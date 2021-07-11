https://ria.ru/20210711/mechet-1740844348.html

Молитва в Курбан-Байрам в Москве пройдет только в Соборной мечети

Молитва в Курбан-Байрам в Москве пройдет только в Соборной мечети - РИА Новости, 11.07.2021

Молитва в Курбан-Байрам в Москве пройдет только в Соборной мечети

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ постановил провести праздничную молитву в Курбан-байрам в Москве только в Московской соборной мечети без... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T22:14

2021-07-11T22:14

2021-07-11T22:23

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

россия

московская соборная мечеть

курбан-байрам

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ильдар аляутдинов

москва

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МОСКВА, 11 июля - РИА Новости. Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ постановил провести праздничную молитву в Курбан-байрам в Москве только в Московской соборной мечети без прихожан из-за эпидемиологической ситуации, в регионах решение о проведении молитв духовные управления будут принимать самостоятельно."Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также постановлению Правительства Москвы (приложение № 1), в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется", - говорится в богословском заключении, которое заместитель председателя совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов опубликовал в своем канале в Telegram в воскресенье.Региональные духовные управления, входящие в состав ДУМ РФ, сами примут решение о порядке проведения праздничной молитвы с учетом сложившейся эпидобстановки.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2020 году он начнется 20 июля. Богословское заключение рекомендует мусульманам создать праздничную атмосферу в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь, и по ее завершении самостоятельно совершить дополнительный намаз.

https://ria.ru/20210703/koronavirus-1739777811.html

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коронавирус covid-19, россия, московская соборная мечеть, курбан-байрам, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ильдар аляутдинов, москва