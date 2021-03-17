https://ria.ru/20210317/dostupnost-1601635146.html

Китай и Россия могут обеспечить глобальную доступность вакцин от COVID-19

Китай и Россия могут обеспечить глобальную доступность вакцин от COVID-19

Китай и Россия рука об руку работают над обеспечением глобальной доступности вакцин от COVID-19. Это особенно важно в условиях, когда 75% вакцин от коронавируса РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:32

2021-03-17T13:32

2021-03-17T13:32

россия-китай: главное

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

мид кнр

всекитайское собрание народных представителей

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МОСКВА, 17 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Россия рука об руку работают над обеспечением глобальной доступности вакцин от COVID-19. Это особенно важно в условиях, когда 75% вакцин от коронавируса нового типа компактно находятся в распоряжении 10 стран мира, а во многих регионах до сих пор не получили ни одной дозы препарата.Чтобы обеспечить равноправный доступ к вакцинации КНР пообещала предоставить международному механизму по вакцинам COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 10 миллионов доз вакцин от коронавируса. На сегодня Китай бесплатно предоставил вакцины 69 странам, начал коммерческие поставки еще в 43 государства, а также предоставляет их миротворческому корпусу ООН и готов обеспечить ими Международный Олимпийский комитет (МОК) и участников Олимпийских Игр.По словам президента Китайской ассоциации производителей вакцин Фэн Доцзя, выпуск китайских вакцин обеспечивают 18 производственных линий. Как ожидается, до конца нынешнего года будет произведено 2 миллиарда доз, а до конца следующего года – более 4 миллиардов доз. Кроме того, производство китайской вакцины от коронавируса запустили в таких странах, как Бразилия и Сербия.В России сейчас используются три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" от более 50 стран. Она производится в Южной Корее, Индии, Бразилии, Белоруссии, Казахстане. Всего они выпустят 1,4 миллиарда доз. Этого количества хватит на вакцинирование 700 миллионов человек.Компании из России и Китая занимаются и совместной разработкой вакцин от COVID-19. Так, компании "Петровакс" и CanSino Biologics подали в Минздрав РФ заявку на регистрацию вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Сейчас препарат проходит третью фазу клинических исследований. После регистрации вакцина будет производиться на предприятии "Петровакс" в Московской области объемом более 160 миллионов доз в год.Китай и Россия единодушно выступают против политизации вопросов вакцинации и "вакцинного национализма". На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет участвовать в политических гонках, связанных с сотрудничеством по вакцинации от коронавируса. По ее словам, для окончательной победы над эпидемией и восстановления экономики необходимы совместные усилия мирового сообщества.Министр иностранных дел КНР Ван И на прениях в Совбезе ООН отметил, что Китай никогда не стремился к каким-либо геополитическим целям, никогда не рассчитывал на какие-либо экономические выгоды и никогда не ставил никаких политических условий при предоставлении вакцин другим странам. На полях сессии Всекитайского собрания народных представителей глава китайской дипломатии подчеркнул, что Китай выступает против "вакцинного национализма", не допуская несправедливого распределения вакцин, и тем более попыток политизировать сотрудничество в этой области. "Надеемся, что вакцины от коронавируса станут достоянием всего мира", - отметил министр.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай намерен совместно с Россией содействовать международному противоэпидемическому сотрудничеству. "Мы приложим совместные усилия для создания глобального сообщества единого здравоохранения", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20210203/vaktsina-1595870843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, мид кнр, всекитайское собрание народных представителей