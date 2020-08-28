https://ria.ru/20200828/mask-1576407738.html

Маск заявил, что целью задержанного россиянина Крючкова была Tesla

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявляет, что объектом якобы готовившейся россиянином Егором Крючковым кибератаки было его предприятие по... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T05:58

2020-08-28T05:58

2020-08-28T06:09

россия

фбр

илон маск

tesla motors

spacex

сша

невада

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Основатель компании Tesla и <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илон Маск</a> заявляет, что объектом якобы готовившейся россиянином Егором Крючковым кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/" target="_blank" data-auto="true">Невада</a>.Американский минюст ранее сообщил об аресте 27-летнего россиянина Егора Крючкова, его обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что он с сообщниками якобы пытался подкупить сотрудника неназванной компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать у компании деньги.Портал <a href="https://www.teslarati.com/" target="_blank">Teslarati</a> опубликовал материал, в котором говорится, что неназванная минюстом компания – это завод <a href="http://ria.ru/organization_Tesla_motors/" target="_blank">Tesla</a>. План хакеров был сорван самим сотрудником предприятия, который обратился в <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a>."Весьма признателен. Это была серьезная атака", - прокомментировал Маск в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> публикацию.

https://ria.ru/20200826/arest-1576311865.html

Джонни Пупкин То есть Маск по сути признал, что если хакеры всё же доберутся до системы, то все его теслы рискуют стать просто жестяными банками? :) 14

Andrey Igorevich глупость какая-то 13

15

россия

сша

невада

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, илон маск, tesla motors, spacex, сша, невада, в мире