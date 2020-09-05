https://ria.ru/20200905/obvineniya-1576807260.html

Россиянина Крючкова обвинили в США в сговоре с целью кибератаки

Задержанному в США россиянину Егору Крючкову предъявлены обвинения в соучастии в сговоре с целью внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную... РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T01:30

2020-09-05T01:30

2020-09-05T04:45

россия

илон маск

tesla motors

spacex

вашингтон (город)

сша

невада

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости.</strong> Задержанному в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> россиянину Егору Крючкову предъявлены обвинения в соучастии в сговоре с целью внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании, сообщил американский минюст.По версии минюста, примерно с 16 июля по 22 августа 27-летний Крючков вместе с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему. Программное обеспечение должно было предоставить ему доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, шантажируя ее тем, что данные будут выложены в открытый доступ.Основатель компании <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank" data-auto="true">Tesla</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> заявил, что объектом готовившейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.В посольстве <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России </a>в США сообщили, что в курсе ареста Крючкова, российские дипломаты намерены связаться с ним и оказывать необходимую помощь.

https://ria.ru/20200902/kiberataka-1576633695.html

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россия

вашингтон (город)

сша

невада

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, илон маск, tesla motors, spacex, вашингтон (город), сша, невада, в мире