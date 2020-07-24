Онлайн-трансляции из мечетей Москвы организуют в Курбан-байрам

"Несмотря на поэтапное смягчение мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, ограничения сохраняются в отношении публичных массовых мероприятий. Таким образом, ранним утром 31 июля 2020 года богослужения в мечетях и молельных помещениях Москвы пройдут с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки... Для удобства верующих будут организованы онлайн-трансляции из мечетей столицы, которые покажут праздничные богослужения в прямом эфире на телеканалах и сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях", - говорится в сообщении.