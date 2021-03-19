https://ria.ru/20210319/kiberataka-1601909125.html
Россиянин признал себя виновным в подготовке кибератаки в США
Россиянин признал себя виновным в подготовке кибератаки в США
Россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада, вынесение приговора... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T02:57
2021-03-19T02:57
2021-03-19T05:12
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада, вынесение приговора по его делу запланировано на 10 мая, сообщает американский минюст.В обвинительных материалах говорится, что примерно с 16 июля по 22 августа 27-летний Крючков вместе с сообщниками пытался нанять сотрудника компании, чтобы он внедрил вредоносное программное обеспечение в ее компьютерную систему. Программное обеспечение должно было предоставить ему доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, шантажируя ее тем, что данные будут выложены в открытый доступ.Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.
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россия, сша, в мире
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Россиянин Егор Крючков на суде в США
признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада
, вынесение приговора по его делу запланировано на 10 мая, сообщает американский минюст.
В обвинительных материалах говорится, что примерно с 16 июля по 22 августа 27-летний Крючков вместе с сообщниками пытался нанять сотрудника компании, чтобы он внедрил вредоносное программное обеспечение в ее компьютерную систему. Программное обеспечение должно было предоставить ему доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, шантажируя ее тем, что данные будут выложены в открытый доступ.
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.