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Скандалы, связанные со строительством космодрома Восточный

Скандалы, связанные со строительством космодрома Восточный - РИА Новости, 03.06.2021

Скандалы, связанные со строительством космодрома Восточный

Космодром Восточный строят с 2012 года, процесс сопровождается скандалами о хищениях, снятием с должности топ-менеджеров. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:32

2021-06-03T16:32

2021-06-03T16:32

россия

справки

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Космодром Восточный строят с 2012 года, процесс сопровождается скандалами о хищениях, снятием с должности топ-менеджеров. О масштабах коррупции на объекте в ноябре 2019 года напомнил президент РФ Владимир Путин. По его словам, несмотря на десятки уголовных дел, "порядка там до сих пор не удалось навести как следует". К концу 2019 года Следственный комитет направил в суд 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы. 26 февраля 2018 года Дальневосточным окружным военным судом был вынесен приговор по делу о хищениях при строительстве космодрома Восточный. Бывший глава "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ №6) Юрий Хризман, признанный виновным в злоупотреблениях и растрате в составе организованной группы был приговорен к 12 годам колонии общего режима (в июне приговор был смягчен до 11,5 лет). Бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин признан виновным по статье "злоупотребление должностными полномочиями" и получил семь лет колонии общего режима. Михаил Хризман, сын Юрия Хризмана, за участие в растрате приговорен к 5,5 годам лишения свободы (в июне 2018 года освобожден из-под стражи в связи с истечением срока давности). Еще один участник махинаций, экс-спикер думы Хабаровского края Виктор Чудов получил шесть лет лишения свободы. Несколько уголовных дел было возбуждено в отношении подрядчиков и субподрядчиков "Спецстроя". 21 февраля 2018 года владелец одной из подрядных фирм – компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев получил восемь лет колонии и штраф в полтора миллиона рублей, его дочь Евгения, экс-гендиректор Волго-Вятской строительной компании – 4,5 года и миллионный штраф, бывший менеджер компании Александр Базанков – шесть лет колонии и штраф в миллион рублей, его коллега Марат Матуев – пять с половиной лет и штраф в миллион рублей. В марте 2019 года приговор был смягчен Дягтереву срок сократили до пяти лет и 11 месяцев и отпустили в связи с отбытием наказания. Трое его сообщников, которым также уменьшили сроки, также оказались на свободе. По версии обвинения, из почти двух миллиардов рублей, выделенных на строительство объектов Восточного, предприниматели использовали по целевому назначению чуть более 500 миллионов рублей – на эти средства был выполнен лишь начальный этап работ. Остальными деньгами, как считало обвинение, менеджеры "ВИП-Стройинжиниринга" решили распорядиться в корыстных интересах. Так, более 700 миллионов рублей по распоряжению гендиректора компании Вадима Митрякова были перечислены на счета подконтрольной Сергею Дегтяреву Волго-Вятской строительной компании. В дальнейшем эти деньги использовались для погашения старых долгов "ВИП-Стройинжиниринга", а также для финансирования различных коммерческих проектов предпринимателей. Вадим Митряков получил четыре года колонии за хищение 1,3 миллиарда рублей на строительстве объектов транспортного хозяйства. https://ria.ru/20180216/1514802574.htmlДругой коммерсант, Анатолий Рязанов, тоже получил четыре года колонии. Вместе с сообщниками он украл свыше 1,1 миллиарда рублей на поставках металлоконструкций. В июне 2016 года бывший начальник одного из подразделений проектного института Минобороны РФ Сергей Островский был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей за хищение более 14,5 миллиона рублей, выделенных на строительство космодрома. В марте 2018 года суд приговорил Островского еще к семи годам колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также ему был назначен штраф в размере одного миллиона рублей. По версии следствия, по вине Островского не был вовремя достроен и сдан один из корпусов космодрома Восточный со смотровой площадкой для особо важных гостей. В октябре того же года второй приговор был отменен, а дело отправило на новое расследование. В июне 2019 года суд приговорил Виктора Гребнева, экс-директора Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, к пяти годам лишения свободы условно и штрафу, но в декабре того же года приговор был ужесточен. Его осудили на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По версии следствия, с 2012 до осени 2014 года топ-менеджер заключал заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив в итоге более 288 миллионов рублей. Кроме этого, он причинил компании дополнительный ущерб на 130 миллионов рублей. Также ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк. Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии. Экс-председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко, получил три года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.В январе 2019 года покончил с собой бывший руководитель "Дальспецстроя" Дмитрий Савин. Он возглавил компанию после того, как в октябре 2014 года бывшего ее главу Юрия Хризмана обвинили в присвоении почти двух миллиардов рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный. Вскоре Савин ушел с поста "по собственному желанию" и стал заместителем руководителя компании. Занимавший ранее должность вице-премьера правительства РФ Дмитрий Рогозин в 2015 году сообщил, что увольнение состоялось по его инициативе за попытку скрыть проблему с невыплатой зарплаты строителям космодрома Восточный. Кроме того, по словам Рогозина, Савин устроил к себе в контору собственную жену, выплатив ей за месяц 800 тысяч рублей. В 2021 году стало известно, что следственное управление Следственного комитета по Амурской области возбудило два новых уголовных дела о махинациях на космодроме. Утверждается, что в 2020 году благодаря должностным лицам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") один подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива 600 миллионов рублей, а другой – похитил 60 миллионов, представив фиктивные документы. В октябре 2020 года задержали Романа Бобкова, директора космического центра "Восточный", являющегося филиалом ЦЭНКИ. Бобкова вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым обвинили в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме Восточный. Предполагаемый ущерб от их действий составил полмиллиарда рублей. После этого гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уволил главу "Дирекции космодрома Восточный" Евгения Рогозу, объявил выговоры руководителю ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку. Впоследствии Охлопкова уволили, а Жука арестовали за злоупотребления должностными полномочиями.3 июня 2021 года стало известно, что заместителя гендиректора "Роскосмоса" по строительству, в том числе космодрома Восточный, Юрия Росляка освободили от занимаемой должности. Он перешел на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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