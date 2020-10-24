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https://ria.ru/20201024/uvolnenie-1581355923.html
Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный
Госкорпорация "Роскосмос" сообщила об увольнении гендиректора ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" Евгения Рогозы. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T17:53
2020-10-24T22:31
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмос</a>" сообщила об увольнении гендиректора ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" Евгения Рогозы.В пресс-службе компании отметили, что это личное решение главы "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank">Дмитрия Рогозина</a>.Он также объявил выговоры генеральному директору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.Это произошло после того, как стало известно об аресте руководителя космодрома <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank">Восточный</a> Романа Бобкова. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Суд оставил Бобкова под стражей на два месяца.Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank">Амурской области</a>, следственное управление СК по региону занимается сбором и закреплением доказательств. Уголовное дело под контроль взял третий отдел по расследованию особо важных дел.Как сообщила газета <a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank">"Коммерсант"</a>, Бобкова вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме.По данным издания, предполагаемый ущерб от их действий оценивается в полмиллиарда рублей.
https://ria.ru/20191227/1562944616.html
https://ria.ru/20201024/vostochnyy-1581342610.html
У Рогозина по ходу у самого подгореть должно давно по идее
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Рыба тухнет с головы.
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный

17:53 24.10.2020 (обновлено: 22:31 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКосмодром Восточный
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" сообщила об увольнении гендиректора ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" Евгения Рогозы.
В пресс-службе компании отметили, что это личное решение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
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Трое обвиняемых в мошенничестве на Восточном получили сроки
Он также объявил выговоры генеральному директору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку.
Это произошло после того, как стало известно об аресте руководителя космодрома Восточный Романа Бобкова. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.
Суд оставил Бобкова под стражей на два месяца.
Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ по Амурской области, следственное управление СК по региону занимается сбором и закреплением доказательств. Уголовное дело под контроль взял третий отдел по расследованию особо важных дел.
Как сообщила газета "Коммерсант", Бобкова вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме.
По данным издания, предполагаемый ущерб от их действий оценивается в полмиллиарда рублей.
Руководитель космодрома Восточный Роман Бобков - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 15:46
Руководителя космодрома Восточный арестовали на два месяца
 
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Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
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