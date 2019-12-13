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Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный
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РИА Новости

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

06:54 13.12.2019 (обновлено: 10:14 13.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодром "Восточный" в Амурской области
Космодром Восточный в Амурской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек — РИА Новости. Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
В июне Уссурийский районный суд Приморского края назначил ему пять лет лишения свободы условно и штраф. В пятницу рассматривалась апелляция на приговор: обвинение требовало реальный срок.
"Считать Гребнева осужденным к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", — рассказал собеседник агентства.
По версии следствия, с 2012 до осени 2014 года топ-менеджер заключал заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив в итоге более 288 миллионов рублей. Кроме этого, он причинил компании дополнительный ущерб на 130 миллионов рублей.
Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии. Экс-председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко, получил три года и четыре месяца лишения свободы в колонии общего режима.
Космодром Восточный
3 декабря, 13:14
Глава стройорганизации получил 11 лет за хищение на Восточном
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Виктор ГребневВосточный (космодром)Приморский краевой судПриморский край
Популярные комментарии
Интересно кто более социально опасен для нас по версии судей тот кто украл автомобиль подержанный или тот кто украл 200 лямов ,потому что сроки одинаковы в нашем законодательстве? Или все таки наш суд продажный и предвзят?
13 декабря, 07:21
Иван Чай
9130004
Давать за украденные 288 миллионов -5 лет условно, это значит дать возможность официально легализовать украденные деньги. И тезис, что в преступлении, главное не наказание, а его неотвратимость в данной ситуации вызывает только смех...
13 декабря, 08:48
Алекс Алекс
7220100
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