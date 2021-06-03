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"Роскосмос" прокомментировал выявленные следствием нарушения на Восточном
"Роскосмос" прокомментировал выявленные следствием нарушения на Восточном - РИА Новости, 03.06.2021
"Роскосмос" прокомментировал выявленные следствием нарушения на Восточном
"Роскосмос" оказывает содействие в расследовании новых нарушений при строительстве Восточного, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:51
2021-06-03T10:37
россия
восточный
цэнки
роскосмос
амурская область
происшествия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. "Роскосмос" оказывает содействие в расследовании новых нарушений при строительстве Восточного, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации. Ранее газета "Коммерсант" написала, что следственное управление СК по Амурской области возбудило два новых уголовных дела о махинациях на космодроме. Утверждается, что в 2020 году благодаря должностным лицам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") один подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива 600 миллионов рублей, а другой — похитил 60 миллионов, представив фиктивные документы.В октябре прошлого года задержали директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова, которого вместе с инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на Восточном. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уволил главу "Дирекции космодрома Восточный" Евгения Рогозу, объявил выговоры руководителю ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку. Впоследствии Охлопкова уволили, а Жука арестовали за злоупотребления должностными полномочиями.Космодром Восточный строят с 2012 года, процесс сопровождается скандалами о хищениях. О масштабах коррупции на объекте в ноябре 2019-го напомнил Владимир Путин. По его словам, несмотря на десятки уголовных дел, "порядка там до сих пор не удалось навести как следует". Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, где похитили 11 миллиардов рублей.
https://realty.ria.ru/20201106/vostochnyy-1583336559.html
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россия, восточный, цэнки, роскосмос, амурская область, происшествия

"Роскосмос" прокомментировал выявленные следствием нарушения на Восточном

09:51 03.06.2021 (обновлено: 10:37 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство космодрома "Восточный" в Благовещенске
Строительство космодрома Восточный в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. "Роскосмос" оказывает содействие в расследовании новых нарушений при строительстве Восточного, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.
Ранее газета "Коммерсант" написала, что следственное управление СК по Амурской области возбудило два новых уголовных дела о махинациях на космодроме. Утверждается, что в 2020 году благодаря должностным лицам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") один подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива 600 миллионов рублей, а другой — похитил 60 миллионов, представив фиктивные документы.
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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"Роскосмос" не может освоить финансирование Восточного, заявил член ВПК
В октябре прошлого года задержали директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова, которого вместе с инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на Восточном.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уволил главу "Дирекции космодрома Восточный" Евгения Рогозу, объявил выговоры руководителю ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку. Впоследствии Охлопкова уволили, а Жука арестовали за злоупотребления должностными полномочиями.
Космодром Восточный строят с 2012 года, процесс сопровождается скандалами о хищениях. О масштабах коррупции на объекте в ноябре 2019-го напомнил Владимир Путин. По его словам, несмотря на десятки уголовных дел, "порядка там до сих пор не удалось навести как следует". Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, где похитили 11 миллиардов рублей.
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 26.02.2020
26 февраля 2020, 10:29
Суд обязал виновных в хищениях с космодрома Восточный возместить ущерб
 
РоссиявосточныйЦЭНКИРоскосмосАмурская областьПроисшествия
 
 
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