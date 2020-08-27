https://ria.ru/20200827/issledovaniya-1576362758.html

Российский НИИ предложил Китаю начать совместные исследования COVID-19

Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова направил предложения в Китай о совместной работе, планируется провести совместные... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T07:10

2020-08-27T07:10

2020-08-27T07:10

распространение нового коронавируса

виталий зверев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

китай

наука

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова направил предложения в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> о совместной работе, планируется провести совместные исследования по препаратам от коронавируса и изучить механизм действия COVID-19, заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова <a href="http://ria.ru/person_vitaliy-zverev/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Зверев</a>.Ранее сообщалось, что Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании между Научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова и Институтом микробиологии Китайской академии наук о создании совместной лаборатории по исследованиям COVID-19.Он отметил, что российский институт также готов принять китайских коллег для совместной работы.Сроки начала совместной работы назвать пока сложно, начался только этап совместных предложений, обмен материалами, уточнил Зверев.По его словам, в ходе совместных исследований планируется изучение механизма действия коронавируса на организм человека, его свойств, а также провести исследование по лекарствам от данного заболевания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200827/pribor-1576361483.html

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россия

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий зверев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, китай, наука