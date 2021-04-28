https://ria.ru/20210428/prazdniki-1730009827.html

Еще не все продано: куда и за сколько можно поехать на майские праздники

Еще не все продано: куда и за сколько можно поехать на майские праздники

Последний номер в гостинице взяли прямо на глазах, билеты — чем ближе к выходным, тем дороже, — продление майских праздников вызвало настоящий ажиотаж. Но даже... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T08:00

2021-04-28T08:00

2021-04-28T08:00

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грозный

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Последний номер в гостинице взяли прямо на глазах, билеты — чем ближе к выходным, тем дороже, — продление майских праздников вызвало настоящий ажиотаж. Но даже сейчас еще не поздно спланировать путешествие: пока есть и билеты, и комнаты в отелях, и туры. О том, куда еще можно уехать на весенние каникулы, — в материале РИА Новости.Будет шумно, но выбора нет"Разглядывание фотографий и размышления о плюсах-минусах отеля оказались напрасными. Места, которые предлагал сайт бронирования в воскресенье, 25 апреля, закончились в течение 30 минут, — говорит туристка Алеся Воронцова. — И это такая "советская" гостиница со скромным ремонтом и кучей номеров. И не Сочи даже, а Псков. Остальные варианты: или койко-место в хостеле, или квартира, или предложения от 20-40 тысяч за три ночи".Номер в итоге нашелся в другом отеле, дальше от центра города, в более-менее новом здании. Но, как предупредили по телефону, комната — около входа, будет шумно, а остальные уже заняты.И почти во всех других городах сайты бронирования предупреждают: "Недоступно более 85 процентов вариантов жилья по этому направлению на выбранные вами даты". Но, к примеру, в Петербурге это означает более тысячи предложений о размещении. А в Выборге — восемь, причем в основном — по 80 тысяч рублей на двоих взрослых. В Карелии — около 140, в Вологде — 80.Железнодорожных билетов хватает — от полутора-трех тысяч рублей, в зависимости от города. В Санкт-Петербург, Псков, Петрозаводск есть и самолеты — примерно 3,5 тысячи рублей в одну сторону.Успеть в последний моментВ Калининграде, в зависимости от дат — 20-40 вариантов проживания. Авиабилеты: три-семь тысяч рублей туда и восемь-пятнадцать — обратно. "На вторые майские нам еле удалось найти и забронировать приемлемый вариант в полутора километрах от центра: просторная квартира за 12 тысяч рублей на четыре ночи, — рассказывает туристка Елена Шелестова. — Неожиданно моя мама решила тоже поехать: с 7 по 10 мая. Взяли ей буквально последний номер в приличном отеле в трех километрах от центра: 12 тысяч рублей. Авиабилеты в оба конца — еще 17 тысяч"."Наиболее бюджетные авиаперелеты в первую декаду мая на данный момент — Нижний Новгород (1700 рублей), Мурманск (2600), Воронеж (2900), Липецк и Ульяновск (3000 и 3100 соответственно), а также Белгород (3200)", — перечисляет руководитель пресс-службы сервиса планирования путешествий Елена Шелехова. Проживание в этих городах найти еще возможно, но стоит поторопиться.Есть предложения и в туроператорских компаниях. Так, экскурсионные путевки в Северную столицу на две ночи стоят от 13 тысяч рублей на двоих, на пять ночей — от 30 тысяч. Кроме того, имеются неожиданные варианты. Например, Тюмень: тур за 25 тысяч на двоих с завтраками и перелетом на регулярных рейсах."Четверки" и "пятерки" распроданыПопасть на российский юг тоже пока вполне реально. Лучше всего, советуют эксперты, личным транспортом. Кроме того, стоит определиться с целью путешествия, чтобы не разочароваться. "Если говорить о побережье Черного моря, о Сочи, то места в отелях есть, но "четверки" и "пятерки" распроданы," — отмечает гендиректор туроператора Сергей Ромашкин. Он объясняет, что море еще холодное, а подогреваемые бассейны есть лишь в гостиницах высокого уровня. "Трешка" — пожалуйста, но что там делать? — рассуждает эксперт. — Летом, как правило, в гостиницах только ночуют, так как и на море, и в городе есть чем заняться".Правда, в Сочи летний сезон частично открывается уже 1 мая, запланированы разные мероприятия и на побережье, и в горах."Цены путевок в Краснодарский край, скажем, в Анапу, на пять дней с завтраками на двоих стартуют от 27 тысяч рублей, — объясняют представители другого крупного туроператора. — Имеются оздоровительные туры в Кавминводы. Санаторий в Пятигорске обойдется в 43 тысячи на двоих с лечением, на полном пансионе и с авиаперелетом".Похожая ситуация и в Крыму: лучшие отели заняты, но, по словам экспертов, туры еще есть. Да и самостоятельные путешественники на улице не останутся. Но рассчитывать стоит преимущественно на отели категории "три звезды", апартаменты, гостевые дома.Поезд-круиз: море, герои, КавказСтоит обратить внимание и на туристические новинки, посетить сразу несколько регионов и не тратиться на отели. В этом году запустили поезда-круизы. Например, на 1 и 8 мая запланирована программа "Гостеприимный Кавказ. Великий шелковый путь". Шесть ночей в дороге и семь городов. Маршрут: Москва — Новороссийск — Кисловодск — Ессентуки — Пятигорск — Грозный — Дербент или Сулакский каньон — Волгоград — Москва. Стоимость на человека — 55 800, 66 950 и 73 900 в плацкарте, СВ и люксе соответственно. Но СВ предлагают брать только вдвоем, так как подселение найти сложно. Сингл обойдется в 99 700 и 114 600 рублей (СВ и люкс). Питание, экскурсии и, естественно, ночевки в туристическом поезде в стоимость включены.Просто железнодорожные билеты, без экскурсий — от 7899 рублей.Места есть, но на 1 мая в плацкарте — только в листе ожидания. Удобство таких путешествий в том, что между городами поезд передвигается преимущественно ночью, днем же туристы выходят на экскурсии. Планируются и патриотические маршруты: из Москвы в Брянск и обратно (три дня, две ночи, тур — от 11 тысяч рублей, билет — от 2596). Вчера объявили о круизном поезде по городам Юга: круговой маршрут из Ростова-на-Дону через Таганрог, Новороссийск и Сочи. Тур по этим городам РЖД запускает к 76-летию Победы."Туристы посетят Военно-исторический музей в Таганроге, мемориалы "Линия обороны", "Малая земля" и "Долина смерти", а также корабль-музей "Михаил Кутузов" в Новороссийске, — уточняют в компании. — Кроме того, побывают на Азовском и Черном морях, прогуляются по Олимпийской набережной Имеретинской бухты, а 9 мая примут участие в праздничных мероприятиях в Новороссийске".

https://ria.ru/20210426/bilety-1729952435.html

https://ria.ru/20210408/kaliningrad-1727408918.html

https://ria.ru/20210318/tyumen-1600921269.html

https://ria.ru/20210426/sochi-1729695273.html

https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html

https://ria.ru/20210423/puteshestvie-1729628633.html

https://ria.ru/20210426/poezd-1729960601.html

нижний новгород

грозный

пятигорск

новороссийск

ульяновск

дербент

волгоград

симферополь

петрозаводск

липецк

выборг

брянск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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