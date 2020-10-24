https://ria.ru/20201024/vostochnyy-1581342610.html

Руководителя космодрома Восточный арестовали на два месяца

Руководителя космодрома Восточный, директора космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T15:46

2020-10-24T15:46

2020-10-24T16:10

благовещенский городской суд

восточный (космодром)

цэнки

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

происшествия

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 окт — РИА Новости.</strong> Руководителя космодрома <a href="https://ria.ru/organization_kosmodrom_Vostochnyjj" target="_blank">Восточный</a>, директора космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (<a href="http://ria.ru/organization_CEHNKI/" target="_blank" data-auto="true">ЦЭНКИ</a>) Романа Бобкова арестовали на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Blagoveshhenskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенский городской суд</a>.Бобков останется под стражей до 22 декабря 2020 года.Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, СУ СК по региону занимается сбором и закреплением доказательств. Уголовное дело под контроль взял третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме Восточный).Как пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a>, Бобкова вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме."Предполагаемый ущерб от их действий составил полмиллиарда рублей", — говорится в материале издания.

https://ria.ru/20191227/1562944616.html

https://ria.ru/20191121/1561355315.html

юра панев Какая нафик Луна, когда на Земле бардак... 167

Stas Dremov Показательная порка)) Очкавтирательство 163

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амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благовещенский городской суд, восточный (космодром), цэнки, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия