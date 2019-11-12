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РИА Новости

Владелец толстого кота рассказал, почему нарушил правила "Аэрофлота"

21:54 12.11.2019 (обновлено: 22:24 12.11.2019)
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© Официальная страница Михаила Галина в FacebookКот Виктор
Кот Виктор
© Официальная страница Михаила Галина в Facebook
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Кот Виктор не мог лететь в багаже из-за состояния здоровья, рассказал его хозяин Михаил.
Ранее мужчина написал в фейсбуке, что "Аэрофлот" потребовал сдать питомца в багажное отделение, так как его вес превышал установленные нормы. При досмотре Михаил показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор. Проведя служебное расследование, авиакомпания исключила подменившего кота пассажира из программы лояльности.
© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
© Фото : Страница в Facebook Михаила Галина
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига — Москва — Владивосток
По словам Михаила, при взлете и посадке кот задыхался от сильного слюноотделения.

"Я не имел никакого морального права отправлять его в багаж, понимая, что восьмичасовой перелет он живым не перенесет", — заявил он в комментарии РЕН ТВ.

Мужчина отметил, что кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Другого рейса Михаил не нашел, стоимость подходящих ему билетов из Москвы во Владивосток достигала 90 тысяч рублей.
При этом владелец кота не стал осуждать решение авиакомпании.
"Закон есть закон, тут не о чем жалеть", — сказал он.
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Обсудить 31
АэрофлотМоскваВладивостокРоссияОбщество
Популярные комментарии
Пусть я буду диванным экспертом, но я считаю, что это было очень мелочно для такой компании, как Аэрофлот
12 ноября, 22:53
ssladj
138100014
Ну, молодец, чё. Нашел выход и ничьих интересов, по большому счёту, не нарушил и не стал спорить с настолько идиотским наказанием.
12 ноября, 22:15
Станислав Попов
96101012
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