https://ria.ru/20210603/borisov-1735419014.html

Замглавы "Роскосмоса", отвечавшего за строительство Восточного, уволили

Замглавы "Роскосмоса", отвечавшего за строительство Восточного, уволили - РИА Новости, 03.06.2021

Замглавы "Роскосмоса", отвечавшего за строительство Восточного, уволили

Заместителя гендиректора "Роскосмоса" по строительству, в том числе космодрома Восточный, освободили от занимаемой должности, заявил вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:26

2021-06-03T13:26

2021-06-03T16:40

россия

восточный

юрий росляк

юрий борисов (вице-премьер)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Заместителя гендиректора "Роскосмоса" по строительству, в том числе космодрома Восточный, освободили от занимаемой должности, заявил вице-премьер Юрий Борисов."Необходимые кадровые решения, организационные мероприятия, ужесточенный контроль за движением и расходованием бюджетных средств — это те известные меры, которые нужно предпринимать, чтобы исключить все эти безобразия", — добавил он.Новую кандидатуру на этот пост обсудят 9 июня на наблюдательном совете.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", Юрий Росляк, с октября 2019 года занимавший должность заместителя гендиректора госкорпорации по капитальному строительству, перешел на работу в Центр Хруничева на должность замгендиректора по капитальному строительству.Ранее СМИ сообщили, что следственное управление СК по Амурской области возбудило два новых уголовных дела о махинациях на космодроме. Утверждается, что в 2020 году благодаря должностным лицам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие "Роскосмоса") один подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе производства и хранения компонентов ракетного топлива 600 миллионов рублей, а другой — похитил 60 миллионов, представив фиктивные документы.В октябре прошлого года задержали директора космического центра "Восточный" Романа Бобкова, которого вместе с инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на Восточном.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уволил главу "Дирекции космодрома Восточный" Евгения Рогозу, объявил выговоры руководителю ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку. Впоследствии Охлопкова уволили, а Жука арестовали за злоупотребления должностными полномочиями.Космодром Восточный строят с 2012 года, процесс сопровождается скандалами о хищениях. О масштабах коррупции на объекте в ноябре 2019-го напомнил Владимир Путин. По его словам, несмотря на десятки уголовных дел, "порядка там до сих пор не удалось навести как следует". Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, где похитили 11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20200226/1565211188.html

https://ria.ru/20210412/mishustin-1727881249.html

https://ria.ru/20210527/dokhody-1734474958.html

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россия, восточный, юрий росляк, юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, роскосмос