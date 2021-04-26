https://ria.ru/20210426/poezd-1729960601.html

РЖД на праздники запустят маршрут по городам юга, сыгравшим роль в Победе

РЖД на праздники запустят маршрут по городам юга, сыгравшим роль в Победе

Круговой маршрут из Ростова-на-Дону через Таганрог, Новороссийск и Сочи, сыгравшие роль в победе в Великой Отечественной войне, будет запущен на майский... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:12

2021-04-26T15:12

2021-04-26T15:15

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КРАСНОДАР, 26 апр — РИА Новости. Круговой маршрут из Ростова-на-Дону через Таганрог, Новороссийск и Сочи, сыгравшие роль в победе в Великой Отечественной войне, будет запущен на майский праздники, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиал ОАО "РЖД")."К празднованию 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне холдинг "РЖД" запускает новый круговой железнодорожный туристический маршрут Ростов-на-Дону – Таганрог – Новороссийск – Имеретинский курорт – Ростов-на-Дону. Поезд № 925/926 отправится со станции Ростов-Главный 1 и 8 мая", – говорится в сообщении. Для удобства путешественников расписание поезда составлено так, чтобы ночью туристы находились в пути, а днем могли осмотреть достопримечательности городов, сыгравших важную роль в победе в Великой Отечественной войне.Отмечается, что туристы смогут посетить Военно-исторический музей в Таганроге, мемориалы "Линия обороны", "Малая земля" и "Долина смерти", а также корабль-музей "Михаил Кутузов" в Новороссийске. Кроме того, пассажиры смогут побывать на Азовском и Черном морях, прогуляться по Олимпийской набережной Имеретинской бухты, а 9 мая – принять участие в праздничных мероприятиях в Новороссийске."Вагоны туристического поезда тематически оформлены при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО): в них размещены материалы, посвященные героям Великой Отечественной войны", — добавляется в релизе.

https://ria.ru/20210423/puteshestvie-1729628633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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