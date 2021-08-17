https://ria.ru/20210817/potok-1746075852.html
Лавров: "Северный поток — 2" достроили "практически до последней мили"
Лавров: "Северный поток — 2" достроили "практически до последней мили" - РИА Новости, 17.08.2021
Лавров: "Северный поток — 2" достроили "практически до последней мили"
Компании, осуществляющие и финансирующие "Северный поток — 2", построили его уже практически до последней мили, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T13:34
2021-08-17T13:34
2021-08-17T17:13
сергей лавров
северный поток — 2
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
балтийский федеральный университет
россия
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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Компании, осуществляющие и финансирующие "Северный поток — 2", построили его уже практически до последней мили, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если брать те компании, которые этот проект осуществляют, которые его инициировали и финансировали, построили практически уже до последней мили, то вопросов никогда и не возникало", - сказал Лавров, выступая в БФУ имени Канта.Попытки сорвать завершение проекта обречены на провал, добавил Лавров."Я убежден, что все попытки его подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями его завершение обречены на провал. Хотя попытки такие будут", - сказал он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.
https://ria.ru/20210816/potok-1745862561.html
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сергей лавров, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), балтийский федеральный университет, россия
13:34 17.08.2021 (обновлено: 17:13 17.08.2021)
Лавров: "Северный поток — 2" достроили "практически до последней мили"
Глава МИД Лавров: строительство "Северного потока — 2" практически завершено
КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости.
Компании, осуществляющие и финансирующие "Северный поток — 2
", построили его уже практически до последней мили, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Если брать те компании, которые этот проект осуществляют, которые его инициировали и финансировали, построили практически уже до последней мили, то вопросов никогда и не возникало", - сказал Лавров, выступая в БФУ
имени Канта.
Попытки сорвать завершение проекта обречены на провал, добавил Лавров.
"Я убежден, что все попытки его подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями его завершение обречены на провал. Хотя попытки такие будут", - сказал он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.