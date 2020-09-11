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Культура
https://ria.ru/20200911/kinotavr-1577112181.html
Из карантина на красную дорожку. В Сочи открылся "Кинотавр"
В Сочи открылся "Кинотавр". В этом году из-за пандемии коронавируса его перенесли с июня на сентябрь. Несмотря на то, что фестиваль пройдет в формате делового... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:59
2020-09-11T20:59
стиль жизни
фильмы
алена свиридова
культура
самоизоляция
коронавирус в россии
кино и сериалы
ирина горбачева
знаменитости
звезды
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> В Сочи открылся "Кинотавр". В этом году из-за пандемии коронавируса его перенесли с июня на сентябрь. Несмотря на то, что фестиваль пройдет в формате делового форума с учетом соответствующих ограничений, знаменитости прошлись по красной ковровой дорожке, как и положено звездам кино — с шиком. Яркие моменты с открытия, — в фотоленте РИА Новости.
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стиль жизни, фильмы, алена свиридова, самоизоляция, коронавирус в россии, кино и сериалы, ирина горбачева, знаменитости, звезды, кинотавр, ксения раппопорт, сочи, фото

Из карантина на красную дорожку. В Сочи открылся "Кинотавр"

20:59 11.09.2020
8887
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Сочи открылся "Кинотавр". В этом году из-за пандемии коронавируса его перенесли с июня на сентябрь. Несмотря на то, что фестиваль пройдет в формате делового форума с учетом соответствующих ограничений, знаменитости прошлись по красной ковровой дорожке, как и положено звездам кино — с шиком. Яркие моменты с открытия, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Одними из первых на красной дорожке российского кинофестиваля "Кинотавр" в Зимнем театре Сочи появились члены жюри основного конкурса. Режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, оператор Федор Лясс, продюсер Екатерина Филиппова, актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер Борис Хлебников и журналист Дарья Златопольская (на фото: слева направо).

Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
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Одними из первых на красной дорожке российского кинофестиваля "Кинотавр" в Зимнем театре Сочи появились члены жюри основного конкурса. Режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, оператор Федор Лясс, продюсер Екатерина Филиппова, актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер Борис Хлебников и журналист Дарья Златопольская (на фото: слева направо).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ксения Раппопорт пришла в белоснежном костюме в стиле унисекс. Несмотря на строгий крой, актриса выглядела женственно и элегантно. Ей составила компанию дочь Аглая Тарасова ("Лед", "Лед 2"), которая тоже предпочла платью брючный костюм.

В этом году в основной программе участвует фильм Ксении Зуевой "Вмешательство", в котором Раппопорт исполнила одну из главный ролей. С участием актрисы на "Кинотавре" также будет показана короткометражная лента Резо Гигинеишвили #Этоневажно.

Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
2 из 12

Ксения Раппопорт пришла в белоснежном костюме в стиле унисекс. Несмотря на строгий крой, актриса выглядела женственно и элегантно. Ей составила компанию дочь Аглая Тарасова ("Лед", "Лед 2"), которая тоже предпочла платью брючный костюм.

В этом году в основной программе участвует фильм Ксении Зуевой "Вмешательство", в котором Раппопорт исполнила одну из главный ролей. С участием актрисы на "Кинотавре" также будет показана короткометражная лента Резо Гигинеишвили #Этоневажно.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Белый цвет взяла за основу певица Алена Свиридова, которая приехала на "Кинотавр" в минималистичном платье на запахе с открытыми плечами. Образ дополнили бежевые лодочки.

Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
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Белый цвет взяла за основу певица Алена Свиридова, которая приехала на "Кинотавр" в минималистичном платье на запахе с открытыми плечами. Образ дополнили бежевые лодочки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Екатерина Шпица сделала акцент на ретро. На красной дорожке она кружилась в пышном платье в стиле 1950-х годов и красных лодочках на шпильке.

Ее выход получился одним из самых эффектных.

Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
4 из 12

Актриса Екатерина Шпица сделала акцент на ретро. На красной дорожке она кружилась в пышном платье в стиле 1950-х годов и красных лодочках на шпильке.

Ее выход получился одним из самых эффектных.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Светлана Камынина, получившая известность после роли доктора Анастасии Кисегач в комедийном сериале "Интерны", выбрала для "Кинотавра" утонченное платье черного цвета классического кроя. Изюминкой наряда стали полупрозрачные вставки на руках и глубокие разрезы на юбке.

Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
5 из 12

Светлана Камынина, получившая известность после роли доктора Анастасии Кисегач в комедийном сериале "Интерны", выбрала для "Кинотавра" утонченное платье черного цвета классического кроя. Изюминкой наряда стали полупрозрачные вставки на руках и глубокие разрезы на юбке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сторонницей классики оказалась актриса Юлия Хлынина. Она позировала в длинном платье-бюстье алого цвета.

Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
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Сторонницей классики оказалась актриса Юлия Хлынина. Она позировала в длинном платье-бюстье алого цвета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Чики": Варвара Шмыкова, Ирина Горбачева и Ирина Носова на торжественной церемонии появились вместе. Увы, с ними не было Алены Михайловой.

Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
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"Чики": Варвара Шмыкова, Ирина Горбачева и Ирина Носова на торжественной церемонии появились вместе. Увы, с ними не было Алены Михайловой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ирина Горбачева выбрала откровенное платье-бюстье пудрового цвета, которое дополнила странная черная баска из плотной ткани.

Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
8 из 12

Ирина Горбачева выбрала откровенное платье-бюстье пудрового цвета, которое дополнила странная черная баска из плотной ткани.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Варвара Шмыкова также выбрала достаточно открытое платье красивого глубокого синего цвета.

Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
9 из 12

Актриса Варвара Шмыкова также выбрала достаточно открытое платье красивого глубокого синего цвета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ирина Носова оказалась смелой, как и ее подруги. Она выбрала платье шоколадного цвета с очень глубоким декольте.

Несмотря на вызывающий наряд, актриса выглядела в нем прекрасно.

Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
10 из 12

Ирина Носова оказалась смелой, как и ее подруги. Она выбрала платье шоколадного цвета с очень глубоким декольте.

Несмотря на вызывающий наряд, актриса выглядела в нем прекрасно.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

А вот Анна Александрова покорила красную дорожку оригинальным и запоминающимся образом. Она появилась в коротком мини-платье, на создание которого явно повлияла военная тематика, и длинных кожаных сапогах.

Образ дополнила изящная сумка в винтажном стиле, украшенная бахромой.

Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
11 из 12

А вот Анна Александрова покорила красную дорожку оригинальным и запоминающимся образом. Она появилась в коротком мини-платье, на создание которого явно повлияла военная тематика, и длинных кожаных сапогах.

Образ дополнила изящная сумка в винтажном стиле, украшенная бахромой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Янина Студилина выбрала действительно вечерний наряд — черное платье в бельевом стиле.

Кинофестиваль Кинотавр. Открытие
12 из 12

Актриса Янина Студилина выбрала действительно вечерний наряд — черное платье в бельевом стиле.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10310247
КультураСтиль жизнифильмыАлена СвиридоваСамоизоляцияКоронавирус в РоссииКино и сериалыИрина ГорбачеваЗнаменитостизвездыКинотаврКсения РаппопортСочи
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