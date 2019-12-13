Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

В июне Уссурийский районный суд Приморского края назначил ему пять лет лишения свободы условно и штраф. В пятницу рассматривалась апелляция на приговор: обвинение требовало реальный срок.

"Считать Гребнева осужденным к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, с 2012 до осени 2014 года топ-менеджер заключал заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив в итоге более 288 миллионов рублей. Кроме этого, он причинил компании дополнительный ущерб на 130 миллионов рублей.

Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.