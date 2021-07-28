https://ria.ru/20210728/privivka-1742989227.html

Прививка от коронавируса при наличии антител. Стоит ли вакцинироваться

Прививка от коронавируса если есть антитела: как влияет уровень антител

Прививка от коронавируса при наличии антител. Стоит ли вакцинироваться

Согласно различным данным, иммунитет к новому коронавирусу сохраняется от трех до девяти месяцев. При этом ученые так и не пришли к единому мнению, какой именно РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:00

2021-07-28T08:00

2021-07-28T08:09

наука

антитела

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

иммунитет

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

чикагский университет

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно различным данным, иммунитет к новому коронавирусу сохраняется от трех до девяти месяцев. При этом ученые так и не пришли к единому мнению, какой именно титр антител можно считать достаточным для защиты от инфекции. РИА Новости разбирается, когда и при каких уровнях антител нужно делать прививку от коронавируса. Почему говорят о прививке при наличии антител В конце мая в России началась третья волна ковидной эпидемии. Уже к июлю ученые из консорциума CoRGI — российской группы по секвенированию геномов коронавирусов — выяснили, что в стране стремительно распространяется дельта-штамм. С мая по июнь его доля выросла почти в два раза. Известно, что эта разновидность патогена более заразна и значительно опаснее остальных. По данным специалистов Национальной инфекционной службы Великобритании, если в семье есть больной, инфицированный дельта-вариантом, то риск заразиться для его родственников на 64 процента выше, чем это было бы в случае с альфой (британским вариантом). А вероятность попасть в больницу для человека, столкнувшегося с дельтой, в два раза больше, чем при инфицировании "британцем". Кроме того, новый штамм чаще поражает подростков и молодых людей. Что касается приобретенного иммунитета к новому коронавирусу — у переболевших и вакцинированных, — то дельта-вариант оказался способен его пробивать. Правда, пока в Великобритании не зафиксировано ни одного тяжелого течения ковида у тех, у кого есть к нему специфические антитела. Тем не менее к началу лета все больше специалистов стали говорить о том, что прививаться необходимо даже тем, у кого в организме обнаруживаются вирус-нейтрализующие белки. Так, Всемирная организация здравоохранения рекомендует привиться от коронавируса всем — и тем, кто болел ковидом (а значит, обладает антителами), и тем, кто с ним пока не сталкивался. Основная причина — пока не известно, как долго может продлиться иммунитет к SARS-CoV-2. А тесты на антитела сегодня указывают скорее на факт заболеваемости в прошлом, но ничего не говорят об уровне защиты от инфекции. Такой же позиции придерживаются Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Как влияет уровень антител на прививку Сегодня ученые так и не смогли определить уровень антител, достаточный для защиты от заражения новым коронавирусом. В большинстве стран рекомендации о вакцинации переболевших и ревакцинации ранее привившихся опираются скорее на данные о длительности специфического иммунитета, а не на титры вирус-нейтрализующих антител. Известно, что у четверти переболевших титр антител существенно снижается в течение двух месяцев после выздоровления. У остальных их уровень практически не меняется на протяжении полугода. При этом есть данные о том, что у некоторых людей антитела сохраняются в организме около девяти месяцев. Поэтому сроки вакцинации переболевших и ревакцинации привитых разнятся от страны к стране — от трех до восьми месяцев после того, как болезнь отступила. Российский Минздрав и Роспотребнадзор советуют сделать прививку тем, кто перенес ковид, примерно через полгода после выздоровления. При этом власти большинства государств отдельно оговаривают, что делать тест на антитела перед вакцинацией не нужно. Более того, во многих странах он даже не включен в медицинскую страховку, то есть сделать его бесплатно не получится. Что будет, если привиться при наличии антител В московском оперштабе по борьбе с коронавирусом отдельно оговаривают, что высокий титр антител не считается противопоказанием для прививки. С одной стороны, пока не существует единой отработанной методики, которая позволила бы определить его значение, достаточное для защиты от инфекции. С другой — нет и системы, которая могла бы оценить, насколько быстро и эффективно антитела адаптируются к новым штаммам коронавируса. Исследователи из Чикагского университета (США) отмечают, что побочные эффекты после вакцинации никак не коррелируют с тем, были ли у человека в крови антитела в момент иммунизации или нет. Реакция на прививку скорее зависит от особенностей организма и работы иммунной системы, а не от количества антител, полагают специалисты. Единственное — после прививки уровни антител у переболевших уже после первой дозы примерно такие же, как после двух доз у людей, не столкнувшихся с ковидом. По крайней мере, к таким выводам пришли американские исследователи, изучавшие действие мРНК-вакцин на добровольцах, одни из которых болели коронавирусом, а другие нет. Похожие результаты получили и аргентинские ученые, наблюдавшие за 227 волонтерами, которых прививали российской вакциной "Спутник V". Титры антител измеряли у них перед прививкой, через три недели после первой дозы и через три недели после второй. Выяснилось, что у переболевших эти показатели уже после одной дозы "Спутника V" примерно в 4,6 раза выше, чем у людей, не болевших ковидом, после двух доз. Стоит ли перед вакцинацией делать ПЦР-тест на ковид Основываясь на подобных исследованиях, французские власти рекомендуют переболевшим делать только одну дозу вакцины от коронавируса. Те же, у кого не диагностировали ковид, обязательно должны перед иммунизацией сдать тест на антитела. Их наличие укажет, что человек болел ковидом, пусть и бессимптомно, а значит, ему полагается только один укол. В остальных странах исследование на титр антител считается излишним. Во-первых, оно ничего не говорит об уровне защиты от коронавируса. Во-вторых, может даже навредить. По крайней мере, так считают в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). На сайте ведомства отмечается, что неверно понятый результат подобного теста может увеличить риск заражения. Ведь человек, ориентируясь на высокие уровни антител, вполне может начать пренебрегать мерами предосторожности — например, перестанет носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Минздрав России также не рекомендует проводить исследование на антитела перед вакцинацией. А вот ПЦР-тест на ковид считает обязательным, но только для тех, у кого был подтвержден контакт с коронавирусным больным в течение последних 14 дней перед прививкой. Кроме того, провериться надо, если зафиксирован хотя бы один из симптомов COVID-19 за последние две недели. В остальных случаях тестироваться на наличие в организме SARS-CoV-2 не стоит. Схожей позиции придерживаются в большинстве стран мира.

https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html

https://ria.ru/20210722/privivka-1742272756.html

https://ria.ru/20210719/antitela-1741863337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антитела, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, иммунитет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), чикагский университет, великобритания, сша, прививки