второй план?</strong>— Он как-то замер, мне стало неинтересно. У меня есть большой документальный проект о полиции, в какой-то момент мне было интересно сделать мультимедийную выставку, которая с ним связана, но когда мы начали ее делать, то столкнулись с тем, что это очень сложно с точки зрения технологии и очень бюджетно, а умещать во что-то компактное и подешевле мне не хотелось.<strong>— В конкурсе на "Кинотавре" был представлен фильм Ксении Зуевой "Вмешательство", где вы сыграли небольшую роль. Сниматься понравилось?</strong>— Оксана мне позвонила и сказала, что у нее для меня есть роль, я просто поехал выручать подругу. У нее сниматься мне понравилось, ты приезжаешь в каком-то зажиме, а потом расслабляешься. Я не воспринимал это как работу, мне было интересно изображать другого человека.<strong>— В театре не планируете что-нибудь поставить?</strong>— У меня были такого рода планы и попытки, были читки в нескольких театрах, но мне это тоже неинтересно. Кино живет уже вне тебя, когда оно родилось, существует своей жизнью, а в театре пьеса сегодня случилась, а завтра уже не случится – это такая штука, которая исчезнет.<strong>— Сериальный формат вам интересен?</strong>— Как драматургу мне интересно выстраивать какие-то сложные конструкции, сюжетные линии, а как режиссеру — нет. У меня нет такой авторской истории, которую я хотел бы рассказать в этом формате.<strong>— Вы долго пишете сценарии?</strong>— Очень по-разному, я не графоман, но я очень много пишу, потому что нужно держать себя в какой-то определенный форме. А еще можно очень долго лежать, а потом встать и за три дня написать.<strong>— В Голливуде не хотелось бы поработать, взяться за блокбастер с огромным бюджетом?</strong>— Совершенно нет. Я не очень люблю Лос-Анджелес, я скорее европейский человек. Блокбастер это вряд ли ко мне, но гигантский бюджет на какую-то авторскую историю в Европе было бы интересно снять.<strong>— Кстати, о Голливуде, что вы думаете о новых правилах премии "Оскар"?</strong>— Это закономерный процесс, который происходит в обществе во всем мире. Конечно, кинематограф, который отражает время, должен учитывать эти тенденции.

https://ria.ru/20200729/1575114466.html

https://ria.ru/20191023/1560034070.html

https://ria.ru/20200901/rezhissery-1576565340.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван и. твердовский, интервью