Из карантина на красную дорожку. В Сочи открылся "Кинотавр"
Одними из первых на красной дорожке российского кинофестиваля "Кинотавр" в Зимнем театре Сочи появились члены жюри основного конкурса. Режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, оператор Федор Лясс, продюсер Екатерина Филиппова, актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер Борис Хлебников и журналист Дарья Златопольская (на фото: слева направо).
Одними из первых на красной дорожке российского кинофестиваля "Кинотавр" в Зимнем театре Сочи появились члены жюри основного конкурса. Режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, оператор Федор Лясс, продюсер Екатерина Филиппова, актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер Борис Хлебников и журналист Дарья Златопольская (на фото: слева направо).
Ксения Раппопорт пришла в белоснежном костюме в стиле унисекс. Несмотря на строгий крой, актриса выглядела женственно и элегантно. Ей составила компанию дочь Аглая Тарасова ("Лед", "Лед 2"), которая тоже предпочла платью брючный костюм.
В этом году в основной программе участвует фильм Ксении Зуевой "Вмешательство", в котором Раппопорт исполнила одну из главный ролей. С участием актрисы на "Кинотавре" также будет показана короткометражная лента Резо Гигинеишвили #Этоневажно.
Ксения Раппопорт пришла в белоснежном костюме в стиле унисекс. Несмотря на строгий крой, актриса выглядела женственно и элегантно. Ей составила компанию дочь Аглая Тарасова ("Лед", "Лед 2"), которая тоже предпочла платью брючный костюм.
В этом году в основной программе участвует фильм Ксении Зуевой "Вмешательство", в котором Раппопорт исполнила одну из главный ролей. С участием актрисы на "Кинотавре" также будет показана короткометражная лента Резо Гигинеишвили #Этоневажно.
Белый цвет взяла за основу певица Алена Свиридова, которая приехала на "Кинотавр" в минималистичном платье на запахе с открытыми плечами. Образ дополнили бежевые лодочки.
Белый цвет взяла за основу певица Алена Свиридова, которая приехала на "Кинотавр" в минималистичном платье на запахе с открытыми плечами. Образ дополнили бежевые лодочки.
Актриса Екатерина Шпица сделала акцент на ретро. На красной дорожке она кружилась в пышном платье в стиле 1950-х годов и красных лодочках на шпильке.
Ее выход получился одним из самых эффектных.
Актриса Екатерина Шпица сделала акцент на ретро. На красной дорожке она кружилась в пышном платье в стиле 1950-х годов и красных лодочках на шпильке.
Ее выход получился одним из самых эффектных.
Светлана Камынина, получившая известность после роли доктора Анастасии Кисегач в комедийном сериале "Интерны", выбрала для "Кинотавра" утонченное платье черного цвета классического кроя. Изюминкой наряда стали полупрозрачные вставки на руках и глубокие разрезы на юбке.
Светлана Камынина, получившая известность после роли доктора Анастасии Кисегач в комедийном сериале "Интерны", выбрала для "Кинотавра" утонченное платье черного цвета классического кроя. Изюминкой наряда стали полупрозрачные вставки на руках и глубокие разрезы на юбке.
Сторонницей классики оказалась актриса Юлия Хлынина. Она позировала в длинном платье-бюстье алого цвета.
Сторонницей классики оказалась актриса Юлия Хлынина. Она позировала в длинном платье-бюстье алого цвета.
"Чики": Варвара Шмыкова, Ирина Горбачева и Ирина Носова на торжественной церемонии появились вместе. Увы, с ними не было Алены Михайловой.
"Чики": Варвара Шмыкова, Ирина Горбачева и Ирина Носова на торжественной церемонии появились вместе. Увы, с ними не было Алены Михайловой.
Ирина Горбачева выбрала откровенное платье-бюстье пудрового цвета, которое дополнила странная черная баска из плотной ткани.
Ирина Горбачева выбрала откровенное платье-бюстье пудрового цвета, которое дополнила странная черная баска из плотной ткани.
Актриса Варвара Шмыкова также выбрала достаточно открытое платье красивого глубокого синего цвета.
Актриса Варвара Шмыкова также выбрала достаточно открытое платье красивого глубокого синего цвета.
Ирина Носова оказалась смелой, как и ее подруги. Она выбрала платье шоколадного цвета с очень глубоким декольте.
Несмотря на вызывающий наряд, актриса выглядела в нем прекрасно.
Ирина Носова оказалась смелой, как и ее подруги. Она выбрала платье шоколадного цвета с очень глубоким декольте.
Несмотря на вызывающий наряд, актриса выглядела в нем прекрасно.
А вот Анна Александрова покорила красную дорожку оригинальным и запоминающимся образом. Она появилась в коротком мини-платье, на создание которого явно повлияла военная тематика, и длинных кожаных сапогах.
Образ дополнила изящная сумка в винтажном стиле, украшенная бахромой.
А вот Анна Александрова покорила красную дорожку оригинальным и запоминающимся образом. Она появилась в коротком мини-платье, на создание которого явно повлияла военная тематика, и длинных кожаных сапогах.
Образ дополнила изящная сумка в винтажном стиле, украшенная бахромой.
Актриса Янина Студилина выбрала действительно вечерний наряд — черное платье в бельевом стиле.
Актриса Янина Студилина выбрала действительно вечерний наряд — черное платье в бельевом стиле.