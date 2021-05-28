https://ria.ru/20210528/kot-1734520686.html
Исследование: треть россиян хотели бы ходить в офис со своими питомцами
Исследование: треть россиян хотели бы ходить в офис со своими питомцами - РИА Новости, 28.05.2021
Исследование: треть россиян хотели бы ходить в офис со своими питомцами
Пандемия изменила формат работы многих россиян, и появившаяся возможность проводить больше времени дома повлияла на взаимоотношения не только с родными, но и с... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T07:20
2021-05-28T07:20
2021-05-28T07:20
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пандемия изменила формат работы многих россиян, и появившаяся возможность проводить больше времени дома повлияла на взаимоотношения не только с родными, но и с животными, поэтому теперь треть жителей страны хотела бы иметь возможность брать в офис своих домашних питомцев, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру".Активнее всего за pet-friendly офисы выступают респонденты возрастной категории 25-34 года – 45%, в меньшей степени готовы разделить рабочий процесс с животными работники старше 45 лет – таких всего 21%.В исследовательском центре добавили, что в США каждая пятая компания разрешает посещать офис вместе с домашними животными, в Европе – каждая десятая. В России эта традиция только зарождается, но некоторые прогрессивные IT-компании, стараясь создать максимально комфортные условия для своих сотрудников, также уже предоставили такую возможность.Россия входит в число стран с наибольшим количеством питомцев, проживающих в семьях. По данным ВЦИОМ, домашние животные есть у 61% россиян, причем кошки популярнее собак – их доля составляет 54% против 38%.
https://ria.ru/20210402/allergiya-1603944979.html
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россия, общество
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Пандемия изменила формат работы многих россиян
, и появившаяся возможность проводить больше времени дома повлияла на взаимоотношения не только с родными, но и с животными, поэтому теперь треть жителей страны хотела бы иметь возможность брать в офис своих домашних питомцев, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре сервиса "Зарплата.ру".
"31% опрошенных хотели бы время от времени брать питомца с собой в офис, если бы была такая возможность. В большей степени эту идею поддерживают женщины – 67% против 33% мужчин", - говорится в отчете по данным онлайн-опроса 2225 респондентов 22-26 мая во всех регионах страны.
Активнее всего за pet-friendly офисы выступают респонденты возрастной категории 25-34 года – 45%, в меньшей степени готовы разделить рабочий процесс с животными работники старше 45 лет – таких всего 21%.
В исследовательском центре добавили, что в США каждая пятая компания разрешает посещать офис вместе с домашними животными, в Европе – каждая десятая. В России эта традиция только зарождается, но некоторые прогрессивные IT-компании, стараясь создать максимально комфортные условия для своих сотрудников, также уже предоставили такую возможность.
Россия входит в число стран с наибольшим количеством питомцев, проживающих в семьях. По данным ВЦИОМ, домашние животные есть у 61% россиян, причем кошки популярнее собак – их доля составляет 54% против 38%.