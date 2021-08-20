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Межгосударственные отношения России и Германии

Межгосударственные отношения России и Германии - РИА Новости, 20.08.2021

Межгосударственные отношения России и Германии

Дипломатические отношения между СССР и Федеративной Республикой Германии были установлены 13 сентября 1955 года. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T01:03

2021-08-20T01:03

2021-08-20T01:03

справки

германия

владимир зеленский

сергей лавров

северный поток — 2

россия

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Дипломатические отношения между СССР и Федеративной Республикой Германии были установлены 13 сентября 1955 года.26 декабря 1991 года ФРГ первой из ведущих стран признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя бывшего СССР.Правовой фундамент отношений образуют Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве от 9 ноября 1990 года и Совместное заявление Президента Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ от 21 ноября 1991 года. Принципиальное значение имеет также Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года.Российско-германские отношения являются важным фактором европейской и глобальной политики, оказывающим влияние на решение многих мировых проблем.В 2018 году президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встречались четыре раза, а также 10 раз сверяли позиции по телефону.В 2019 году Владимир Путин и Ангела Меркель встретились в июне "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония), 9 декабря Путин и Меркель провели переговоры в Париже. Встреча прошла перед саммитом лидеров "нормандской четверки" (Путин, Меркель, а также президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон) по урегулированию ситуации в Донбассе. 11 января 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров в Кремле Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня: ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта. 19 января Владимир Путин посетил Берлин для участия в международной конференции по Ливии. 29 января Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зёдера. В ходе встречи обсуждалось экономическое сотрудничество Баварии и России.В последующем Владимир Путин и Ангела Меркель неоднократно созванивались по телефону, в последний раз – 21 июля 2021 года. 30 марта 2021 года в формате видеоконференции состоялись также трехсторонние переговоры с участием Путина, Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Регулярный характер носят контакты на уровне внешнеполитических ведомств двух стран. В 2020 году министр иностранных дел России Сергей Лавров и федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас встречались 15 февраля "на полях" 56-го заседания Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности и 11 августа в Москве.В последующем главы внешнеполитических ведомств России и Германии неоднократно общались по телефону, в последний раз – 7 июня 2021 года (в трехстороннем формате с участием Лаврова, Мааса и министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом). Россия и Германия являются участниками "нормандского процесса" и, наряду с Францией и Украиной, соавторами Минского документа по урегулированию в Донбассе. Страны регулярно взаимодействуют по вопросам урегулирования вооруженного конфликта и борьбы с терроризмом в Сирии и продвижения мирного процесса в Ливии, по ситуации на Ближнем Востоке, проблематике межкорейского диалога и иранской ядерной программе.В 2020 году двусторонние отношения России и Германии омрачила ситуация вокруг блогера Алексея Навального. Власти Германии развязали широкую кампанию по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России. Без внятной реакции остаются адресованные Федеральному ведомству юстиции ФРГ четыре запроса и три официальных письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании международной правовой помощи в рамках проводимой МВД России доследственной проверки причин экстренной госпитализации блогера в Омске 20 августа 2020 года. При этом в двусторонних дипломатических и межведомственных контактах немецкие контрагенты открыто заявляют о своем нежелании продолжать диалог по этому вопросу. При этом Германия остается одним из важнейших торгово-экономических партнеров России с тенденцией к восстановлению и стабилизации двустороннего товарооборота. По доле импорта во внешнеторговом обороте России Германия занимает второе место (10,1%).По итогам 2020 года внешнеторговый оборот России и Германии составил 41,9 миллиарда долларов (в 2019 голу – 53,1 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 18,5 миллиарда долларов и импорт – 23,4 миллиарда долларов.