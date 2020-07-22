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Религия и мировоззрение
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В Духовном управлении мусульман призвали молиться о прекращении эпидемии
Делать добро и молиться о совершении большого паломничества к святыням ислама в Саудовскую Аравию в предстоящие годы, а также о прекращении эпидемии... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, россия, новости - религия и мировоззрение, равиль гайнутдин, общество

В Духовном управлении мусульман призвали молиться о прекращении эпидемии

12:02 22.07.2020 (обновлено: 12:28 22.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
Председатель Совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Муфтий шейх Равиль Гайнутдин во время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Делать добро и молиться о совершении большого паломничества к святыням ислама в Саудовскую Аравию в предстоящие годы, а также о прекращении эпидемии коронавируса призвал верующих председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин, послание которого опубликовано на сайте ДУМ РФ.
Традиционно во время месяца зуль-хиджа, который в 2020 году начался 21 июля, у мусульман принято совершать хадж – большое паломничество к святыням ислама. Верующие, прежде всего, посещают Заповедную мечеть в Мекке, а также стараются побывать в Мечети пророка в Медине. Власти Саудовской Аравии 27 февраля приостановили въезд в страну с целью паломничества в Мекку и посещения Медины из-за эпидемии коронавируса.
Мужчина у закрытой Соборной мечети в Кисловодске
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"Месяц зуль-хиджа – благословенное время для совершения паломничества – хаджа, который является одним из пяти столпов ислама. Но из-за пандемии совершение хаджа стало возможным только для жителей Королевства Саудовская Аравия. В эти дни по велению Всевышнего Аллаха мусульмане должны вдвойне проявлять свой благой нрав, творить богоугодные дела, совершать дополнительные молитвы и соблюдать пост", - сказал Гайнутдин.
Он напомнил о важности совершения благих дел в первые десять дней месяца зуль-хиджа и особенно - в день Арафата (накануне Курбан-Байрама), когда "вознаграждение от Создателя за совершение благих поступков увеличивается многократно". По словам Гайнутдина, соблюдение поста в день Арафата "является желательным действием (сунна) для всех мусульман, не совершающих паломничество". При этом, подчеркнул муфтий, нельзя поститься в десятый день, Курбан Байрам, поскольку это праздник.
"Мы молимся и в эти благословенные дни призываем всех мусульман в своих молитвах просить Всевышнего Аллаха об отступлении страшной болезни и исцелении заболевших. Мы молитвенно просим Создателя о том, чтобы все следующие годы мусульмане всего мира могли ступить на святые земли Мекки и Медины для исполнения предписанного каждому из мусульман",- подытожил глава ДУМ РФ.
Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Большой хадж совершается в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малый хадж (умра) мусульманин может совершить в любое время года.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2020 году Курбан-байрам начинается 31 июля.
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Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинОбщество
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