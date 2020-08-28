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Маск заявил, что целью задержанного россиянина Крючкова была Tesla
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявляет, что объектом якобы готовившейся россиянином Егором Крючковым кибератаки было его предприятие по... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T05:58
2020-08-28T06:09
россия
фбр
илон маск
tesla motors
spacex
сша
невада
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Основатель компании Tesla и <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> заявляет, что объектом якобы готовившейся россиянином Егором Крючковым кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/" target="_blank" data-auto="true">Невада</a>.Американский минюст ранее сообщил об аресте 27-летнего россиянина Егора Крючкова, его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что он с сообщниками якобы пытался подкупить сотрудника неназванной компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать у компании деньги.Портал <a href="https://www.teslarati.com/" target="_blank">Teslarati</a> опубликовал материал, в котором говорится, что неназванная минюстом компания – это завод <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank">Tesla</a>. План хакеров был сорван самим сотрудником предприятия, который обратился в <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>."Весьма признателен. Это была серьезная атака", - прокомментировал Маск в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> публикацию.
https://ria.ru/20200826/arest-1576311865.html
То есть Маск по сути признал, что если хакеры всё же доберутся до системы, то все его теслы рискуют стать просто жестяными банками? :)
14
глупость какая-то
13
15
россия
сша
невада
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, фбр, илон маск, tesla motors, spacex, сша, невада, в мире

Маск заявил, что целью задержанного россиянина Крючкова была Tesla

05:58 28.08.2020 (обновлено: 06:09 28.08.2020)
22341
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявляет, что объектом якобы готовившейся россиянином Егором Крючковым кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.
Американский минюст ранее сообщил об аресте 27-летнего россиянина Егора Крючкова, его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что он с сообщниками якобы пытался подкупить сотрудника неназванной компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать у компании деньги.
Портал Teslarati опубликовал материал, в котором говорится, что неназванная минюстом компания – это завод Tesla. План хакеров был сорван самим сотрудником предприятия, который обратился в ФБР.
"Весьма признателен. Это была серьезная атака", - прокомментировал Маск в Twitter публикацию.
Здание посольства России в США
26 августа, 03:45
В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
26174104890
Обсудить 15
РоссияФБРИлон МаскTesla motorsSpaceXСШАНевадаВ мире
Популярные комментарии
То есть Маск по сути признал, что если хакеры всё же доберутся до системы, то все его теслы рискуют стать просто жестяными банками? :)
28 августа, 08:49
Джонни Пупкин
850001
глупость какая-то
28 августа, 08:01
Andrey Igorevich
1110001
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