https://ria.ru/20210812/dokumenty-1745490232.html

В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД

В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД - РИА Новости, 12.08.2021

В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД

Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите рассказала, что у Министерства иностранных дел республики украли некие важные документы. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:13

2021-08-12T15:13

2021-08-12T16:35

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите рассказала, что у Министерства иностранных дел республики украли некие важные документы.Отмечается, что в МИД не стали комментировать слова советника президента, но накануне там сообщали о попытке компьютерного взлома.В свою очередь, глава государства Гитанас Науседа заявил, что идет расследование, власти должны оценить ущерб от кибератаки."Есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом "секретно", — цитирует слова президента портал Delfi.По словам Науседы, утечка этой информации "может нанести большой урон, прежде всего, в отношении союзников", но потенциальный урон он пока не может раскрыть.Беспорядки у здания парламента Литвы в Вильнюсе произошли во вторник. Митингующие выступали против ввода ограничений для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу.Для разгона пришлось применить слезоточивый газ, полиция задержала 26 протестующих.Также во вторник состоялись стычки во временном лагере для мигрантов в деревне Руднинкай Шальчининкайского района Литвы. Нелегалы начали ломать забор, 20 человек сбежали, позднее их задержали.

https://radiosputnik.ria.ru/20210811/litva-1745309415.html

https://ria.ru/20210810/litva-1745094696.html

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