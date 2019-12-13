Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

ВЛАДИВОСТОК, 13 дек — РИА Новости. Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
В июне Уссурийский районный суд Приморского края назначил ему пять лет лишения свободы условно и штраф. В пятницу рассматривалась апелляция на приговор: обвинение требовало реальный срок.
"Считать Гребнева осужденным к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", — рассказал собеседник агентства.
По версии следствия, с 2012 до осени 2014 года топ-менеджер заключал заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив в итоге более 288 миллионов рублей. Кроме этого, он причинил компании дополнительный ущерб на 130 миллионов рублей.
Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии. Экс-председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко, получил три года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.
3 декабря, 13:14Глава стройорганизации получил 11 лет за хищение на Восточном