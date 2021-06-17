https://ria.ru/20210617/makeeva-1737367109.html
Макеева рассказала, что думает об участии Бузовой в спектакле МХАТа
Макеева рассказала, что думает об участии Бузовой в спектакле МХАТа - РИА Новости, 17.06.2021
Макеева рассказала, что думает об участии Бузовой в спектакле МХАТа
Анастасия Макеева высказалась по поводу участия Ольги Бузовой в постановке МХАТа. Своим мнением актриса поделилась в интервью для сайта Teleprogramma.pro. РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T15:15
2021-06-17T15:15
2021-06-17T15:15
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Анастасия Макеева высказалась по поводу участия Ольги Бузовой в постановке МХАТа. Своим мнением актриса поделилась в интервью для сайта Teleprogramma.pro. Актриса отметила, что сейчас "время непрофессионалов". Анастасия напомнила, что в кино можно увидеть фигуристов, а "цирюльники" без музыкального образования "поют песни". По ее мнению, в искусстве наблюдается переворот. И для "старого поколения" происходящее сегодня — это "ужас". Макеева не первая, кто прокомментировал появление Бузовой на сцене театра. Сергей Безруков уверен, что постановка с теледивой в одной из ролей могла бы вызвать отчаяние у Константина Станиславского. Об игре Бузовой высказался и Станислав СадальскийНейтральную позицию попытался занять Александр Семчев. Тем не менее он не стал скрывать, что беспокоится по поводу будущего актеров из-за гонорара Ольги. О том, сколько Бузова получит за роль, стало известно в начале июня.Поддержала ведущую Марина Зудина. Она отметила, что нужно сначала оценить игру Ольги, и только потом давать оценки.Ольга Бузова играет певицу кабаре Беллу Шанталь в "Чудесном грузине". Премьера постановки состоялась 11 и 12 июня.
https://ria.ru/20210616/buzova-1737263909.html
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знаменитости, звезды, мхат имени м. горького, анастасия макеева, ольга бузова