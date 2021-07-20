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Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения

Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения - РИА Новости, 20.07.2021

Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения

Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, который является одним из главных праздников мусульман. Он ежегодно... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T00:47

2021-07-20T00:47

2021-07-20T00:47

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курбан-байрам

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Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – праздник жертвоприношения, который является одним из главных праздников мусульман. Он ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля. Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия). В 2020 году власти Саудовской Аравии приостановили въезд в страну с целью паломничества в Мекку из-за эпидемии коронавируса. Из-за пандемии совершение хаджа стало возможным только для жителей Королевства Саудовская Аравия. Из проживающих в стране мусульман для хаджа были отобраны только 10 тысяч человек.В 2021 году власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек. Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Исходя из этого, считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" посредством этого обряда.История появления курбана уходит в древние века и связана с пророком Ибрахимом, который увидел сон, где ему было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила. Сначала он подумал, что это наваждение, но сон повторился и во второй, и в третий раз. Тогда Ибрахим решил исполнить приказ. В тот самый момент, когда он занес нож над сыном, то услышал глас: "О Ибрахим, ты уже выполнил свой сон…". После этого он увидел барашка, которым было велено совершить курбан (жертвоприношение). Согласно мусульманскому толкованию, Аллах не нуждался ни в каких жертвоприношениях, он лишь испытывал силу веры своего пророка. Этот случай произошел недалеко от Мекки. С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень праведности и любви к Аллаху, в качестве обряда поклонения господу мусульмане совершают заклание жертвенного животного. Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и самому в священном месте принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают верующим исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где они могут оказаться.Наиболее правоверные и благочестивые мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника Курбан-байрам или хотя бы ее часть проводят в молитвах. Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. До рассвета мусульмане совершают полное омовение, умащивают себя благовониями, надевают лучшую одежду. Чуть свет они идут в мечеть к утренней молитве. Завтракать до праздничного намаза нельзя. После окончания молитвы верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (такбир). Затем мусульмане снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку (намазгах), где мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу), в которой разъясняются происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения.Время для совершения жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы, а завершается незадолго до захода солнца третьего дня. Одни утверждают, что совершение этого обряда является обязательным для каждого совершеннолетнего мусульманина, постоянно проживающего в данной местности на момент наступления праздника и состоятельного в день жертвоприношения (имеющего средства для покупки животного). Другие заявляют, что жертвоприношение не является предписанным, так как есть мусульмане, кто по разным причинам не в состоянии совершить данный обряд. Из всех видов животных допускается приносить в жертву только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз. Верблюда и корову могут принести в жертву от одного до семи человек, а овцу или козу разрешается резать только за одного мусульманина. Обычай допускает принесение жертвы не только за живых, но и за усопших. Жертвенное животное должно быть взрослым, то есть овца старше полугода, коза – старше года; буйвол и корова (бык) – от двух лет; верблюд – старше пяти лет. Животное должно быть здоровым, без существенных изъянов. Допускается отсутствие нескольких зубов или небольшой части (менее одной трети) уха. Хвост, глаза и другие органы тела животного также должны быть целыми.Желательно, чтобы животное заколол тот, кто приносит его в жертву. Если, по каким-либо причинам, человек этого совершить не в состоянии, то он может выбрать доверенное лицо, которое сделает это по всем нормам ислама, халяльным образом. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату. Поэтому перед жертвоприношением каждый владелец помечает собственное животное (украшениями, специальными знаками), чтобы быстрее отыскать его в день прихода Махди, т.е. Мессии, и воскресения мертвых, когда стада жертвенных животных будут толпиться у входа на Сират. Убой должен осуществляться совершеннолетним мусульманином, находящимся в здравом уме. Приготовленное к закланию животное укладывают на левый бок, головой в сторону Мекки. Над ним священнослужитель мечети – мулла или муэдзин – читает специальную молитву. После этого закалывающий животное произносит краткую формулу: "Бисмиллах, Аллах Акбар", то есть "Во имя Аллаха, Аллах велик!". Слова поминания Аллаха делают мясо дозволенным для употребления. Если человек умышленно их не произнес, то курбан считается недействительным, а мясо животного запретным для употребления. Если он просто забыл их произнести, то курбан будет считаться действительным, а мясо курбана дозволенным.Мясо принесенного в жертву животного, согласно предписанию шариата, делят на три части: одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью мусульманин может оставить себе. При наличии большого количества гостей одной трети мяса для угощения не хватит, в связи с чем, все мясо может быть использовано для угощения. Разрешается угощать мясом жертвенного животного немусульман. Нельзя расплачиваться мясом, шкурой и другими частями курбана, с людьми, помогавшими резать животное (они должны получить деньгами), а также продавать их.После заклания животного устраивается ритуальная трапеза, на которую нужно пригласить как можно большее количество людей, в первую очередь бедных и голодных. Из мяса, принесенного в жертву животного, в различных странах готовят традиционные блюда, в соответствии с местными вкусами, с применением различных специй и ароматизаторов. Большое внимание уделяется праздничному оформлению стола, а также приготовлению многочисленных сладостей.В праздник Курбан-байрам категорически запрещается употребление алкоголя, в этот день такое поведение считается особым кощунством, глумлением над самими принципами ислама.В дни этого праздника посещают могилы предков, а также родственников, друзей, принимают гостей. Близким друзьям и родственникам стараются сделать подарки. В мусульманском мире праздничные дни Курбан-байрама являются нерабочими. В России день, приходящийся на Курбан-байрам, рабочий, но в республиках с большой долей мусульманского населения (Адыгея, Башкирия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня и Крым) он также официально объявлен выходным.Многие страны западного мира и даже некоторые исламские государства запретили или серьезно ограничили жертвоприношение в Курбан-байрам. В Великобритании, Бельгии и Франции, например, принесение в жертву животных вне специальных лицензированных мест считается преступлением и карается большими штрафами и даже тюремным заключением сроком до шести месяцев. Кроме того, в большинстве европейских стран животных можно умерщвлять только "гуманными" способами: при помощи электрического тока и под воздействием наркотических веществ, что противоречит мусульманским традициям, предписывающим резать жертвенных животных. Опасаясь проблем с законом, многие мусульмане в Европе в последние годы предпочитают на праздник покупать мясо, заготовленное по мусульманским традициям (халяльное) в третьих странах.Власти Москвы в 2010 году поддержали обращение общественников, которые посчитали недопустимым проводить забой животных на улицах столицы на Курбан-байрам. Поэтому в последние годы обряд совершается на специально выделенных скотобойнях в Подмосковье. Либо есть возможность заказать жертвенное мясо заранее. В праздник его доставят в упакованном виде. В 2020 году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции верующим было рекомендовано провести праздник дома. В 2021 году из-за эпидемиологической ситуации Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ постановил провести праздничную молитву в Курбан-байрам в Москве только в Московской соборной мечети без прихожан, в регионах решение о проведении молитв духовные управления принимают самостоятельно. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, курбан-байрам, справки, в мире