https://ria.ru/20210817/potok-1746075852.html

Лавров: "Северный поток — 2" достроили "практически до последней мили"

Лавров: "Северный поток — 2" достроили "практически до последней мили" - РИА Новости, 17.08.2021

Лавров: "Северный поток — 2" достроили "практически до последней мили"

Компании, осуществляющие и финансирующие "Северный поток — 2", построили его уже практически до последней мили, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T13:34

2021-08-17T13:34

2021-08-17T17:13

сергей лавров

северный поток — 2

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

балтийский федеральный университет

россия

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КАЛИНИНГРАД, 17 авг - РИА Новости. Компании, осуществляющие и финансирующие "Северный поток — 2", построили его уже практически до последней мили, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если брать те компании, которые этот проект осуществляют, которые его инициировали и финансировали, построили практически уже до последней мили, то вопросов никогда и не возникало", - сказал Лавров, выступая в БФУ имени Канта.Попытки сорвать завершение проекта обречены на провал, добавил Лавров."Я убежден, что все попытки его подорвать, оспорить, обставить какими-то условиями его завершение обречены на провал. Хотя попытки такие будут", - сказал он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.

https://ria.ru/20210816/potok-1745862561.html

россия

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сергей лавров, северный поток — 2, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), балтийский федеральный университет, россия