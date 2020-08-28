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https://ria.ru/20200828/kiberataka-1576438543.html
Стало известно, где учился обвиняемый в атаке на Tesla россиянин
Арестованный в США россиянин Егор Крючков, которого обвиняют в сговоре с целью киберпреступления в отношении завода электромобилей Tesla, является выпускником... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:25
2020-08-28T15:45
илон маск
tesla motors
санкт-петербургский политехнический университет
сша
санкт-петербург
в мире
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости.</strong> Арестованный в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> россиянин Егор Крючков, которого обвиняют в сговоре с целью киберпреступления в отношении завода электромобилей <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank" data-auto="true">Tesla</a>, является выпускником Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого, подтвердили РИА Новости в вузе."Сейчас мы поднимаем из архива личное дело Егора Крючкова. Он учился у нас. Больше ничего добавить не могу", - сообщила РИА Новости представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gosudarstvennyjj_politekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского политехнического университета</a>.Ранее минюст США проинформировал, что 27-летний россиянин Егор Крючков арестован в понедельник, его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании в Неваде, чтобы он внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать деньги у компании.Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.Посольство России в США в курсе ареста Крючкова, российские дипломаты намерены связаться с ним и будут оказывать ему необходимую помощь.
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илон маск, tesla motors, санкт-петербургский политехнический университет, сша, санкт-петербург, в мире

Стало известно, где учился обвиняемый в атаке на Tesla россиянин

15:25 28.08.2020 (обновлено: 15:45 28.08.2020)
7081
© Фото : Медиа-центр СПбПУЗдание Санкт-Петербургского политехнического университета
Здание Санкт-Петербургского политехнического университета
© Фото : Медиа-центр СПбПУ
Здание Санкт-Петербургского политехнического университета. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Арестованный в США россиянин Егор Крючков, которого обвиняют в сговоре с целью киберпреступления в отношении завода электромобилей Tesla, является выпускником Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого, подтвердили РИА Новости в вузе.
"Сейчас мы поднимаем из архива личное дело Егора Крючкова. Он учился у нас. Больше ничего добавить не могу", - сообщила РИА Новости представитель Санкт-Петербургского политехнического университета.
Ранее минюст США проинформировал, что 27-летний россиянин Егор Крючков арестован в понедельник, его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании в Неваде, чтобы он внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать деньги у компании.
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск
Вчера, 09:29
Маск отреагировал на участие задержанного россиянина в атаке на Tesla
Посольство России в США в курсе ареста Крючкова, российские дипломаты намерены связаться с ним и будут оказывать ему необходимую помощь.
15207639
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Илон МаскTesla motorsСанкт-Петербургский политехнический университетСШАСанкт-ПетербургВ мире
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