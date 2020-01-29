Премьер Баварии оценил экономические отношения с Россией

"Для нас очень важно, мы очень мощная страна, по-прежнему мы являемся самой мощной с экономической точки зрения землей в Германии", — сказал он на встрече с Владимиром Путиным

Зедер добавил, что Бавария много инвестирует в российскую экономику. Он также подчеркнул желание развивать научное сотрудничество.

"В принципе можно сказать, что германская и баварская экономики по-прежнему готовы для того, чтобы делать больше. И поэтому для нас очень важно, что наряду с теми отношениями, которые уже есть, которые уже хорошие, чтобы возможно было улучшить эти отношения", — сказал Зедер.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что у Москвы и Баварии всегда были добрые отношения. По его словам, представители региона активно работают в России еще с 1995 года.