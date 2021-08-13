https://ria.ru/20210813/urok-1745590877.html
Global Times: Россия и Китай должны преподать урок Литве
Global Times: Россия и Китай должны преподать урок Литве - РИА Новости, 13.08.2021
Global Times: Россия и Китай должны преподать урок Литве
России, которая постоянно испытывает на себе провокации со стороны Литвы, следует объединиться с Китаем и совместными усилиями "преподать урок" Вильнюсу, пишет... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T10:49
2021-08-13T10:49
2021-08-13T14:16
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. России, которая постоянно испытывает на себе провокации со стороны Литвы, следует объединиться с Китаем и совместными усилиями "преподать урок" Вильнюсу, пишет газета Global Times.В августе разгорелся скандал на фоне решения литовских властей открыть представительство Тайваня, который Китай считает своей административной единицей. В качестве ответной меры Пекин отозвал посла из Литвы. В свою очередь, США и страны Евросоюза встали на сторону союзника по НАТО.Как отмечает издание, поддержка со стороны Вашингтона не стала сюрпризом. Вильнюс, не имея практически никаких интересов в отношении Тайваня, пытается "насолить" Пекину в угоду заокеанским партнерам.Кроме того, авторы статьи отмечают, что "Литва — самая антироссийски настроенная европейская страна", которая пытается провоцировать теперь не только Москву, но и Пекин.В связи с этим автор материала указывает, что двум странам необходимо объединить усилия и показать марионеткам США свой потенциал сдерживания и пресечь постоянные провокации, нарушающие основные принципы международных отношений.В 1949 году силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши проиграли в гражданской войне с компартией Китая и перебрались на Тайвань. Это привело к разрыву официальных отношений между центральным правительством и его островной территорией. В конце 1980-х годов были возобновлены деловые и неформальные контакты, а в начале 1990-х стороны установили контакт через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20210611/otnosheniya-1736579294.html
https://ria.ru/20210517/tayvan-1732524714.html
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в мире, литва, сша, китай, тайвань, евросоюз, нато, россия
10:49 13.08.2021 (обновлено: 14:16 13.08.2021)
Global Times: Россия и Китай должны преподать урок Литве
Global Times: Россия и Китай должны преподать урок Литве за постоянные провокации против этих стран
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
России, которая постоянно испытывает на себе провокации со стороны Литвы
, следует объединиться с Китаем
и совместными усилиями "преподать урок" Вильнюсу, пишет газета Global Times.
В августе разгорелся скандал на фоне решения литовских властей открыть представительство Тайваня
, который Китай считает своей административной единицей. В качестве ответной меры Пекин отозвал посла из Литвы. В свою очередь, США
и страны Евросоюза
встали на сторону союзника по НАТО
.
Как отмечает издание, поддержка со стороны Вашингтона не стала сюрпризом. Вильнюс, не имея практически никаких интересов в отношении Тайваня, пытается "насолить" Пекину в угоду заокеанским партнерам.
Кроме того, авторы статьи отмечают, что "Литва — самая антироссийски настроенная европейская страна", которая пытается провоцировать теперь не только Москву, но и Пекин.
"Возможно, она так привыкла, что решила направить свою антироссийскую политику в сторону Китая", — подчеркивает СМИ.
В связи с этим автор материала указывает, что двум странам необходимо объединить усилия и показать марионеткам США свой потенциал сдерживания и пресечь постоянные провокации, нарушающие основные принципы международных отношений.
В 1949 году силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши проиграли в гражданской войне с компартией Китая и перебрались на Тайвань. Это привело к разрыву официальных отношений между центральным правительством и его островной территорией. В конце 1980-х годов были возобновлены деловые и неформальные контакты, а в начале 1990-х стороны установили контакт через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.