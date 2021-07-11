Молитва в Курбан-Байрам в Москве пройдет только в Соборной мечети
22:14 11.07.2021 (обновлено: 22:23 11.07.2021)
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
Молитва в праздник Курбан-Байрам в Москве пройдет только в Соборной мечети
МОСКВА, 11 июля - РИА Новости. Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ постановил провести праздничную молитву в Курбан-байрам в Москве только в Московской соборной мечети без прихожан из-за эпидемиологической ситуации, в регионах решение о проведении молитв духовные управления будут принимать самостоятельно.
"Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также постановлению Правительства Москвы (приложение № 1), в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется", - говорится в богословском заключении, которое заместитель председателя совета, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов опубликовал в своем канале в Telegram в воскресенье.
Региональные духовные управления, входящие в состав ДУМ РФ, сами примут решение о порядке проведения праздничной молитвы с учетом сложившейся эпидобстановки.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2020 году он начнется 20 июля. Богословское заключение рекомендует мусульманам создать праздничную атмосферу в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь, и по ее завершении самостоятельно совершить дополнительный намаз.