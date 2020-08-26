https://ria.ru/20200826/kiberprestuplenie-1576311395.html

Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление

Гражданин России Егор Крючков арестован в США по подозрению в сговоре с целью совершения киберпреступления, сообщил американский Минюст. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T02:20

2020-08-26T02:20

2020-08-26T10:03

россия

вашингтон (город)

сша

невада

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 26 авг — РИА Новости.</strong> Гражданин России Егор Крючков арестован в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по подозрению в сговоре с целью совершения киберпреступления, сообщил американский Минюст.Крючков, как утверждают в ведомстве, планировал внедрить в компьютерную сеть компании из <u><a href="http://ria.ru/location_StateofNevada/">Невады</a></u> вредоносную программу.Крючкова арестовали в понедельник за участие "в сговоре по найму сотрудника компании для внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть, получения данных компании и последующего вымогательства денег".По данным юридического ведомства, Крючков въехал в США по туристической визе, совершить преступление он пытался с 15 июля по 23 августа.В посольстве России в Вашингтоне сообщили РИА Новости, что дипломаты в курсе ареста Крючкова. Они намерены связаться с россиянином и оказать ему необходимую помощь.

https://ria.ru/20200711/1574197881.html

Кот на дереве Одно не учёл, в США дела как у нас взяткой не решаются. Пусть отдыхает теперь балбес 57

Сергей Смирнов Ты походу голливудских фильмов про "честных копов" пересмотрел. В США, как и в любой другой стране мира, всё построено на взятках, просто нужно знать местные особенности, - как и в какой форме их давать. 14

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россия

вашингтон (город)

сша

невада

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон (город), сша, невада, в мире