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Россиянина Крючкова обвинили в США в сговоре с целью кибератаки
Задержанному в США россиянину Егору Крючкову предъявлены обвинения в соучастии в сговоре с целью внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T01:30
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россия
илон маск
tesla motors
spacex
вашингтон (город)
сша
невада
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости.</strong> Задержанному в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> россиянину Егору Крючкову предъявлены обвинения в соучастии в сговоре с целью внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании, сообщил американский минюст.По версии минюста, примерно с 16 июля по 22 августа 27-летний Крючков вместе с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему. Программное обеспечение должно было предоставить ему доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, шантажируя ее тем, что данные будут выложены в открытый доступ.Основатель компании <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank" data-auto="true">Tesla</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> заявил, что объектом готовившейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.В посольстве <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России </a>в США сообщили, что в курсе ареста Крючкова, российские дипломаты намерены связаться с ним и оказывать необходимую помощь.
https://ria.ru/20200902/kiberataka-1576633695.html
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россия
вашингтон (город)
сша
невада
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россия, илон маск, tesla motors, spacex, вашингтон (город), сша, невада, в мире

Россиянина Крючкова обвинили в США в сговоре с целью кибератаки

01:30 05.09.2020 (обновлено: 04:45 05.09.2020)
1660
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийАвтомобиль полиции в американском городе Шарлоттсвилл
Автомобиль полиции в американском городе Шарлоттсвилл - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Задержанному в США россиянину Егору Крючкову предъявлены обвинения в соучастии в сговоре с целью внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании, сообщил американский минюст.

"Федеральное большое жюри по округу Невада предъявило обвинения россиянину за его роль в сговоре с целью намеренно нанести вред защищенному компьютеру", - говорится в сообщении ведомства.

По версии минюста, примерно с 16 июля по 22 августа 27-летний Крючков вместе с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему. Программное обеспечение должно было предоставить ему доступ к системе, чтобы потом вымогать у компании деньги, шантажируя ее тем, что данные будут выложены в открытый доступ.
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовившейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.
В посольстве России в США сообщили, что в курсе ареста Крючкова, российские дипломаты намерены связаться с ним и оказывать необходимую помощь.
Полиция в Чехии - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 15:13
В Чехии расследуют причастность России к кибератаке на госструктуру
9612513
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РоссияИлон МаскTesla motorsSpaceXВашингтон (город)СШАНевадаВ мире
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