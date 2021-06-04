https://ria.ru/20210604/zhivotnye-1735490151.html

Не багаж, а турист! Как отдохнуть с животными летом в России

Не багаж, а турист! Как отдохнуть с животными летом в России - РИА Новости, 04.06.2021

Не багаж, а турист! Как отдохнуть с животными летом в России

Каждый третий владелец животного хотел бы брать его с собой в офис, но пока это нереально. Поехать с питомцем в отпуск проще, а иногда и выбора-то нет — нужно... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:00

2021-06-04T08:00

2021-06-04T08:05

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где отдохнуть

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Каждый третий владелец животного хотел бы брать его с собой в офис, но пока это нереально. Поехать с питомцем в отпуск проще, а иногда и выбора-то нет — нужно везти с собой. Во время пандемии многие россияне решили обзавестись домашними любимцами, так что возможность не расставаться с ними и на отдыхе очень важна. О том, легко ли путешествовать с животными, к каким ограничениям стоит быть готовым, — в материале РИА Новости.От жестокости к hosPETalityФотография "Дорога к морю", автор Мануэль Литран, Франция, июль, 1980 год: 140 усыпленных собак выложены на трассе Маньи-Кур. Животных убили по закону, так как их бросили хозяева, отправившись в отпуск. Шокирующий кадр опубликовал журнал Paris Match. "Фотография позора" занимает целый разворот. "Бросать собаку вот так, потому что мы уезжаем в отпуск, подло. Как это можно сделать, я до сих пор не понимаю", — комментировал Мануэль Литран. Снимок вызвал огромный общественный резонанс и изменения в законах.Сейчас туристы нередко берут питомцев в отпуск, многие отели и рестораны не возражают против животных. Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков приводит в пример Довиль — небольшой, но респектабельный курорт в Нижней Нормандии на северо-западе Франции. "Сегодня это город для домашних животных, — говорит эксперт. — Там есть соответствующая инфраструктура, а начиналось все с нескольких гостиниц. Сейчас никто не откажет вам в обслуживании или размещении с животным ни в ресторане, ни в отеле".В Европе, США из hospitality ("гостеприимство") выделили отдельное направление hosPETality (от pet — "домашний питомец"). И это касается не только отелей, ресторанов и кемпингов. Welcomе-набор для домашних животныхВ России путешествовать с собакой, кошкой возможно, но не всегда просто. Найти кемпинг, глэмпинг или апартаменты, где рады животным, скорее всего, удастся без особых усилий, а остановиться в "четверке" или "пятерке" — довольно сложно.Но ситуация меняется. Например, один из четырехзвездочных отелей в Алуште недавно начал принимать гостей вместе с питомцами. Выделили специальный корпус, "дружелюбный к домашним животным", и он весьма востребован. Гостиница позиционирует себя как "единственный в России семейный отель концепции Pet Friendly 0+".Там предлагают специальный welcomе-набор: лежанка, вода и миска, лакомства и игрушка. Также можно взять когтеточку, на территории есть вольеры, работают кинолог и ветеринарный врач. Правда, остановиться там, например, с догом не получится. Вес питомца ограничен 15 килограммами, как зачастую и в других гостиницах.Без жилья не останетесьВо многих системах онлайн-бронирования можно поставить фильтр и рассматривать лишь те варианты, где принимают с животными. Выбор существенно сократится.Так, на ближайшие праздники в Сочи Booking.com предлагает 905 вариантов, если же установить галочку "можно с питомцами" — 241. В Подмосковье — 1726 и 589 соответственно, в Калининграде — 236 и 49, в Санкт-Петербурге — 808 и 290. Нередко за проживание с животным берут дополнительную плату."