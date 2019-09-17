Россия и Китай подписали соглашение о создании центра данных о Луне

СТРЕЛЬНА, 17 сен - РИА Новости. Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и Китая подписали соглашение о сотрудничестве в области создания объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация также заключили соглашение о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом "Луна-Ресурс-1" и китайской миссии исследования полярной области Луны "Чанъэ-7".

В настоящее время Роскосмос и РАН ведут разработку концепции программы исследования и освоения Луны на период до 2040 года. Ее планируется сформировать к концу осени 2019 года. В настоящее время Россия планирует запуск к Луне трех космических миссий - посадочных "Луна-25" и "Луна-27", а также орбитальной "Луна-26". Высадка первого россиянина на Луне запланирована на 2030 год. Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа.