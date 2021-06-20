https://ria.ru/20210620/kitay-1737790455.html

Виртуальные подруги и наука на Луне. Совместная работа ученых РФ и КНР

Виртуальные подруги и наука на Луне. Совместная работа ученых РФ и КНР - РИА Новости, 20.06.2021

Виртуальные подруги и наука на Луне. Совместная работа ученых РФ и КНР

РИА Новости, 20.06.2021

2021-06-20T16:06

2021-06-20T16:06

2021-06-20T16:06

россия-китай: главное

россия

космос - риа наука

китай

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 20 июн — Проект "Россия — Китай: Главное". Китай намерен стать передовой научно-технической державой и в ближайшие годы сосредоточиться на инновациях, говорится в документах к новой, 14-й пятилетке. И такие амбициозные планы открывают новые перспективы для российско-китайского сотрудничества. Страны уже давно тесно взаимодействуют в таких областях как искусственный интеллект, космос, физика, новые материалы и многих других. А перекрестные Годы научно-технического сотрудничества, которыми объявлены 2020 и 2021-й, дадут развитию двусторонних связей новый толчок.Новые лица сотрудничестваЗимняя ярмарка на Красной площади, украшенные ряды ГУМа, оживленный Арбат и визитная карточка России — Большой театр. Все эти красоты российской столицы девушка по имени Алена показывает своей китайской подруге Ло Тяньи в новом российско-китайском музыкальном клипе. Девушки гуляют по московскому зоопарку, фотографируются на фоне вольера с пандами и… перемещаются в летний Пекин. Площадь Небесного спокойствия Тяньаньмэнь, Великая китайская стена, ледовая арена, подготовленная к зимней Олимпиаде и, конечно же, знаменитая утка по-пекински. Фотографий из путешествия хватит на все профили в соцсетях.Путешествуют Алена и Ло не по-настоящему, а в виртуальном мире. Да и сами они – виртуальные звезды России и КНР, которых создали на основе технологий искусственного интеллекта российская и китайская хайтек-компании "Маливар" и IFLYTEK. Танцуют и поют героини тоже не по-настоящему, а с помощью механизма захвата движений и синтеза голоса. В клипе девушки на русском и китайском языках исполняют песню "Навстречу счастью шагай!" — неофициальный гимн Годов научно-технического и инновационного сотрудничества.Продюсеры произведения поясняют: хит должен стать символом российско-китайской дружбы, совместного движения вперед, связей поколений двух стран, а также привлечь внимание молодежи к высоким технологиям.Именно на это и нацелены более тысячи мероприятий, которые проходят в 2020-2021 годах — перекрестных Годах научно-технического и инновационного сотрудничества, объявленных лидерами стран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Фундаментальная наука, аэрокосмическая промышленность, энергетика, медицина — на этих сферах специалисты из двух стран сосредоточат совместные усилия в области исследований и разработок.Укрепление основПодобные контакты страны устанавливают не только на двусторонней основе, но и в рамках таких организаций как ШОС и БРИКС. Китай также выстроил научно-технические отношения со 160 странами. В министерстве науки и технологий КНР отметили, что цель Пекина — не антагонизм и соперничество, а диалектическое единство. Более того, учитывая путь реформ, который КНР прошла за последние 40 лет, ее развитие неотделимо от мирового, да и научно-технический прогресс в других странах все больше нуждается в Китае. Так, по данным исследователей, КНР занимает 15-е место в мире по качеству инновационного развития.Россия на 27-м месте, но все же с ней отношения особые, ведь в фундаментальных исследованиях и военных разработках она все еще в большом отрыве от большинства стран.Впервые межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологий СССР и КНР подписали в 1954 году. Затем, в 1992-м Москва и Пекин заключили Соглашение о научно-техническом сотрудничестве. За последние десятилетия взаимодействие в научных и технических областях стало одним из важнейших факторов многоканальных двусторонних контактов. Например, Российский фонд фундаментальных исследований и Государственный фонд естественных наук Китая ежегодно осуществляют более сотни совместных проектов в таких областях, как математика, физика и новые материалы.Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что перекрестные года "обогащают палитру отношений двух стран". Значение наращивания обменов в сфере высоких технологий сегодня трудно переоценить, отметил он в преддверии визита в КНР в марте 2021 года. "В рамках этих мероприятий реализуется положение российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", — сказал Лавров.Работа налаженаЗа два года в общей сложности должно пройти около тысячи мероприятий. И хотя пандемия несколько расстроила планы, работа идет. Так, Российский институт вакцин и сывороток имени Мечникова подписал меморандум о создании совместной лаборатории по исследованиям коронавируса с Институтом микробиологии Китайской академии наук. Более того, российские и китайские ученые вместе работают над вакциной Ad5-nCov, и уже подали заявку на ее регистрацию в России.Космос — еще одна приоритетная сфера взаимодействия. В апреле 2021 года госкорпорация "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции. Проект предусматривает совместную разработку дорожной карты создания станции, ее проектирование, реализацию и эксплуатацию.За пределами Земли страны работают вместе давно. В 2020 году "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация договорились сотрудничать в координации работы российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7".Российско-китайское сотрудничество в области науки и технологий, судя по тенденции, в ближайшие годы будет стремительно развиваться. Содействие в развитии таких важных сфер — взаимовыгодно и способствует прогрессу и продвижению всеобъемлющего партнерства двух крупнейших соседей.

https://ria.ru/20210618/tekhnologii-1737538235.html

https://ria.ru/20210618/yarmarka-1737569384.html

https://ria.ru/20210617/zapusk-1737401882.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, китай, технологии