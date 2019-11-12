Владелец толстого кота рассказал, почему нарушил правила "Аэрофлота"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Кот Виктор не мог лететь в багаже из-за состояния здоровья, Кот Виктор не мог лететь в багаже из-за состояния здоровья, рассказал его хозяин Михаил.

Ранее мужчина написал в фейсбуке, что " Аэрофлот " потребовал сдать питомца в багажное отделение, так как его вес превышал установленные нормы. При досмотре Михаил показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. Проведя служебное расследование, авиакомпания исключила подменившего кота пассажира из программы лояльности.

© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток © Фото : Страница в Facebook Михаила Галина Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток

По словам Михаила, при взлете и посадке кот задыхался от сильного слюноотделения.

"Я не имел никакого морального права отправлять его в багаж, понимая, что восьмичасовой перелет он живым не перенесет", — заявил он в комментарии РЕН ТВ.

Мужчина отметил, что кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Другого рейса Михаил не нашел, стоимость подходящих ему билетов из Москвы во Владивосток достигала 90 тысяч рублей.

При этом владелец кота не стал осуждать решение авиакомпании.