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Премьер Баварии оценил экономические отношения с Россией
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РИА Новости

Премьер Баварии оценил экономические отношения с Россией

16:55 29.01.2020 (обновлено: 17:54 29.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер во время встречи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Бавария заинтересована в развитии экономических отношений с Россией, сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.
"Для нас очень важно, мы очень мощная страна, по-прежнему мы являемся самой мощной с экономической точки зрения землей в Германии", — сказал он на встрече с Владимиром Путиным.
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Зедер добавил, что Бавария много инвестирует в российскую экономику. Он также подчеркнул желание развивать научное сотрудничество.
"В принципе можно сказать, что германская и баварская экономики по-прежнему готовы для того, чтобы делать больше. И поэтому для нас очень важно, что наряду с теми отношениями, которые уже есть, которые уже хорошие, чтобы возможно было улучшить эти отношения", — сказал Зедер.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что у Москвы и Баварии всегда были добрые отношения. По его словам, представители региона активно работают в России еще с 1995 года.
"Достаточно сказать, что, по-моему, каждая пятая немецкая компания, работающая в России, — она баварского происхождения и более половины всех крупных инвестиций германских в российскую экономику как раз организованы компаниями, зарегистрированными в Баварии", — отметил российский президент.
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Маркус ЗедерВладимир ПутинБаварияРоссияВ мире
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