https://ria.ru/20210510/kryuchkov-1730675723.html

Дело россиянина Егора Крючкова в США

Дело россиянина Егора Крючкова в США

Гражданин России Егор Крючков был арестован в США 24 августа 2020 года по подозрению в сговоре с целью совершения киберпреступления. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T00:08

2021-05-10T00:08

2021-05-10T00:08

сша

справки

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Гражданин России Егор Крючков был арестован в США 24 августа 2020 года по подозрению в сговоре с целью совершения киберпреступления. Крючков является выпускником Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. По информации американского Минюста, он въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом якобы готовившейся россиянином Егором Крючковым кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада. 4 сентября Егору Крючкову были предъявлены обвинения в соучастии в сговоре с целью внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании. По версии минюста США, примерно с 16 июля по 22 августа Егор Крючков вместе с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему. Программное обеспечение должно было предоставить ему доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, шантажируя ее тем, что данные будут выложены в открытый доступ. По данным американского минюста, чтобы осуществить план, Крючков приехал из России в Нью-Йорк, а затем отправился в Калифорнию. Оттуда россиянин неоднократно выезжал в Неваду, где вел переговоры с потенциальным агентом. Крючков обещал ему оплатить установку вредоносного ПО криптовалютой или наличными в размере одного миллиона долларов. После встречи с Крючковым вербуемый сотрудник сообщил о случившемся компании, которая незамедлительно связалась с ФБР. Их дальнейшее общение проходило под контролем ФБР, которое вело прослушку и записывало встречи на видео.По информации ФБР, Крючков постоянно заботился о конфиденциальности – просил удалять сообщения в WhatsApp, установил вербуемому знакомому на смартфон браузер Tor, проводил встречи в машине и не фотографировался во время поездки по Неваде. Позже он выдал сотруднику компании "чистый" телефон, купленный в Нью-Йорке за наличные деньги и предназначенный для общения с группой после того, как сам Крючков покинет США. По данным ФБР, в одном из разговоров Крючков заявил, что его команде уже удавалось получить крупный выкуп от другой американской компании. Когда спецслужба вышла на Крючкова, он попытался уехать из США, но его задержали в Лос-Анджелесе 22 августа, а затем арестовали.18 марта Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада.Приговор Егору Крючкову будет вынесен 10 мая.Россиянину грозит до пяти лет тюремного заключения, штраф в размере 250 тысяч долларов и депортация из США после отбытия срока.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, справки