Для меня вопрос, брать или не брать с собой кошку Малю, не стоит, так как ей требуется специальный уход, — рассказывает туристка Ольга Кузьмина. — Естественно, есть ограничения: например, я не могу поехать с ней заниматься альпинизмом или сплавом по реке. Но, с другой стороны, нам удалось сделать "кругосветку" по Алтаю, очень крутое получилось путешествие. Мы бронировали только первое место дислокации, а потом жили и в частном секторе, и в хостелах, оставались там, где хочется и на сколько хочется".Нестандартный багажЕще более серьезный вопрос — дорога, если речь, конечно, не идет о личном транспорте. Наиболее беспроблемны в этом плане поезда. В РЖД есть вагоны, где разрешен проезд животных (за отдельную плату), и где — нет. Это уменьшает риск столкнуться с пассажиром, который не готов делить купе ни с кем, кроме людей. С самолетами сложнее. Некоторые авиакомпании и вовсе не пускают на борт животных. И всегда есть ограничения. "Обычно сначала нужно купить билет, потом предупредить перевозчика, и только после этого говорят, возьмут ли животное на борт", — объясняет Ольга."Большая часть авиакомпаний позволяет брать с собой только кошек, собак (за исключением брахицефальных пород — мопсы, бульдоги, боксеры) и птиц. Их разрешено перевозить либо в салоне, либо в багажном отделении, — говорит руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артем Кромочкин. — Как правило, контейнер вместе с животным не должен весить более восьми-десяти килограммов. А сам он по сумме трех измерений — до 105-135 сантиметров. В багажном отделении обычно путешествуют крупные домашние животные (до 50 килограммов). Проезд питомцев оплачивается как провоз нестандартного багажа".Если размер животного не позволяет ему сидеть с хозяином в салоне, управляющий партнер ветеринарного центра Vet.city Линда Арсланова советует обязательно убедиться, что температура при перелете благоприятная. "То же самое и с погрузкой животных: нередко разбивается или трескается бокс, бывают случаи, когда питомцы вообще пропадают, — предупреждает она. — Позаботьтесь о надежности, не стоит экономить на безопасности вашего любимца. Проследите за транспортировкой и обязательно убедитесь, что авиакомпания несет за это ответственность".Артем Кромочкин предлагает, если есть возможность, установить в клетке видеокамеру. Это позволит проверить, как питомец чувствовал себя во время полета, не было ли с ним грубого обращения со стороны сотрудников аэропортов или авиакомпании. Правила меняютсяПосле громкой истории с толстым котом Виктором и трагической — с гибелью кошек на борту — некоторые перевозчики смягчают правила. Так, например, с сентября прошлого года Utair разрешила провозить в салоне одновременно до десяти домашних животных. Они должны быть только в мягких переносках удобного размера 55х40х25 сантиметров.С декабря у S7 Airlines появилась опция перевозки питомцев на соседнем с хозяином кресле (естественно, заплатив за билет). В таком случае вес животного с клеткой ограничивается 23 килограммами. С 15 февраля на одном рейсе может быть до пяти питомцев в салоне.Пахнет хозяиномЕдете вы или летите, к путешествию домашнего любимца стоит подготовить. Пусть он привыкнет к переноске: положите туда его матрас, игрушку, какую-нибудь вещь, которая пахнет хозяином. "Надо понимать, что у животных гораздо сильнее развиты органы чувств, и если для нас шум самолета негромкий, для них он гораздо ощутимее, — указывает Линда Арсланова. — Есть медикаменты, ослабляющие стресс, но нужно обязательно посоветоваться с ветеринаром, стоит ли их применять".Накануне поездки животных лучше кормить и поить поменьше. Если дорога долгая, запаситесь едой, водой (в клетке можно поставить поилку). Ну и, естественно, подготовьте необходимые документы — ветпаспорт, справки о прививках.

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https://ria.ru/20200301/1565353077.html

https://ria.ru/20210517/zhivotnye-1732614762.html

https://ria.ru/20200915/aeroflot-1577291187.html

https://ria.ru/20200129/1563978991.html

https://ria.ru/20200304/1568131369.html

https://ria.ru/20180221/1515021729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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