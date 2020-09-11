Из карантина на красную дорожку. В Сочи открылся "Кинотавр"

Ксения Раппопорт пришла в белоснежном костюме в стиле унисекс. Несмотря на строгий крой, актриса выглядела женственно и элегантно. Ей составила компанию дочь Аглая Тарасова ("Лед", "Лед 2"), которая тоже предпочла платью брючный костюм.

В этом году в основной программе участвует фильм Ксении Зуевой "Вмешательство", в котором Раппопорт исполнила одну из главный ролей. С участием актрисы на "Кинотавре" также будет показана короткометражная лента Резо Гигинеишвили #Этоневажно.