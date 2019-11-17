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РИА Новости

СК направил в суд 42 уголовных дела, связанных с растратами на Восточном

14:33 17.11.2019 (обновлено: 22:29 17.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель Союз-2.1а
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Ракета-носитель "Союз-2.1а". Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Следственный комитет направил в суд уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске 26 февраля вынес приговор четверым участникам дела о злоупотреблении при строительстве космодрома Восточный — экс-главе "Дальспецстроя" Юрию Хризману, его сыну Михаилу, а также Владимиру Ашихмину и Виктору Чудову. С двоих участников суд постановил взыскать в пользу "Роскосмоса" 5,1 миллиарда рублей.
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"Следователями СК в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы", — сказала она.
Уточняется, что среди осужденных бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший заместитель начальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства" Михаил Гельман, бывший глава ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин.
Петренко добавила, что ущерб государству от преступных действий Хризмана составил 5,2 миллиарда рублей. А ущерб от действий Никитина — 665 миллионов рублей. Также Петренко сообщила, что уже на стадии следствия государству возмещен ущерб на сумму более 1,5 миллиарда рублей.
Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин констатировал, что несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет. По словам главы государства, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, во время которого было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.
Старт ракеты-носителя с космодрома Восточный
5 июля, 00:24
Космодром Восточный
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Светлана ПетренкоДальспецстройВосточный (космодром)Следственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
Пока не будут действовать с коррупционерам и казнакрадами, как в Китае, так и будут брать и тащит.
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aarrem1979
3402202
А что ж Рогозина забыли? Или его, как и Сердюкова, уже амнистировали?
17 ноября, 17:00
ynyot nefr
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