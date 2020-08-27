https://ria.ru/20200827/issledovaniya-1576362758.html
Российский НИИ предложил Китаю начать совместные исследования COVID-19
Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова направил предложения в Китай о совместной работе, планируется провести совместные... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T07:10
2020-08-27T07:10
2020-08-27T07:10
распространение нового коронавируса
виталий зверев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
китай
наука
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова направил предложения в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> о совместной работе, планируется провести совместные исследования по препаратам от коронавируса и изучить механизм действия COVID-19, заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова <a href="http://ria.ru/person_vitaliy-zverev/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Зверев</a>.Ранее сообщалось, что Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании между Научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова и Институтом микробиологии Китайской академии наук о создании совместной лаборатории по исследованиям COVID-19.Он отметил, что российский институт также готов принять китайских коллег для совместной работы.Сроки начала совместной работы назвать пока сложно, начался только этап совместных предложений, обмен материалами, уточнил Зверев.По его словам, в ходе совместных исследований планируется изучение механизма действия коронавируса на организм человека, его свойств, а также провести исследование по лекарствам от данного заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200827/pribor-1576361483.html
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россия
китай
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, китай, наука
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.
Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова направил предложения в Китай
о совместной работе, планируется провести совместные исследования по препаратам от коронавируса и изучить механизм действия COVID-19, заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев
.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании между Научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова и Институтом микробиологии Китайской академии наук о создании совместной лаборатории по исследованиям COVID-19.
"Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Пока идет процесс согласования. Мы сегодня отправили письмо с предложениями, китайская сторона отреагировала, сообщили, что ждут наших специалистов в Китае", - рассказал РИА Новости Зверев.
Он отметил, что российский институт также готов принять китайских коллег для совместной работы.
Сроки начала совместной работы назвать пока сложно, начался только этап совместных предложений, обмен материалами, уточнил Зверев.
По его словам, в ходе совместных исследований планируется изучение механизма действия коронавируса на организм человека, его свойств, а также провести исследование по лекарствам от данного заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.