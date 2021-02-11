https://ria.ru/20210211/zhivotnye-1597068529.html
S7 увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных
S7 увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных
Российская авиакомпания S7 с 15 февраля увеличит число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T16:44
2021-02-11T16:44
2021-02-11T16:48
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новости - туризм
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 15 февраля увеличит число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти, сообщает пресс-служба компании."S7 Airlines увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти... Измененные правила перевозки животных вступают в силу 15 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.При этом на отдельном месте в салоне в рамках одного рейса могут путешествовать не более двух питомцев, остальные размещаются под впереди стоящим креслом.Перелет питомца на соседнем кресле нужно запланировать заранее и сразу оформить билет на два места – на себя и на животное. В салоне животное может размещаться только в экономическом классе, на месте у окна рядом со своим хозяином. В течение всего полета кошка, собака или птица должна оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего по длине-ширине-высоте 55х40х40 см. Контейнер закрепляется на кресле специальными ремнями безопасности (поэтому исключается перевозка в мягких переносках). Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 кг.Второй вариант перелета животного в салоне – под впереди стоящим креслом. В таком случае питомец весом не более 10 кг размещается в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой закрывающейся сумке-переноске не больше 55×40×25 см.
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новости - туризм, s7 airlines, общество
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 с 15 февраля увеличит число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти, сообщает пресс-служба компании.
"S7 Airlines увеличила число разрешенных к перевозке в салоне самолета животных с двух до пяти... Измененные правила перевозки животных вступают в силу 15 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.
При этом на отдельном месте в салоне в рамках одного рейса могут путешествовать не более двух питомцев, остальные размещаются под впереди стоящим креслом.
"Мы разрешили перевозку животных на соседнем кресле в декабре прошлого года и отмечаем высокий спрос на новый сервис. Только с начала года услугой перелета на отдельном месте воспользовалось более 400 путешественников... Мы внимательно относимся к обратной связи от пассажиров, поэтому теперь в салоне самолетов S7 Airlines могут одновременно лететь до пяти животных. При этом все правила размещения любимцев, которые учитывают строгие требования безопасности полетов и интересы всех пассажиров на борту, сохраняются", - приводятся в сообщении слова директора департамента пассажирского опыта S7 Group Светланы Кулюкиной.
Перелет питомца на соседнем кресле нужно запланировать заранее и сразу оформить билет на два места – на себя и на животное. В салоне животное может размещаться только в экономическом классе, на месте у окна рядом со своим хозяином. В течение всего полета кошка, собака или птица должна оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего по длине-ширине-высоте 55х40х40 см. Контейнер закрепляется на кресле специальными ремнями безопасности (поэтому исключается перевозка в мягких переносках). Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 кг.
Второй вариант перелета животного в салоне – под впереди стоящим креслом. В таком случае питомец весом не более 10 кг размещается в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой закрывающейся сумке-переноске не больше 55×40×25 см.