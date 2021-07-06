https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740020084.html
Минздрав рассказал о важности вакцинации при планировании беременности
Минздрав рассказал о важности вакцинации при планировании беременности - РИА Новости, 06.07.2021
Минздрав рассказал о важности вакцинации при планировании беременности
Данных о негативном влиянии вакцин от новой коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-06T00:23
2021-07-06T00:23
2021-07-06T07:57
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Данных о негативном влиянии вакцин от новой коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет, сообщается на сайте Минздрава.Ведомство опубликовало четвертую версию методрекомендаций по организации медпомощи беременным и новорожденным с коронавирусом."На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Подчеркнем, что данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день (нет). Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию", — говорится в сообщении.Также , по информации Минздрава, у непривитых беременных с коронавирусной инфекцией частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом."У невакцинированных беременных женщин, если они заболели COVID-19, частота преждевременных родов составляет 15-20 процентов, по данным различных источников. Это выше, чем в популяции в целом (шесть процентов), и объясняется наличием медицинских показаний для индукции родов до срока по показаниям при развитии тяжелой формы заболевания. Целесообразной считается вакцинация в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22-ой недели беременности", — подчеркивается в публикации ведомства.Уточняется, что у вакцинированных женщин, по сравнению с непривитыми, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.
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РИА Новости
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество
Минздрав рассказал о важности вакцинации при планировании беременности
00:23 06.07.2021 (обновлено: 07:57 06.07.2021)
Минздрав опубликовал новую версию рекомендаций по организации медпомощи беременным с COVID-19
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Данных о негативном влиянии вакцин от новой коронавирусной инфекции на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день нет, сообщается на сайте Минздрава
.
Ведомство опубликовало четвертую версию методрекомендаций по организации медпомощи беременным и новорожденным с коронавирусом.
"На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Подчеркнем, что данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19
на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день (нет). Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию", — говорится в сообщении.
Также , по информации Минздрава, у непривитых беременных с коронавирусной инфекцией частота преждевременных родов значительно выше, чем в популяции в целом.
"У невакцинированных беременных женщин, если они заболели COVID-19, частота преждевременных родов составляет 15-20 процентов, по данным различных источников. Это выше, чем в популяции в целом (шесть процентов), и объясняется наличием медицинских показаний для индукции родов до срока по показаниям при развитии тяжелой формы заболевания. Целесообразной считается вакцинация в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22-ой недели беременности", — подчеркивается в публикации ведомства.
Уточняется, что у вакцинированных женщин, по сравнению с непривитыми, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.