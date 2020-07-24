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Онлайн-трансляции из мечетей Москвы организуют в Курбан-байрам
Онлайн-трансляции из мечетей Москвы будут организованы в Курбан-байрам, мусульман призывают провести этот день дома, чтобы не подвергать себя опасности в... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T13:17
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353
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коронавирус в россии, москва

Онлайн-трансляции из мечетей Москвы организуют в Курбан-байрам

13:17 24.07.2020
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© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев РоссииПразднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
Празднование Ураза-байрама в Московской соборной мечети
© Фотограф Алексей Наместников/Пресс-служба Совета муфтиев России
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Онлайн-трансляции из мечетей Москвы будут организованы в Курбан-байрам, мусульман призывают провести этот день дома, чтобы не подвергать себя опасности в условиях угрозы распространения коронавируса, сообщает в пятницу столичный департамент национальной политики и межрегиональных связей.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 30 июля. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов.
"Несмотря на поэтапное смягчение мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, ограничения сохраняются в отношении публичных массовых мероприятий. Таким образом, ранним утром 31 июля 2020 года богослужения в мечетях и молельных помещениях Москвы пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки... Для удобства верующих будут организованы онлайн-трансляции из мечетей столицы, которые покажут праздничные богослужения в прямом эфире на телеканалах и сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Сообщается, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции верующим рекомендуется провести праздник дома.
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"Кроме того, есть возможность воспользоваться услугами по дистанционному заказу мяса жертвенного животного – по телефону или с использованием интернета, его доставке на дом, раздаче на благотворительность. Забой животных в городской черте Москвы не производится", - уточняется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМосква
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