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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210617/makeeva-1737367109.html
Макеева рассказала, что думает об участии Бузовой в спектакле МХАТа
Макеева рассказала, что думает об участии Бузовой в спектакле МХАТа - РИА Новости, 17.06.2021
Макеева рассказала, что думает об участии Бузовой в спектакле МХАТа
Анастасия Макеева высказалась по поводу участия Ольги Бузовой в постановке МХАТа. Своим мнением актриса поделилась в интервью для сайта Teleprogramma.pro. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:15
2021-06-17T15:15
шоубиз
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звезды
мхат имени м. горького
анастасия макеева
ольга бузова
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Анастасия Макеева высказалась по поводу участия Ольги Бузовой в постановке МХАТа. Своим мнением актриса поделилась в интервью для сайта Teleprogramma.pro. Актриса отметила, что сейчас "время непрофессионалов". Анастасия напомнила, что в кино можно увидеть фигуристов, а "цирюльники" без музыкального образования "поют песни". По ее мнению, в искусстве наблюдается переворот. И для "старого поколения" происходящее сегодня — это "ужас". Макеева не первая, кто прокомментировал появление Бузовой на сцене театра. Сергей Безруков уверен, что постановка с теледивой в одной из ролей могла бы вызвать отчаяние у Константина Станиславского. Об игре Бузовой высказался и Станислав СадальскийНейтральную позицию попытался занять Александр Семчев. Тем не менее он не стал скрывать, что беспокоится по поводу будущего актеров из-за гонорара Ольги. О том, сколько Бузова получит за роль, стало известно в начале июня.Поддержала ведущую Марина Зудина. Она отметила, что нужно сначала оценить игру Ольги, и только потом давать оценки.Ольга Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь в "Чудесном грузине". Премьера постановки состоялась 11 и 12 июня.
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знаменитости, звезды, мхат имени м. горького, анастасия макеева, ольга бузова

Макеева рассказала, что думает об участии Бузовой в спектакле МХАТа

15:15 17.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова/Григорий СысоевАнастасия Макеева и Ольга Бузова
Анастасия Макеева и Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова/Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Анастасия Макеева высказалась по поводу участия Ольги Бузовой в постановке МХАТа. Своим мнением актриса поделилась в интервью для сайта Teleprogramma.pro.
"Появившись на сцене, Ольга Бузова опустила актерское образование до уровня: "А зачем учиться? Я теперь крутой блогер и могу выступать на подмостках МХАТа", — считает Макеева.
Актриса отметила, что сейчас "время непрофессионалов". Анастасия напомнила, что в кино можно увидеть фигуристов, а "цирюльники" без музыкального образования "поют песни".
По ее мнению, в искусстве наблюдается переворот. И для "старого поколения" происходящее сегодня — это "ужас".
Макеева не первая, кто прокомментировал появление Бузовой на сцене театра. Сергей Безруков уверен, что постановка с теледивой в одной из ролей могла бы вызвать отчаяние у Константина Станиславского. Об игре Бузовой высказался и Станислав Садальский
Нейтральную позицию попытался занять Александр Семчев. Тем не менее он не стал скрывать, что беспокоится по поводу будущего актеров из-за гонорара Ольги. О том, сколько Бузова получит за роль, стало известно в начале июня.
Поддержала ведущую Марина Зудина. Она отметила, что нужно сначала оценить игру Ольги, и только потом давать оценки.
Ольга Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь в "Чудесном грузине". Премьера постановки состоялась 11 и 12 июня.
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ШоубизЗнаменитостизвездыМХАТ имени М. ГорькогоАнастасия МакееваОльга Бузова
 
 
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