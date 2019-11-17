СК направил в суд 42 уголовных дела, связанных с растратами на Восточном

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Следственный комитет направил в суд уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях при строительстве Следственный комитет направил в суд уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный , сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске 26 февраля вынес приговор четверым участникам дела о злоупотреблении при строительстве космодрома Восточный — экс-главе "Дальспецстроя" Юрию Хризману, его сыну Михаилу, а также Владимиру Ашихмину и Виктору Чудову. С двоих участников суд постановил взыскать в пользу "Роскосмоса" 5,1 миллиарда рублей.

"Следователями СК в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы", — сказала она.

Уточняется, что среди осужденных бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший заместитель начальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства" Михаил Гельман, бывший глава ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин.

Петренко добавила, что ущерб государству от преступных действий Хризмана составил 5,2 миллиарда рублей. А ущерб от действий Никитина — 665 миллионов рублей. Также Петренко сообщила, что уже на стадии следствия государству возмещен ущерб на сумму более 1,5 миллиарда рублей.