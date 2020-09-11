https://ria.ru/20200911/kitoboy-1577108785.html
"Китобой" Филиппа Юрьева получил режиссерскую премию Венецианского смотра
Первый полнометражный фильм Филиппа Юрьева "Китобой" стал лауреатом режиссерской премии в независимой секции смотра "Дни Венеции" (Giornate degli Autori),... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:10
2020-09-11T18:10
2020-09-11T18:10
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости</strong>. Первый полнометражный фильм Филиппа Юрьева "Китобой" стал лауреатом режиссерской премии в независимой секции смотра "Дни Венеции" (Giornate degli Autori), которая проводится параллельно с основной программой 77-го международного киносмотра, <a href="https://www.mymovies.it/cinemanews/2020/170732/" target="_blank">сообщает</a> портал MyMovies.it. Решение принимало жюри под председательством франко-израильского режиссера Надара Лапида в составе 27 киноманов, представлявших почти все страны Европейского союза. Победителем был выбран "Китобой" Филиппа Юрьева, поскольку режиссеру удалось "совместить жанры комедии и драмы" и "достоверно (в ленте снимались непрофессиональные актеры) показать процесс взросления". "Идея этого фильма пришла ко мне во время поездки на крайний север России, — вспоминает режиссер. — Когда мы приехали в небольшую рыбацкую деревушку, мы увидели, что девушки уехали учиться в летние школы в город. Это стало настоящей трагедией для местных подростков. <...> Связь была плохой, и единственным способом понаблюдать за девушками был эротический видеочат, который часто прерывался. Именно в этот момент я написал первую версию этой истории"."Лешка испытывает типичные подростковые проблемы, связанные с одиночеством, желанием найти любовь и непониманием со стороны друзей. Именно такие переживания делают эту историю универсальной", — добавил Юрьев. Главный герой влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живет в Америке. Фонд премии в секции "Дни Венеции" составляет 20 тысяч евро. Половина предназначена режиссеру, а половина — международному прокатчику ленты.
https://ria.ru/20200902/venetsiya-1576156210.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы, венецианский кинофестиваль, кино и сериалы, новости культуры, венеция
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости
. Первый полнометражный фильм Филиппа Юрьева "Китобой" стал лауреатом режиссерской премии в независимой секции смотра "Дни Венеции" (Giornate degli Autori), которая проводится параллельно с основной программой 77-го международного киносмотра, сообщает
портал MyMovies.it.
Решение принимало жюри под председательством франко-израильского режиссера Надара Лапида в составе 27 киноманов, представлявших почти все страны Европейского союза.
Победителем был выбран "Китобой" Филиппа Юрьева, поскольку режиссеру удалось "совместить жанры комедии и драмы" и "достоверно (в ленте снимались непрофессиональные актеры) показать процесс взросления".
"Идея этого фильма пришла ко мне во время поездки на крайний север России, — вспоминает режиссер. — Когда мы приехали в небольшую рыбацкую деревушку, мы увидели, что девушки уехали учиться в летние школы в город. Это стало настоящей трагедией для местных подростков. <...> Связь была плохой, и единственным способом понаблюдать за девушками был эротический видеочат, который часто прерывался. Именно в этот момент я написал первую версию этой истории".
"Лешка испытывает типичные подростковые проблемы, связанные с одиночеством, желанием найти любовь и непониманием со стороны друзей. Именно такие переживания делают эту историю универсальной", — добавил Юрьев.
Главный герой влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живет в Америке.
Фонд премии в секции "Дни Венеции" составляет 20 тысяч евро. Половина предназначена режиссеру, а половина — международному прокатчику ленты.