https://ria.ru/20201024/vostochnyy-1581342610.html
Руководителя космодрома Восточный арестовали на два месяца
Руководителя космодрома Восточный, директора космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ)... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T15:46
2020-10-24T15:46
2020-10-24T16:10
благовещенский городской суд
восточный (космодром)
цэнки
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
происшествия
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 окт — РИА Новости.</strong> Руководителя космодрома <a href="https://ria.ru/organization_kosmodrom_Vostochnyjj" target="_blank">Восточный</a>, директора космического центра "Восточный" филиала Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (<a href="http://ria.ru/organization_CEHNKI/" target="_blank" data-auto="true">ЦЭНКИ</a>) Романа Бобкова арестовали на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Blagoveshhenskijj_gorodskojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенский городской суд</a>.Бобков останется под стражей до 22 декабря 2020 года.Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, СУ СК по региону занимается сбором и закреплением доказательств. Уголовное дело под контроль взял третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме Восточный).Как пишет газета <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Коммерсант"</a>, Бобкова вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме."Предполагаемый ущерб от их действий составил полмиллиарда рублей", — говорится в материале издания.
https://ria.ru/20191227/1562944616.html
https://ria.ru/20191121/1561355315.html
юра панев
Какая нафик Луна, когда на Земле бардак...
167
Stas Dremov
Показательная порка)) Очкавтирательство
163
67
амурская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
благовещенский городской суд, восточный (космодром), цэнки, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, происшествия