https://ria.ru/20210812/dokumenty-1745490232.html
В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД - РИА Новости, 12.08.2021
В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите рассказала, что у Министерства иностранных дел республики украли некие важные документы. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T15:13
2021-08-12T15:13
2021-08-12T16:35
в мире
литва
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745500171_0:8:3612:2040_1920x0_80_0_0_118d76c9eecaaddf1ed02f9ca5575b10.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите рассказала, что у Министерства иностранных дел республики украли некие важные документы.Отмечается, что в МИД не стали комментировать слова советника президента, но накануне там сообщали о попытке компьютерного взлома.В свою очередь, глава государства Гитанас Науседа заявил, что идет расследование, власти должны оценить ущерб от кибератаки."Есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом "секретно", — цитирует слова президента портал Delfi.По словам Науседы, утечка этой информации "может нанести большой урон, прежде всего, в отношении союзников", но потенциальный урон он пока не может раскрыть.Беспорядки у здания парламента Литвы в Вильнюсе произошли во вторник. Митингующие выступали против ввода ограничений для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу.Для разгона пришлось применить слезоточивый газ, полиция задержала 26 протестующих.Также во вторник состоялись стычки во временном лагере для мигрантов в деревне Руднинкай Шальчининкайского района Литвы. Нелегалы начали ломать забор, 20 человек сбежали, позднее их задержали.
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/litva-1745309415.html
https://ria.ru/20210810/litva-1745094696.html
литва
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745500171_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_bf1c181e877d7ad7cd5397e4bde77720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, вильнюс
15:13 12.08.2021 (обновлено: 16:35 12.08.2021)
В Литве рассказали о пропаже "важных документов" из МИД
Советник президента Литвы Скайсгирите: из МИД украли "важные документы"
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Главный советник президента Литвы
по внешней политике Аста Скайсгирите рассказала, что у Министерства иностранных дел республики украли некие важные документы.
"Беспорядки у здания сейма и в Руднинкае и появившаяся в тот же день информация о том, что из Министерства иностранных дел были украдены важные документы. Слишком много совпадений, чтобы считать их случайными", — привел ее слова портал литовского национального радио и телевидения LRT.
Отмечается, что в МИД не стали комментировать слова советника президента, но накануне там сообщали о попытке компьютерного взлома.
В свою очередь, глава государства Гитанас Науседа заявил, что идет расследование, власти должны оценить ущерб от кибератаки.
"Есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом "секретно", — цитирует слова президента портал Delfi
.
По словам Науседы, утечка этой информации "может нанести большой урон, прежде всего, в отношении союзников", но потенциальный урон он пока не может раскрыть.
Беспорядки у здания парламента Литвы в Вильнюсе произошли во вторник. Митингующие выступали против ввода ограничений для людей, у которых нет иммунитета к коронавирусу.
Для разгона пришлось применить слезоточивый газ, полиция задержала 26 протестующих.
Также во вторник состоялись стычки во временном лагере для мигрантов в деревне Руднинкай Шальчининкайского района Литвы. Нелегалы начали ломать забор, 20 человек сбежали, позднее их задержали.