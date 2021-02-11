https://ria.ru/20210211/zhivotnye-1597068529.html

S7 увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных

S7 увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных

Российская авиакомпания S7 с 15 февраля увеличит число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:44

2021-02-11T16:44

2021-02-11T16:48

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s7 airlines

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 15 февраля увеличит число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти, сообщает пресс-служба компании."S7 Airlines увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти... Измененные правила перевозки животных вступают в силу 15 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.При этом на отдельном месте в салоне в рамках одного рейса могут путешествовать не более двух питомцев, остальные размещаются под впереди стоящим креслом.Перелет питомца на соседнем кресле нужно запланировать заранее и сразу оформить билет на два места – на себя и на животное. В салоне животное может размещаться только в экономическом классе, на месте у окна рядом со своим хозяином. В течение всего полета кошка, собака или птица должна оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего по длине-ширине-высоте 55х40х40 см. Контейнер закрепляется на кресле специальными ремнями безопасности (поэтому исключается перевозка в мягких переносках). Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 кг.Второй вариант перелета животного в салоне – под впереди стоящим креслом. В таком случае питомец весом не более 10 кг размещается в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой закрывающейся сумке-переноске не больше 55×40×25 см.

https://ria.ru/20201212/samolety-1588807702.html

https://ria.ru/20200127/1563940393.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, s7 airlines, общество