https://ria.ru/20210615/khadzh-1737054143.html

В муфтияте прокомментировали запрет на хадж для россиян

В муфтияте прокомментировали запрет на хадж для россиян - РИА Новости, 15.06.2021

В муфтияте прокомментировали запрет на хадж для россиян

Решение властей Саудовской Аравии ограничить доступ на хадж для паломников, не проживающих в королевстве, ожидаемо, однако у российских мусульман будет больше... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:10

2021-06-15T12:10

2021-06-15T12:13

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

россия

рушан аббясов

воз

организация исламского сотрудничества

саудовская аравия

медина

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Решение властей Саудовской Аравии ограничить доступ на хадж для паломников, не проживающих в королевстве, ожидаемо, однако у российских мусульман будет больше шансов поехать на хадж в следующем году, поэтому поездку можно перенести и не сдавать путевки, заявил РИА Новости замглавы Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине, совершается только в месяц зуль-хиджа по мусульманскому лунному календарю. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля. Также приверженцы ислама могут совершить умру - паломничество в Мекку и Медину в другое время года, однако, согласно вероучению, умра не заменяет хадж.Ранее Саудовское агентство новостей распространило заявление министерства по делам хаджа и умры о том, что власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек. В прошлом году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тысяч человек."В этом году, к сожалению, мусульмане из России и других стран мира во второй год не смогут совершить паломничество к святыням ислама. Это ожидаемое решение. Для подготовки хаджа нужно время – для заключения договоров с гостиницами, бронирования билетов и так далее. Думаю, власти Саудовской Аравии принимают необходимы меры, чтобы обстановка с распространением коронавирусной инфекции не усугублялась, и это правильно. Есть смысл переждать", - сказал Аббясов.Вместе с тем он отметил, что в Саудовской Аравии проживают граждане России, например, студенты, сотрудники дипмиссии, российское представительства Организации исламского сотрудничества, которые смогут при желании совершить хадж.Говоря паломниках из России, которые собирались на хадж в этом году и уже купили туры, он отметил, что "ажиотажа по возврату денег и отмена бронирования нет". "Обращения приходят постепенно, ажиотажа нет. Постепенно идет возврат денег. При этом некоторые российские авиаперевозчики, к сожалению, тоже тянут с возвратом средств. Туроператорам сейчас тяжело: два года без работы. Сейчас прорабатывается возможность, чтобы можно было бы использовать страховые взносы для погашения долгов по путевкам", - пояснил Аббясов.Он напомнил, что в этом случае у паломников есть две возможности: продлить договор на следующий год и перенести поездку на год или забрать деньги.Ранее минздрав королевства сообщила о том, что власти Саудовской Аравии сделали непременным условием работы во время ежегодного хаджа наличие прививки от COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не одобрила российскую вакцину "Спутник V". Власти королевства планируют к концу 2021 года вакцинировать около 70% населения страны.

https://ria.ru/20210612/khadzh-1736744990.html

https://ria.ru/20210505/khadzh-1731232685.html

россия

саудовская аравия

медина

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коронавирус covid-19, россия, рушан аббясов, воз, организация исламского сотрудничества, саудовская аравия, медина