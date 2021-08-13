16:20 13.08.2021 (обновлено: 16:36 13.08.2021)
В Белоруссии заявили о готовности к перевалке удобрений через Россию
Премьер-министр Головченко: Белоруссия к декабрю будет готова к перевалке удобрений через Россию
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Производство фосфорно-калийных удобрений на предприятии компании "Фосагро"
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
МИНСК, 13 авг – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск к декабрю будет готов к перевалке калийных удобрений через морские порты РФ при поставках продукции на экспорт.
Ранее министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис заявил в эфире радиостанции "Жиню радияс", что экспорт через Литву белорусских калийных удобрений, производители которых попали под санкции США против Минска, остановится в декабре этого года. Согласно сообщению Sputnik Беларусь, министр пояснил, что банки перестанут принимать к оплате счета за услуги в отношении подвергнутых санкциям субъектов, соответственно компании, чтобы избежать рисков, не станут вести с ними дела.
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"Сейчас очень интенсивно эти вопросы отрабатываем… К этому времени мы будем полностью готовы к перевалке калийных удобрений через альтернативные точки", - сказал Головченко в пятницу, комментируя заявление литовской стороны о возможности прекращения в декабре транзита белорусских калийных удобрений через свою территорию. Видео комментария премьера распространила его пресс-служба.
По его словам, "есть альтернативы". "Мы сейчас в плотном контакте находимся с российскими партнерами. Изучаем, где будет наибольшая маржинальность при отгрузках, много логистических тонкостей... В принципе, проблем не возникнет. Мы давно занимаемся этой темой. Есть поддержка правительства России в этом вопросе. Я уверен, мы выйдем на специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки удобрений", - сказал Головченко.
В свою очередь госиздание "СБ.Беларусь сегодня" сообщает, что премьер пояснил: в качестве альтернативных портов для перевалки грузов Минск рассматривает морские порты Мурманска и Ленинградской области.
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Белорусский премьер также заявил, что литовцы не уведомляли белорусскую сторону о планах остановки транзита калийных удобрений по своей территории. "Нас еще об этом никто не уведомил. Я узнал об этом из СМИ", - сказал он.
По словам Головченко, непонятно, это частное мнение или государственное. "В любом случае мы понимали, что с учетом недружественной политики, которую в последнее время проводит Литва, этот, возможно, вариант надо иметь в виду, и мы имели его в виду. Мы готовились и прорабатывали альтернативные маршруты поставки наших удобрений", - констатировал глава правительства.
По оценке премьер-министра, потери Литвы в случае решения о прекращении транзита белорусских грузов составят около 100 миллионов евро выручки.
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Ранее министерство финансов США сообщило, что новые американские санкции предписывают контрагентам свернуть операции с белорусской компанией "Беларуськалий" до 8 декабря. До этой даты разрешены операции, необходимые для сворачивания деловых отношений с участием ОАО "Беларуськалий" или любой структуры, которую прямо или опосредованно контролирует ОАО "Беларуськалий". В пресс-службе Белорусской калийной компании, которая занимается экспортом продукции "Беларуськалия", в связи с этим РИА Новости заявили, что компания изучает решения США об ограничениях в отношении производителя калийных удобрений, а также ожидает роста цен на них на мировом рынке.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране начались несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".