https://ria.ru/20210814/litva-1745693559.html

После Лукашенко Литва сцепилась с Китаем: кто выпустил на волю тигра Европы

После Лукашенко Литва сцепилась с Китаем: кто выпустил на волю тигра Европы - РИА Новости, 14.08.2021

После Лукашенко Литва сцепилась с Китаем: кто выпустил на волю тигра Европы

Вчера премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что к декабрю страна будет готова к перевалке калийных удобрений через российские — вместо литовских... РИА Новости, 14.08.2021

2021-08-14T08:00

2021-08-14T08:00

2021-08-14T08:01

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Вчера премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что к декабрю страна будет готова к перевалке калийных удобрений через российские — вместо литовских — порты.Данная информация органично дополнила новости, всю уходящую неделю поступавшие из прибалтийской республики — и заставлявшие регулярно вспоминать песенку про Остров невезения. Такой концентрации проблем и по-настоящему громких — международного уровня — скандалов регион не видел уже очень давно.Во-первых, миграционный кризис в Литве на этой неделе перешел на следующий, в общем, вполне закономерный этап: в организованных для нелегалов палаточных лагерях начались бунты из-за недовольства условиями содержания.Во-вторых, Литва столкнулась с едва ли не самыми массовыми в своей современной истории протестами, фактически переросшими в беспорядки. У здания сейма прошел крупный стихийный митинг. По официальным данным, в нем участвовало четыре с половиной тысячи человек, по неофициальным — до 20 тысяч. Собравшиеся требовали роспуска парламента и досрочных выборов. Дело закончилось бросанием в правоохранителей камней и бутылок с водой и ответным применением полицией слезоточивого газа. Причина протестов — в антиковидной политике властей.В-третьих, на этой же неделе разразился кризис в отношениях Литвы с Китаем. Пекин отозвал из республики своего посла и обратился к литовскому правительству с просьбой об аналогичном шаге: все из-за намерения Вильнюса открыть у себя представительство Тайваня и самому создать торговое представительство на острове.Ну и, наконец, в-четвертых, киберкража секретных "важных документов" из МИД стала впечатляющим дополнением к прочим проблемам, одним махом навалившимся на республику. Судя по всему, похищена действительно чувствительная информация, утечка которой "может нанести большой урон, прежде всего в отношении союзников".Фоном же продолжают поступать сводки с белорусско-литовской экономической войны. Помимо упомянутой новости о скорых изменениях в логистике экспорта калийных удобрений, на этой неделе стало известно, что литовские перевозчики обратились за помощью к своему правительству, поскольку с 30 августа на их фуры нужно будет устанавливать навигационные пломбы для въезда в Белоруссию. Что характерно, на Польшу и Латвию Минск данное правило не распространил: страдать будут одни литовцы.Самое интересное, что власти Литвы считают данные события — во всяком случае, большую их часть — звеньями одной цепи. Главный советник президента по внешней политике заявила, что в произошедшем "слишком много совпадений, чтобы считать их случайными".Стоит признать, что у этой паранойи есть некоторые основания. Дело в том, что все перечисленные события — первый бунт нелегалов, акция протеста, отзыв китайского посла и компьютерный взлом МИД — произошли в один день. Во вторник, 10 августа.С мигрантами все давно понятно: Вильнюс обвиняет в нашествии нелегалов "диктаторский режим" Александра Лукашенко. С кибератакой сюрпризов тоже не случилось: по мнению литовского министра обороны, ее могли совершить хакеры, "связанные с Россией".Протесты, переросшие в беспорядки, власти опять-таки списывают на подрывные усилия неназванных сил. Согласно заявлению министра внутренних дел Литвы, в стране ведется "скоординированная антигосударственная деятельность", которая, по ее словам, "не имеет ничего общего с выражением гражданской позиции".Безусловно, это очень удобно: списывать масштабное общественное недовольство на козни врагов вместо того, чтобы признать свою ответственность за происходящее.Дело в том, что с 13 сентября Литва резко закручивает антиковидные "гайки": в стране начнет действовать "паспорт возможностей". Невакцинированным гражданам будет запрещено посещать публичные мероприятия, торговые центры, салоны красоты, кафе и так далее. Им будут отказывать в плановой медицинской помощи, оставив доступ исключительно к экстренной.Причем изначально ограничительные меры предполагались еще более драконовские: в частности, рассматривалась невыплата непривитым больничных и пособий по безработице.Столкнувшись с яростным возмущением общества, власти страны пошли на попятную, но даже сделанные послабления не успокоили негодования граждан — что, собственно, и привело к событиям у здания сейма.Плюс литовское руководство вынуждено иметь дело с общественными страхами и недовольством из-за миграционного кризиса.Литва отличается высоким уровнем ксенофобии населения — даже на фоне двух других прибалтийских государств. Совсем не случайно у республики не было и нет проблемы с русскоязычными негражданами. В начале 1990-х она легко раздала свое гражданство имевшимся русскоязычным жителям — просто потому, что их было слишком мало, чтобы они могли составить значимую общественно-политическую силу. А немного их было потому, что еще руководство Литовской ССР — в отличие от своих коллег в Эстонской и Латвийской ССР — целенаправленно вело политику сдерживания притока инородцев из других республик Советского Союза.Очевидно, что для блюдущих расовую чистоту своих рядов литовцев нынешнее нашествие арабов и африканцев — воплощение самого страшного кошмара, за который они спрашивают с властей. Те, вероятно, готовы целиком и полностью разделить чувства своих сограждан, вот только вынуждены действовать с оглядкой на Запад и в соответствии с правилами ЕС.В общем, куда ни кинь, всюду клин.А для полного счастья Пекин, неоднократно до того предупреждавший Вильнюс о недопустимости его планов в отношении Тайбэя, сделал первый шаг — но вряд ли он останется единственным.Остается только гадать, с чего вдруг литовские власти решили подергать китайского дракона за усы — по собственной инициативе или по просьбе из-за океана, которой они не смогли отказать. Тем более что речь идет о принципиально важной для КНР теме Тайваня. Те же США, несмотря на свои все более вызывающие антикитайские провокации по тайваньской линии, официальное представительство острова у себя не открывают. Функции посольств выполняют некоммерческие организации: Американский институт на Тайване и Тайбэйское экономическое и культурное представительство в США.В общем, похоже, Вильнюс решил — или за него решили — сыграть в камикадзе, поскольку рассчитывать, что у крупнейшей экономики мира не найдется возможностей дотянуться до крошечной республики на другом конце континента и сделать ей больно, крайне глупо.В намерениях же китайцев сомневаться не приходится. Во всяком случае, СМИ КНР открыто призывают Пекин и Москву "преподать урок" Вильнюсу за его провокации.

https://ria.ru/20210813/udobrenie-1745662225.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/litva-1745615261.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/litva-1745338994.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210810/litva-1745252890.html

https://ria.ru/20210810/litva-1745171137.html

https://ria.ru/20210813/urok-1745590877.html

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

авторы, литва, белоруссия, китай, пекин, москва, александр лукашенко, россия, роман головченко