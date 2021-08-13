https://ria.ru/20210813/urok-1745590877.html

Global Times: Россия и Китай должны преподать урок Литве

Global Times: Россия и Китай должны преподать урок Литве - РИА Новости, 13.08.2021

Global Times: Россия и Китай должны преподать урок Литве

России, которая постоянно испытывает на себе провокации со стороны Литвы, следует объединиться с Китаем и совместными усилиями "преподать урок" Вильнюсу, пишет... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T10:49

2021-08-13T10:49

2021-08-13T14:16

в мире

литва

сша

китай

тайвань

евросоюз

нато

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. России, которая постоянно испытывает на себе провокации со стороны Литвы, следует объединиться с Китаем и совместными усилиями "преподать урок" Вильнюсу, пишет газета Global Times.В августе разгорелся скандал на фоне решения литовских властей открыть представительство Тайваня, который Китай считает своей административной единицей. В качестве ответной меры Пекин отозвал посла из Литвы. В свою очередь, США и страны Евросоюза встали на сторону союзника по НАТО.Как отмечает издание, поддержка со стороны Вашингтона не стала сюрпризом. Вильнюс, не имея практически никаких интересов в отношении Тайваня, пытается "насолить" Пекину в угоду заокеанским партнерам.Кроме того, авторы статьи отмечают, что "Литва — самая антироссийски настроенная европейская страна", которая пытается провоцировать теперь не только Москву, но и Пекин.В связи с этим автор материала указывает, что двум странам необходимо объединить усилия и показать марионеткам США свой потенциал сдерживания и пресечь постоянные провокации, нарушающие основные принципы международных отношений.В 1949 году силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши проиграли в гражданской войне с компартией Китая и перебрались на Тайвань. Это привело к разрыву официальных отношений между центральным правительством и его островной территорией. В конце 1980-х годов были возобновлены деловые и неформальные контакты, а в начале 1990-х стороны установили контакт через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20210611/otnosheniya-1736579294.html

https://ria.ru/20210517/tayvan-1732524714.html

литва

сша

китай

тайвань

россия

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в мире, литва, сша, китай, тайвань, евросоюз, нато, россия