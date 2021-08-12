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В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД - РИА Новости, 12.08.2021
В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите рассказала, что у Министерства иностранных дел республики украли некие важные документы. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:13
2021-08-12T16:35
в мире
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите рассказала, что у Министерства иностранных дел республики украли некие важные документы.Отмечается, что в МИД не стали комментировать слова советника президента, но накануне там сообщали о попытке компьютерного взлома.В свою очередь, глава государства Гитанас Науседа заявил, что идет расследование, власти должны оценить ущерб от кибератаки."Есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом "секретно", — цитирует слова президента портал Delfi.По словам Науседы, утечка этой информации "может нанести большой урон, прежде всего, в отношении союзников", но потенциальный урон он пока не может раскрыть.Беспорядки у здания парламента Литвы в Вильнюсе произошли во вторник. Митингующие выступали против ввода ограничений для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу.Для разгона пришлось применить слезоточивый газ, полиция задержала 26 протестующих.Также во вторник состоялись стычки во временном лагере для мигрантов в деревне Руднинкай Шальчининкайского района Литвы. Нелегалы начали ломать забор, 20 человек сбежали, позднее их задержали.
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/litva-1745309415.html
https://ria.ru/20210810/litva-1745094696.html
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в мире, литва, вильнюс
15:13 12.08.2021 (обновлено: 16:35 12.08.2021)
 
В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД

Советник президента Литвы Скайсгирите: из МИД украли "важные документы"

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите рассказала, что у Министерства иностранных дел республики украли некие важные документы.

"Беспорядки у здания сейма и в Руднинкае и появившаяся в тот же день информация о том, что из Министерства иностранных дел были украдены важные документы. Слишком много совпадений, чтобы считать их случайными", — привел ее слова портал литовского национального радио и телевидения LRT.

Отмечается, что в МИД не стали комментировать слова советника президента, но накануне там сообщали о попытке компьютерного взлома.
В свою очередь, глава государства Гитанас Науседа заявил, что идет расследование, власти должны оценить ущерб от кибератаки.
"Есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом "секретно", — цитирует слова президента портал Delfi.
По словам Науседы, утечка этой информации "может нанести большой урон, прежде всего, в отношении союзников", но потенциальный урон он пока не может раскрыть.
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Также во вторник состоялись стычки во временном лагере для мигрантов в деревне Руднинкай Шальчининкайского района Литвы. Нелегалы начали ломать забор, 20 человек сбежали, позднее их задержали.
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