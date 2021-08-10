https://ria.ru/20210810/kitay-1745145669.html

Китай отозвал посла из Вильнюса

Китай отозвал посла из Вильнюса - РИА Новости, 10.08.2021

Китай отозвал посла из Вильнюса

Китай принял решение отозвать посла КНР из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть "представительство" в стране, говорится в... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T10:20

2021-08-10T10:20

2021-08-10T13:41

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ПЕКИН, 10 авг — РИА Новости. Китай принял решение отозвать посла КНР из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть "представительство" в стране, говорится в заявлении МИД КНР.Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У объявил, что остров собирается открывать представительство в Литве, оно будет располагаться в Вильнюсе и называться "Тайваньским представительством в Литве". Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, со своей стороны, заявила, что Литва в октябре-ноябре откроет торговое представительство на Тайване."Недавно правительство Литвы, невзирая на неоднократные представления китайской стороны и предупреждения о последствиях, заявило, что разрешит тайваньской администрации открыть "представительство" от имени "Тайваня", это стало грубым нарушением принципов коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами и нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", — говорится в заявлении МИД КНР.Ведомство отмечает, что "Китай решительно выступает против этого, правительство КНР решило отозвать посла Китая в Литве и попросило литовское правительство отозвать посла в Китае".Китайский МИД напомнил Литве, что "в мире существует только один Китай, и правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай"."Принцип "одного Китая" — это общепризнанная норма международных отношений и общий консенсус международного сообщества, вместе с тем это политическая основа для развития двусторонних отношений Китая с другими странами", — указали в ведомстве.Пекин призвал Литву немедленно исправить неверное решение, принять надлежащие меры и не идти дальше по ошибочному пути.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20210517/tayvan-1732524714.html

https://ria.ru/20210608/tayvan-1736154232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, вильнюс, китай, тайвань, мид кнр