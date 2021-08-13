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Министр обороны Литвы связал хакерскую атаку на МИД с Россией
Министр обороны Литвы связал хакерскую атаку на МИД с Россией - РИА Новости, 13.08.2021
Министр обороны Литвы связал хакерскую атаку на МИД с Россией
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что атаку на министерство иностранных дел страны могли произвести хакеры, связанные с Россией, но не привел... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:48
2021-08-13T11:48
в мире
литва
гитанас науседа
арвидас анушаускас
россия
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ВИЛЬНЮС, 13 авг - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что атаку на министерство иностранных дел страны могли произвести хакеры, связанные с Россией, но не привел никаких доказательств."Хочу уточнить, что, насколько известно Национальному центру кибербезопасности при министерстве национальной обороны, кибератака на МИД произошла в ноябре прошлого года. Вчера также была предпринята кибератака, но она не увенчалась успехом. Те группы программистов, которые действуют в нашем регионе, осуществляют кибератаки, взламывают базы данных, они, как правило, связаны с российскими спецслужбами", - приводит Sputnik Литва слова Анушаускаса.Министр также отмечает, что подлинность документов и то, что некоторые из них засекречены, проверить невозможно."При утечке какой-либо информации нужно иметь в виду, что существует риск включения в содержание документов фейковых новостей, фальшивых документов, которые могут быть подделаны", - добавляет министр обороны.Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите рассказала, что из министерства иностранных дел страны были украдены "важные документы". Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с этим заявил, что это может нанести урон в отношении союзников страны.В Литве регулярно заявляют о кибератаках якобы со стороны РФ, но никаких аргументов не приводят.
https://ria.ru/20210813/urok-1745590877.html
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в мире, литва, гитанас науседа, арвидас анушаускас, россия
11:48 13.08.2021
 
Министр обороны Литвы связал хакерскую атаку на МИД с Россией

Министр обороны Литвы Анушаускас: кибератаку на МИД могли совершить хакеры, связанные с Россией

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 13 авг - РИА Новости. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что атаку на министерство иностранных дел страны могли произвести хакеры, связанные с Россией, но не привел никаких доказательств.
"Хочу уточнить, что, насколько известно Национальному центру кибербезопасности при министерстве национальной обороны, кибератака на МИД произошла в ноябре прошлого года. Вчера также была предпринята кибератака, но она не увенчалась успехом. Те группы программистов, которые действуют в нашем регионе, осуществляют кибератаки, взламывают базы данных, они, как правило, связаны с российскими спецслужбами", - приводит Sputnik Литва слова Анушаускаса.
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Министр также отмечает, что подлинность документов и то, что некоторые из них засекречены, проверить невозможно.
"При утечке какой-либо информации нужно иметь в виду, что существует риск включения в содержание документов фейковых новостей, фальшивых документов, которые могут быть подделаны", - добавляет министр обороны.
Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите рассказала, что из министерства иностранных дел страны были украдены "важные документы". Президент Литвы Гитанас Науседа в связи с этим заявил, что это может нанести урон в отношении союзников страны.
В Литве регулярно заявляют о кибератаках якобы со стороны РФ, но никаких аргументов не приводят.
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В миреЛитваГитанас НауседаАрвидас АнушаускасРоссия
 
 
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