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https://ria.ru/20201024/vostochnyy-1581342610.html
Руководителя космодрома Восточный арестовали на два месяца
Руководителя космодрома Восточный, директора космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T15:46
2020-10-24T16:10
благовещенский городской суд
восточный (космодром)
цэнки
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
происшествия
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 окт — РИА Новости.</strong> Руководителя космодрома <a href="https://ria.ru/organization_kosmodrom_Vostochnyjj" target="_blank">Восточный</a>, директора космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (<a href="http://ria.ru/organization_CEHNKI/" target="_blank" data-auto="true">ЦЭНКИ</a>) Романа Бобкова арестовали на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Blagoveshhenskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенский городской суд</a>.Бобков останется под стражей до 22 декабря 2020 года.Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, СУ СК по региону занимается сбором и закреплением доказательств. Уголовное дело под контроль взял третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме Восточный).Как пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a>, Бобкова вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме."Предполагаемый ущерб от их действий составил полмиллиарда рублей", — говорится в материале издания.
https://ria.ru/20191227/1562944616.html
https://ria.ru/20191121/1561355315.html
Какая нафик Луна, когда на Земле бардак...
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Показательная порка)) Очкавтирательство
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амурская область
РИА Новости
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благовещенский городской суд, восточный (космодром), цэнки, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия

Руководителя космодрома Восточный арестовали на два месяца

15:46 24.10.2020 (обновлено: 16:10 24.10.2020)
 
© Фото : РоскосмосРуководитель космодрома Восточный Роман Бобков
Руководитель космодрома Восточный Роман Бобков - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 окт — РИА Новости. Руководителя космодрома Восточный, директора космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Романа Бобкова арестовали на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщает Благовещенский городской суд.
Бобков останется под стражей до 22 декабря 2020 года.
Строительство второй очереди космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 27.12.2019
27 декабря 2019, 14:41
Трое обвиняемых в мошенничестве на Восточном получили сроки
Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по Амурской области, СУ СК по региону занимается сбором и закреплением доказательств. Уголовное дело под контроль взял третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме Восточный).
Как пишет газета "Коммерсант", Бобкова вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме.
"Предполагаемый ущерб от их действий составил полмиллиарда рублей", — говорится в материале издания.
Строительство новой очереди космодрома Восточный. - РИА Новости, 1920, 21.11.2019
21 ноября 2019, 12:06
СК возбудил два новых дела по хищениям на космодроме Восточный
 
Обсудить67
Благовещенский городской судВосточный (космодром)ЦЭНКИСледственный комитет России (СК РФ)Амурская областьПроисшествия
 
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