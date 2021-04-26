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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210426/sotrudnichestvo-1729932620.html
Китай наладил научно-техническое сотрудничество с более чем 160 странами
Китай наладил научно-техническое сотрудничество с более чем 160 странами
Китай наладил научно-техническое сотрудничество с более чем 160 странами мира и участвует в более чем 200 международных организациях и многосторонних... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:51
2021-04-26T10:51
россия-китай: главное
россия
китай
технологии
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МОСКВА, 26 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай наладил научно-техническое сотрудничество с более чем 160 странами мира и участвует в более чем 200 международных организациях и многосторонних механизмах.Министр науки и технологий КНР Ван Чжиган заявил, что предложение Китая об опоре на собственные силы и открытом сотрудничестве в области науки и технологий -- не антагонистические отношения, а диалектическое единство. Судя по более чем 40-летней истории реформ и открытости, инновации и развитие Китая нельзя отделить от мира, а мировой научно-технический прогресс всё больше нуждается в Китае.Благодаря углублённому осуществлению плана действий в области научно-технических инноваций "Один пояс, один путь", Китай оказал поддержку более чем 8300 иностранным молодым учёным в Китае, обучил 180 тысяч стажёров, построил 33 совместные лаборатории и пять платформ для передачи технологий, а также создал партнёрство с 8 странами. Сотрудничество научно-технических парков эффективно способствовало преобразованию и внедрению инновационных достижений в разных странах.
https://ria.ru/20210422/tekhnologii-1729482873.html
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россия, китай, технологии

Китай наладил научно-техническое сотрудничество с более чем 160 странами

10:51 26.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай наладил научно-техническое сотрудничество с более чем 160 странами мира и участвует в более чем 200 международных организациях и многосторонних механизмах.
Министр науки и технологий КНР Ван Чжиган заявил, что предложение Китая об опоре на собственные силы и открытом сотрудничестве в области науки и технологий -- не антагонистические отношения, а диалектическое единство. Судя по более чем 40-летней истории реформ и открытости, инновации и развитие Китая нельзя отделить от мира, а мировой научно-технический прогресс всё больше нуждается в Китае.
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В КНР в сентябре могут начать продажу чипов для связи мозга с компьютером
Благодаря углублённому осуществлению плана действий в области научно-технических инноваций "Один пояс, один путь", Китай оказал поддержку более чем 8300 иностранным молодым учёным в Китае, обучил 180 тысяч стажёров, построил 33 совместные лаборатории и пять платформ для передачи технологий, а также создал партнёрство с 8 странами. Сотрудничество научно-технических парков эффективно способствовало преобразованию и внедрению инновационных достижений в разных странах.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайТехнологии
 
 
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