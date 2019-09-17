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РИА Новости

Россия и Китай подписали соглашение о создании центра данных о Луне

16:06 17.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Антон Денисов
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Луна. Архивное фото
СТРЕЛЬНА, 17 сен - РИА Новости. Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая подписали соглашение о сотрудничестве в области создания объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация также заключили соглашение о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7".
В настоящее время Роскосмос и РАН ведут разработку концепции программы исследования и освоения Луны на период до 2040 года. Ее планируется сформировать к концу осени 2019 года. В настоящее время Россия планирует запуск к Луне трех космических миссий - посадочных "Луна-25" и "Луна-27", а также орбитальной "Луна-26". Высадка первого россиянина на Луне запланирована на 2030 год. Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа.
Кроме этого, Росатом и Агентство по атомной энергии КНР подписали соглашение об административных договоренностях по процедурам доступа китайских специалистов на территории организаций РФ, на которых проводятся работы, относящиеся к реализации соглашения между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в сооружении и эксплуатации на территории Китая демонстрационного реактора на быстрых нейтронах.
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
14 сентября, 01:02РИА Новости
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Российская академия наукРоскосмосРосатомКитайРоссияРИА Наука
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