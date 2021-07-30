https://ria.ru/20210730/podgotovka-1743611379.html

Как правильно подготовиться к прививке от коронавируса: советы экспертов

Как подготовиться к прививке от коронавируса: что можно и нельзя делать

Как правильно подготовиться к прививке от коронавируса: советы экспертов

Чтобы вакцинация от коронавируса была эффективной, к ней следует подготовиться, соблюдая некоторые правила и запреты. О том, что делать можно и что нельзя перед РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:25

2021-07-30T13:25

2021-07-30T13:25

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Чтобы вакцинация от коронавируса была эффективной, к ней следует подготовиться, соблюдая некоторые правила и запреты. О том, что делать можно и что нельзя перед прививкой, нужно ли сдавать анализы и проходить медосмотр — в материале РИА Новости.Как подготовиться к прививкеВакцинация от коронавируса не очень отличается от других прививок, поэтому перед ней действуют похожие запреты и ограничения.Общие рекомендацииДо вакцинации не требуется проходить какие-либо медицинские обследования, главное, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Непосредственно перед процедурой пациента осмотрит доктор, который поставит прививку. Именно он, а не медсестра, должен делать укол. Нелишним будет изучить правила проведения вакцинации, обратить внимание, в перчатках ли врач. Также лучше уточнить срок годности вакцины. Перед прививкой можно соблюдать обычный распорядок дня, но при малейшем недомогании следует остаться дома.Что можно и нельзя делатьПеред уколом необходимо отказаться от употребления алкоголя, потому что этиловый спирт способен утилизировать глюкозу и другие вещества из вакцины, тем самым снижая ее эффективность. Безопаснее всего не пить спиртное за три дня до иммунизации, минимум — за один день.Бытует мнение, что перед прививкой следует выпить антигистаминное лекарство против аллергии, чтобы снизить вероятность побочных эффектов, но согласно рекомендациям Роспотребнадзора делать этого не нужно. Подобные препараты могут навредить и негативно повлиять на формирование иммунного ответа. Если человек сильно волнуется, можно принять успокоительное. В случае, если на вакцинацию идет аллергик, то об этом обязательно нужно сказать врачу до прививки — он подберет нужный препарат, потому что они отличаются по составу.После вакцинации от коронавируса нельзя пренебрегать средствами индивидуальной защиты и социальной дистанцией, потому что во время формирования иммунитета остается риск заболеть коронавирусом.Нужно ли сдавать перед вакцинацией тест на антитела?"В принципе, необязательно сдавать тест на антитела, потому что по сегодняшним рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора количество иммуноглобулинов не является противопоказанием к вакцинации, — прокомментировал Владислав Павленков. — Даже если в организме их достаточное количество, прививку сделать можно".На данный момент есть несколько штаммов коронавируса, которые более заразны и опасны, чем первоначальный тип вируса, поэтому ВОЗ призывает вакцинироваться даже тех, у кого есть антитела, чтобы обеспечить организму дополнительную защиту. Также пока точно неизвестно, сколько держится иммунитет к возбудителю ковида. Рекомендуется сделать прививку спустя шесть месяцев после выздоровления от коронавируса.Кому не будут делать прививку?Как и у любого лекарственного препарата, у вакцин от коронавируса есть противопоказания. Прививку могут отложить на время, чтобы человек оправился от болезни или вообще запретить прививаться, если это угрожает жизни. Например, когда есть гиперчувствительность к компонентам препарата, аллергические реакции, ранее от других вакцин случался анафилактический шок или отек Квинке. На прививку не следует идти, если есть какие-либо симптомы гриппа или ОРВИ: сначала нужно вылечиться и только спустя 2-3 недели вакцинироваться. Также укол не делают детям до 18 лет, а вот беременность больше не является причиной для медотвода, но прививаться стоит тем женщинам, которые находятся в группе риска заражения коронавирусом. В таком случае укол делают в третьем триместре.При хронических болезнях вакцину вводят спустя месяц после начала ремиссии. Также прививать могут с осторожностью, если поставлены такие диагнозы, как:Полный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса можно посмотреть здесь.Какие симптомы могут наблюдаться после укола?После вакцинации от коронавируса у человека может развиться гриппоподобный синдром, при котором повышается температура, появляется ломота в теле, головные боли, слабость и т.д. Происходит это потому, что прививка вызывает иммунологическую реакцию организма, который знакомится с инородным агентом и пытается его уничтожить. Так образуются антитела, то есть иммунный ответ, поэтому повышение температуры тела — нормальная физиологическая реакция, и ее не следует опасаться. Если температура выше 38 градусов, то можно выпить жаропонижающий препарат, например, парацетамол, нимесулид или ибупрофен, чтобы снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и организм в целом. Если человек нормально переносит подобное состояние, то лучше обойтись без лекарств, чтобы они не мешали формированию иммунитета. До 38 градусов вообще никакие препараты обычно не назначают. Подобная реакция проходит через сутки или немного позже, но в это время лучше соблюдать постельный режим, пить больше воды и меньше двигаться, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм .При температуре 40 градусов и выше необходимо вызвать скорую помощь, потому что подобное состояние может быть опасно для здоровья. Кроме этого, после вакцинации в месте укола может быть боль и покраснение, также среди побочных реакций называют диарею, головные боли, слабость. Если симптомы не проходят в течение нескольких дней, лучше обратиться ко врачу.

https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743023329.html

https://ria.ru/20210724/medotvod-1742677869.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/vaktsina-1741886675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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