За первое полугодие 2021 года оборот взаимной торговли составил 25,8 миллиарда долларов (за аналогичный период 2020 года – 19,3 миллиарда), в том числе российский экспорт – 12,9 миллиарда долларов и импорт – 12,9 миллиарда долларов.Более 78% российского экспорта приходится на минеральные продукты. Также в числе экспортируемых товаров металлы и изделия из них; драгоценные металлы и камни; машины, оборудование и транспортные средства и др.Импорт в основном представлен машинами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.Укрепляется инвестиционное сотрудничество. Немецкие инвестиции в России достигают 20 миллиардов долларов; встречные российские капиталовложения в экономику ФРГ – девять миллиардов долларов. В России работают около пяти тысяч немецких компаний с суммарным оборотом более 50 миллиардов долларов и числом занятых около 270 тысяч человек. В свою очередь, в Германии ведут бизнес около полутора тысяч предприятий с российским капиталом.Германия является главным партнером для российского ТЭК на европейском направлении, сотрудничество в сфере энергетики носит характер стратегического партнерства. В 2020 году отмечалось 50-летие исторического события для российско-германского сотрудничества – 1 февраля 1970 года был подписан договор на поставку труб большого диаметра западногерманскими компаниями и предоставление кредитов немецкими банками в обмен на природный газ из СССР. Благодаря этому контракту была заложена перспективная схема сотрудничества. Россия вносит большой вклад в энергобезопасность Германии и Европы, обеспечивая более трети потребности ФРГ в энергоносителях. К настоящему времени на рынок Германии поставлено более одного триллиона кубометров газа с начала нашего сотрудничества. В активе России и Германии – целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики. В настоящее время идет строительство газопровода "Северный поток-2", оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа 2021 года. В 2000 году по инициативе президента России и канцлера ФРГ была учреждена Рабочая группа высокого уровня по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ). Работа СРГ возобновилась 24 июня 2016 года в Берлине после перерыва, обусловленного позицией ФРГ в контексте украинского кризиса. Очередное пленарное заседание прошло в июне 2021 года в формате видеоконференции. Для углубления экономического сотрудничества России и Германии в декабре 2020 года был создан Российско-Германский экономический совет. В апреле 2021 года прошло заседание совета в онлайн формате. В 2003 году по решению президента России и канцлера ФРГ создана двусторонняя Рабочая группа высокого уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ). Очередное заседание РГВУ было проведено 14 ноября 2019 года в Москве.Успешно зарекомендовала себя практика регулярных встреч президента России с деловыми кругами ФРГ. 6 декабря 2019 года Владимир Путин в четвертый раз принял делегацию немецкого бизнеса, сформированную под эгидой Восточного комитета германской экономики. В структуре российско-германских межобщественных связей особое место занимает Форум общественности "Петербургский диалог". Востребованной площадкой неформальных дискуссий представителей общественности являются "Потсдамские встречи".Плодотворно развивается сотрудничество в историко-исследовательской сфере. Активно работает Комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Традиционно тесными остаются двусторонние культурно-гуманитарные связи. В последние годы были осуществлены масштабные двусторонние проекты в этой сфере. Среди них – "перекрестные" Годы России и Германии под девизом "Вместе строим будущее" (2012-2013), "перекрестные" Годы русского и немецкого языков и литературы (2014-2015), "перекрестный" Год российско-германских молодежных обменов (2016-2017), "перекрестные" Годы регионально-муниципальных партнерств (2017-2018) и научно-образовательных партнерств (2018-2020).В настоящий момент реализуется перекрестный год "Экономика и устойчивое развитие" (2020-2022). В 2019 году в Германии прошел международный культурный проект "Русские сезоны". В рамках фестиваля состоялись более 430 мероприятий, которые охватили порядка 90 городов ФРГ.На территории Германии расположено 3310 советских воинских захоронений, на которых покоятся 760 тысяч российских/советских граждан. Германская сторона осуществляет содержание советских воинских захоронений в соответствии с межправительственным Соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года. С 2000 года российской стороной совместно с германским земельным Фондом "Саксонские мемориалы" реализуется проект по установлению судеб советских и немецких военнопленных и интернированных. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, германия, владимир зеленский, сергей лавров, северный поток — 2, россия