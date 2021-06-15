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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210615/khadzh-1737054143.html
В муфтияте прокомментировали запрет на хадж для россиян
В муфтияте прокомментировали запрет на хадж для россиян - РИА Новости, 15.06.2021
В муфтияте прокомментировали запрет на хадж для россиян
Решение властей Саудовской Аравии ограничить доступ на хадж для паломников, не проживающих в королевстве, ожидаемо, однако у российских мусульман будет больше... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:10
2021-06-15T12:13
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
россия
рушан аббясов
воз
организация исламского сотрудничества
саудовская аравия
медина
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Решение властей Саудовской Аравии ограничить доступ на хадж для паломников, не проживающих в королевстве, ожидаемо, однако у российских мусульман будет больше шансов поехать на хадж в следующем году, поэтому поездку можно перенести и не сдавать путевки, заявил РИА Новости замглавы Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, совершается только в месяц зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля. Также приверженцы ислама могут совершить умру - паломничество в Мекку и Медину в другое время года, однако, согласно вероучению, умра не заменяет хадж.Ранее Саудовское агентство новостей распространило заявление министерства по делам хаджа и умры о том, что власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек. В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тысяч человек."В этом году, к сожалению, мусульмане из России и других стран мира во второй год не смогут совершить паломничество к святыням ислама. Это ожидаемое решение. Для подготовки хаджа нужно время – для заключения договоров с гостиницами, бронирования билетов и так далее. Думаю, власти Саудовской Аравии принимают необходимы меры, чтобы обстановка с распространением коронавирусной инфекции не усугублялась, и это правильно. Есть смысл переждать", - сказал Аббясов.Вместе с тем он отметил, что в Саудовской Аравии проживают граждане России, например, студенты, сотрудники дипмиссии, российское представительства Организации исламского сотрудничества, которые смогут при желании совершить хадж.Говоря паломниках из России, которые собирались на хадж в этом году и уже купили туры, он отметил, что "ажиотажа по возврату денег и отмена бронирования нет". "Обращения приходят постепенно, ажиотажа нет. Постепенно идет возврат денег. При этом некоторые российские авиаперевозчики, к сожалению, тоже тянут с возвратом средств. Туроператорам сейчас тяжело: два года без работы. Сейчас прорабатывается возможность, чтобы можно было бы использовать страховые взносы для погашения долгов по путевкам", - пояснил Аббясов.Он напомнил, что в этом случае у паломников есть две возможности: продлить договор на следующий год и перенести поездку на год или забрать деньги.Ранее минздрав королевства сообщила о том, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время ежегодного хаджа наличие прививки от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V". Власти королевства планируют к концу 2021 года вакцинировать около 70% населения страны.
https://ria.ru/20210612/khadzh-1736744990.html
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коронавирус covid-19, россия, рушан аббясов, воз, организация исламского сотрудничества, саудовская аравия, медина

В муфтияте прокомментировали запрет на хадж для россиян

12:10 15.06.2021 (обновлено: 12:13 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Заман РамазановГора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Решение властей Саудовской Аравии ограничить доступ на хадж для паломников, не проживающих в королевстве, ожидаемо, однако у российских мусульман будет больше шансов поехать на хадж в следующем году, поэтому поездку можно перенести и не сдавать путевки, заявил РИА Новости замглавы Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.
Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, совершается только в месяц зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля. Также приверженцы ислама могут совершить умру - паломничество в Мекку и Медину в другое время года, однако, согласно вероучению, умра не заменяет хадж.
Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 13:11Религия и мировоззрение
Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж до 60 тысяч человек
Ранее Саудовское агентство новостей распространило заявление министерства по делам хаджа и умры о том, что власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек. В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тысяч человек.
"В этом году, к сожалению, мусульмане из России и других стран мира во второй год не смогут совершить паломничество к святыням ислама. Это ожидаемое решение. Для подготовки хаджа нужно время – для заключения договоров с гостиницами, бронирования билетов и так далее. Думаю, власти Саудовской Аравии принимают необходимы меры, чтобы обстановка с распространением коронавирусной инфекции не усугублялась, и это правильно. Есть смысл переждать", - сказал Аббясов.
Вместе с тем он отметил, что в Саудовской Аравии проживают граждане России, например, студенты, сотрудники дипмиссии, российское представительства Организации исламского сотрудничества, которые смогут при желании совершить хадж.
Говоря паломниках из России, которые собирались на хадж в этом году и уже купили туры, он отметил, что "ажиотажа по возврату денег и отмена бронирования нет". "Обращения приходят постепенно, ажиотажа нет. Постепенно идет возврат денег. При этом некоторые российские авиаперевозчики, к сожалению, тоже тянут с возвратом средств. Туроператорам сейчас тяжело: два года без работы. Сейчас прорабатывается возможность, чтобы можно было бы использовать страховые взносы для погашения долгов по путевкам", - пояснил Аббясов.
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 19:27Религия и мировоззрение
Эксперт опасается, что российские паломники могут пропустить хадж
Он напомнил, что в этом случае у паломников есть две возможности: продлить договор на следующий год и перенести поездку на год или забрать деньги.
"У тех, кто примет решение продлить договор, будет приоритетная возможность поехать в хадж в следующем году, потому что очередь будет расти. Думаю, что в следующем году, после вакцинации, шансы поехать на хадж увеличатся. Думаю, к этом моменту российские вакцины уже будут признаны Всемирной организацией здравоохранения", - заключил собеседник агентства.
Ранее минздрав королевства сообщила о том, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время ежегодного хаджа наличие прививки от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V". Власти королевства планируют к концу 2021 года вакцинировать около 70% населения страны.
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19РоссияРушан АббясовВОЗОрганизация исламского сотрудничестваСаудовская АравияМедина
 
 
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