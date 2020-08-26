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Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
Гражданин России Егор Крючков арестован в США по подозрению в сговоре с целью совершения киберпреступления, сообщил американский Минюст. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T02:20
2020-08-26T10:03
россия
вашингтон (город)
сша
невада
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости.</strong> Гражданин России Егор Крючков арестован в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по подозрению в сговоре с целью совершения киберпреступления, сообщил американский Минюст.Крючков, как утверждают в ведомстве, планировал внедрить в компьютерную сеть компании из <u><a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/">Невады</a></u> вредоносную программу.Крючкова арестовали в понедельник за участие "в сговоре по найму сотрудника компании для внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть, получения данных компании и последующего вымогательства денег".По данным юридического ведомства, Крючков въехал в США по туристической визе, совершить преступление он пытался с 15 июля по 23 августа.В посольстве России в Вашингтоне сообщили РИА Новости, что дипломаты в курсе ареста Крючкова. Они намерены связаться с россиянином и оказать ему необходимую помощь.
https://ria.ru/20200711/1574197881.html
Одно не учёл, в США дела как у нас взяткой не решаются. Пусть отдыхает теперь балбес
57
Ты походу голливудских фильмов про "честных копов" пересмотрел. В США, как и в любой другой стране мира, всё построено на взятках, просто нужно знать местные особенности, - как и в какой форме их давать.
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россия
вашингтон (город)
сша
невада
РИА Новости
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россия, вашингтон (город), сша, невада, в мире

Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление

02:20 26.08.2020 (обновлено: 10:03 26.08.2020)
11456
© Фото : Glendale PoliceПолиция на месте стрельбы в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона
Полиция на месте стрельбы в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона
© Фото : Glendale Police
ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости. Гражданин России Егор Крючков арестован в США по подозрению в сговоре с целью совершения киберпреступления, сообщил американский Минюст.
Крючков, как утверждают в ведомстве, планировал внедрить в компьютерную сеть компании из Невады вредоносную программу.

“Перед тем как он пытался сбежать из США, предположительно обвиняемый пытался разработать с сообщниками план по даче взятки в миллион долларов сотруднику компании за то, чтобы он тайно установил вредоносную программу", — говорится в сообщении Минюста.

Крючкова арестовали в понедельник за участие "в сговоре по найму сотрудника компании для внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть, получения данных компании и последующего вымогательства денег".
По данным юридического ведомства, Крючков въехал в США по туристической визе, совершить преступление он пытался с 15 июля по 23 августа.
В посольстве России в Вашингтоне сообщили РИА Новости, что дипломаты в курсе ареста Крючкова. Они намерены связаться с россиянином и оказать ему необходимую помощь.
Евгений Никулин
11 июля, 03:05
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
3829975477
Обсудить 13
РоссияВашингтон (город)СШАНевадаВ мире
Популярные комментарии
Одно не учёл, в США дела как у нас взяткой не решаются. Пусть отдыхает теперь балбес
26 августа, 03:01
Кот на дереве
301000017
Ты походу голливудских фильмов про "честных копов" пересмотрел. В США, как и в любой другой стране мира, всё построено на взятках, просто нужно знать местные особенности, - как и в какой форме их давать.
26 августа, 03:29
СССергей Смирнов
730004
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