https://ria.ru/20210528/kot-1734520686.html

Исследование: треть россиян хотели бы ходить в офис со своими питомцами

Исследование: треть россиян хотели бы ходить в офис со своими питомцами - РИА Новости, 28.05.2021

Исследование: треть россиян хотели бы ходить в офис со своими питомцами

Пандемия изменила формат работы многих россиян, и появившаяся возможность проводить больше времени дома повлияла на взаимоотношения не только с родными, но и с... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T07:20

2021-05-28T07:20

2021-05-28T07:20

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596158953_0:217:2953:1879_1920x0_80_0_0_73f2d22bf2a09b9a3abb6116a8cc56c2.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пандемия изменила формат работы многих россиян, и появившаяся возможность проводить больше времени дома повлияла на взаимоотношения не только с родными, но и с животными, поэтому теперь треть жителей страны хотела бы иметь возможность брать в офис своих домашних питомцев, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру".Активнее всего за pet-friendly офисы выступают респонденты возрастной категории 25-34 года – 45%, в меньшей степени готовы разделить рабочий процесс с животными работники старше 45 лет – таких всего 21%.В исследовательском центре добавили, что в США каждая пятая компания разрешает посещать офис вместе с домашними животными, в Европе – каждая десятая. В России эта традиция только зарождается, но некоторые прогрессивные IT-компании, стараясь создать максимально комфортные условия для своих сотрудников, также уже предоставили такую возможность.Россия входит в число стран с наибольшим количеством питомцев, проживающих в семьях. По данным ВЦИОМ, домашние животные есть у 61% россиян, причем кошки популярнее собак – их доля составляет 54% против 38%.

https://ria.ru/20210402/allergiya-1603944979.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/kot-1598819727.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество