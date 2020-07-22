В Духовном управлении мусульман призвали молиться о прекращении эпидемии

Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.

Традиционно во время месяца зуль-хиджа , который в 2020 году начался 21 июля, у мусульман принято совершать хадж – большое паломничество к святыням ислама. Верующие, прежде всего, посещают Заповедную мечеть в Мекке, а также стараются побывать в Мечети пророка в Медине. Власти Саудовской Аравии 27 февраля приостановили въезд в страну с целью паломничества в Мекку и посещения Медины из-за эпидемии коронавируса

"Месяц зуль-хиджа – благословенное время для совершения паломничества – хаджа, который является одним из пяти столпов ислама. Но из-за пандемии совершение хаджа стало возможным только для жителей Королевства Саудовская Аравия. В эти дни по велению Всевышнего Аллаха мусульмане должны вдвойне проявлять свой благой нрав, творить богоугодные дела, совершать дополнительные молитвы и соблюдать пост", - сказал Гайнутдин.

Он напомнил о важности совершения благих дел в первые десять дней месяца зуль-хиджа и особенно - в день Арафата (накануне Курбан-Байрама ), когда "вознаграждение от Создателя за совершение благих поступков увеличивается многократно". По словам Гайнутдина, соблюдение поста в день Арафата "является желательным действием (сунна) для всех мусульман, не совершающих паломничество". При этом, подчеркнул муфтий, нельзя поститься в десятый день, Курбан Байрам, поскольку это праздник.

"Мы молимся и в эти благословенные дни призываем всех мусульман в своих молитвах просить Всевышнего Аллаха об отступлении страшной болезни и исцелении заболевших. Мы молитвенно просим Создателя о том, чтобы все следующие годы мусульмане всего мира могли ступить на святые земли Мекки и Медины для исполнения предписанного каждому из мусульман",- подытожил глава ДУМ РФ.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Большой хадж совершается в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малый хадж (умра) мусульманин может совершить в любое время года.