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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210317/dostupnost-1601635146.html
Китай и Россия могут обеспечить глобальную доступность вакцин от COVID-19
Китай и Россия могут обеспечить глобальную доступность вакцин от COVID-19
Китай и Россия рука об руку работают над обеспечением глобальной доступности вакцин от COVID-19. Это особенно важно в условиях, когда 75% вакцин от коронавируса РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:32
2021-03-17T13:32
россия-китай: главное
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
мид кнр
всекитайское собрание народных представителей
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МОСКВА, 17 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Россия рука об руку работают над обеспечением глобальной доступности вакцин от COVID-19. Это особенно важно в условиях, когда 75% вакцин от коронавируса нового типа компактно находятся в распоряжении 10 стран мира, а во многих регионах до сих пор не получили ни одной дозы препарата.Чтобы обеспечить равноправный доступ к вакцинации КНР пообещала предоставить международному механизму по вакцинам COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 10 миллионов доз вакцин от коронавируса. На сегодня Китай бесплатно предоставил вакцины 69 странам, начал коммерческие поставки еще в 43 государства, а также предоставляет их миротворческому корпусу ООН и готов обеспечить ими Международный Олимпийский комитет (МОК) и участников Олимпийских Игр.По словам президента Китайской ассоциации производителей вакцин Фэн Доцзя, выпуск китайских вакцин обеспечивают 18 производственных линий. Как ожидается, до конца нынешнего года будет произведено 2 миллиарда доз, а до конца следующего года – более 4 миллиардов доз. Кроме того, производство китайской вакцины от коронавируса запустили в таких странах, как Бразилия и Сербия.В России сейчас используются три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" от более 50 стран. Она производится в Южной Корее, Индии, Бразилии, Белоруссии, Казахстане. Всего они выпустят 1,4 миллиарда доз. Этого количества хватит на вакцинирование 700 миллионов человек.Компании из России и Китая занимаются и совместной разработкой вакцин от COVID-19. Так, компании "Петровакс" и CanSino Biologics подали в Минздрав РФ заявку на регистрацию вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Сейчас препарат проходит третью фазу клинических исследований. После регистрации вакцина будет производиться на предприятии "Петровакс" в Московской области объемом более 160 миллионов доз в год.Китай и Россия единодушно выступают против политизации вопросов вакцинации и "вакцинного национализма". На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет участвовать в политических гонках, связанных с сотрудничеством по вакцинации от коронавируса. По ее словам, для окончательной победы над эпидемией и восстановления экономики необходимы совместные усилия мирового сообщества.Министр иностранных дел КНР Ван И на прениях в Совбезе ООН отметил, что Китай никогда не стремился к каким-либо геополитическим целям, никогда не рассчитывал на какие-либо экономические выгоды и никогда не ставил никаких политических условий при предоставлении вакцин другим странам. На полях сессии Всекитайского собрания народных представителей глава китайской дипломатии подчеркнул, что Китай выступает против "вакцинного национализма", не допуская несправедливого распределения вакцин, и тем более попыток политизировать сотрудничество в этой области. "Надеемся, что вакцины от коронавируса станут достоянием всего мира", - отметил министр.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай намерен совместно с Россией содействовать международному противоэпидемическому сотрудничеству. "Мы приложим совместные усилия для создания глобального сообщества единого здравоохранения", - подчеркнул дипломат.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, мид кнр, всекитайское собрание народных представителей

Китай и Россия могут обеспечить глобальную доступность вакцин от COVID-19

13:32 17.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Россия рука об руку работают над обеспечением глобальной доступности вакцин от COVID-19. Это особенно важно в условиях, когда 75% вакцин от коронавируса нового типа компактно находятся в распоряжении 10 стран мира, а во многих регионах до сих пор не получили ни одной дозы препарата.
Чтобы обеспечить равноправный доступ к вакцинации КНР пообещала предоставить международному механизму по вакцинам COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 10 миллионов доз вакцин от коронавируса. На сегодня Китай бесплатно предоставил вакцины 69 странам, начал коммерческие поставки еще в 43 государства, а также предоставляет их миротворческому корпусу ООН и готов обеспечить ими Международный Олимпийский комитет (МОК) и участников Олимпийских Игр.
По словам президента Китайской ассоциации производителей вакцин Фэн Доцзя, выпуск китайских вакцин обеспечивают 18 производственных линий. Как ожидается, до конца нынешнего года будет произведено 2 миллиарда доз, а до конца следующего года – более 4 миллиардов доз. Кроме того, производство китайской вакцины от коронавируса запустили в таких странах, как Бразилия и Сербия.
"Производственные мощности Китая будут и дальше увеличиваться, объем производства вакцин продолжит расширяться, как и наши поставки внутри страны и за границу", - отметил главный инженер Министерства промышленности и информатизации (МПИ) КНР Тянь Юйлун. "Я верю, что высококачественные и безопасные вакцины, произведенные Китаем, будут хорошо встречены все большим количеством стран, и мы готовы приложить больше усилий в этом направлении", - добавил он.
В России сейчас используются три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" от более 50 стран. Она производится в Южной Корее, Индии, Бразилии, Белоруссии, Казахстане. Всего они выпустят 1,4 миллиарда доз. Этого количества хватит на вакцинирование 700 миллионов человек.
Компании из России и Китая занимаются и совместной разработкой вакцин от COVID-19. Так, компании "Петровакс" и CanSino Biologics подали в Минздрав РФ заявку на регистрацию вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Сейчас препарат проходит третью фазу клинических исследований. После регистрации вакцина будет производиться на предприятии "Петровакс" в Московской области объемом более 160 миллионов доз в год.
Вакцинация от COVID-19 в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 15:37Россия-Китай: Главное
Китай предоставит COVAX 10 млн доз вакцин против COVID-19
Китай и Россия единодушно выступают против политизации вопросов вакцинации и "вакцинного национализма". На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет участвовать в политических гонках, связанных с сотрудничеством по вакцинации от коронавируса. По ее словам, для окончательной победы над эпидемией и восстановления экономики необходимы совместные усилия мирового сообщества.
Министр иностранных дел КНР Ван И на прениях в Совбезе ООН отметил, что Китай никогда не стремился к каким-либо геополитическим целям, никогда не рассчитывал на какие-либо экономические выгоды и никогда не ставил никаких политических условий при предоставлении вакцин другим странам. На полях сессии Всекитайского собрания народных представителей глава китайской дипломатии подчеркнул, что Китай выступает против "вакцинного национализма", не допуская несправедливого распределения вакцин, и тем более попыток политизировать сотрудничество в этой области. "Надеемся, что вакцины от коронавируса станут достоянием всего мира", - отметил министр.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай намерен совместно с Россией содействовать международному противоэпидемическому сотрудничеству. "Мы приложим совместные усилия для создания глобального сообщества единого здравоохранения", - подчеркнул дипломат.
 
Россия-Китай: ГлавноеВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМИД КНРВсекитайское собрание народных представителей
 
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