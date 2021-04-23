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Всемирный день книги и авторского права
Всемирный день книги и авторского права
23 апреля ежегодно отмечается Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day). РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T01:16
2021-04-23T01:16
всемирный день книги и авторского права
справки
в мире
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23 апреля ежегодно отмечается Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day). Решение о праздновании дня было принято на Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в октябре-ноябре 1995 года. Дата 23 апреля выбрана не случайно – в этот день в 1616 году скончались всемирно известные писатели Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега.Традиция празднования Дня книги родилась в Каталонии (Испания), где в 1923 году книготорговцы решили устроить грандиозную книжную ярмарку, чтобы почтить память этих писателей. Также в Каталонии есть еще одна традиция – тем, кто купил 23 апреля (в День Святого Георгия) книгу, дарится роза. В средневековье Святой Георгий был провозглашен покровителем Каталонии. В историческом плане роль книг неоценима, они являются наиболее мощным фактором распространения знаний и наиболее надежным средством их сохранения. Книги способствуют просвещению всех, кто имеет к ним доступ, развивают полноту коллективного осознания культурных традиций в мире и служат источником вдохновения для деятельности.Празднование Всемирного дня книги и авторского права воздает должное внимание книгам и писателям во всем мире, способствует продвижению книжного дела и поощрению чтения. В настоящее время День книги отмечают в более чем 100 странах миллионы людей, объединенных в сотни различных ассоциаций, его отмечают в школах, государственных учреждениях, профессиональных организациях и на частных предприятиях. С 1996 года Всемирный день книги и авторского права сделал друзьями книги большое число людей, принадлежащих к различным культурам, на всех континентах; он способствовал также укреплению охраны авторских прав. Он дал им возможность открыть для себя, по достоинству оценить и глубже понять все то, что связано с многогранной ролью книги как носителя знаний, выразителя ценностей, хранителя нематериального наследия, "окна", позволяющего познать разнообразие культур, и как средство диалога, источника материального благосостояния и творческого произведения, охраняемого в соответствии с авторским правом. Ежегодно 23 апреля во всем мире проводятся торжественные мероприятия для признания роли книг – связи между прошлым и будущим, моста между поколениями и культурами. По этому случаю ЮНЕСКО и международные организации, представляющие три основных сектора книжной индустрии – издателей, книготорговцев и библиотек, ежегодно присваивают одному из городов почетное звание Всемирной столицы книги. Город, названный Всемирной столицей книги, обязуется способствовать популяризации книг и чтения, и реализовывать в течение одного года программу специальных мероприятий. Впервые почетное звание Всемирной столицы книги было присвоено в 2001 году Мадриду. Мировыми столицами книги впоследствии становились Александрия (Египет, 2002), Нью-Дели (Индия, 2003), Антверпен (Бельгия, 2004), Монреаль (Канада, 2005), Турин (Италия, 2006), Богота (Колумбия, 2007), Амстердам (Нидерланды, 2008), Бейрут (Ливан, 2009), Любляна (Словения, 2010), Буэнос-Айрес (Аргентина, 2011), Ереван (Армения, 2012), Бангкок (Таиланд, 2013), Порт-Харкорт (Нигерия, 2014), Инчхон (Южная Корея, 2015), Вроцлав (Польша, 2016), Конакри (Гвинея, 2017), Афины (Греция, 2018), Шарджа (ОАЭ, 2019), Куала-Лумпур (Малайзия, 2020). 23 апреля 2021 года титул Всемирной столицы книги перейдет к городу Тбилиси (Грузия). В городе будет реализована программа под лозунгом "Итак, ваша следующая книга – это...?", сосредоточенная на использовании современных технологий в качестве мощных инструментов для популяризации чтения среди молодежи. Программа также предусматривает создание библиотек и детского книжного фестиваля, развитие современного цифрового проекта по превращению книг в увлекательные игры восстановление первого в Грузии издательства. Во Всемирный день книг и авторского права традиционно проводятся книжные ярмарки и выставки, публичные чтения произведений мировых классиков литературы и множество других культурно-развлекательных мероприятий. Однако в 2020 году в связи с пандемией коронавируса все праздничные мероприятия, связанные со Всемирным днем книги, были отменены. ООН отмечает возросшую роль книг во время пандемии, которые стали окном в мир. В то время как во всем мире большинство школ закрыты, и люди большую часть времени проводят дома, можно бороться с изоляцией с помощью чтения, укрепляя связи между людьми и расширяя знания, стимулируя разум и креативность. Чтение – это сильное средство борьбы с одиночеством.По мнению ООН, очень важно уделять время для чтения вместе с детьми, прививать им любовь к литературе. Это поможет молодому поколению в дальнейшем добиться успехов в жизни. По данным Российского книжного союза, по состоянию на сентябрь 2020 года, россияне в возрасте от пяти до 13 лет читают больше своих сверстников в других странах мира. По сообщению Российского книжного союза, 2020 год показал, что даже в условиях изоляции и карантинных мер, несмотря на вынужденное закрытие библиотек, театров, книжных магазинов, произошел рост интереса россиян к книге и чтению. Это выявили результаты Всероссийского конкурса "Самый читающий регион". Его участники должны представить наиболее значимые проекты в области литературы и поддержки чтения, также при оценке учитываются показатели читательской вовлеченности, поддержания литературных традиций и активности литературной жизни регионов. В 2020 году победителем конкурса стала Республика Саха (Якутия), ранее статуса "Литературный флагман России" удостаивались Ульяновская, Воронежская, Иркутская и Белгородская области, а также Санкт-Петербург. В сентябре 2020 года, несмотря на пандемию, в очном формате в 33-й раз прошла Московская международная книжная ярмарка. В феврале 2021 года в Санкт-Петербурге состоялся международный фестиваль "Книжный маяк Петербурга", продвигающий современную, гибридную культуру чтения бумажных, электронных и аудиокниг. В марте 2021 года в Москве прошла Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В ней приняли участие 288 издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран, стендах участников ярмарки состоялись около 400 мероприятий. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
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всемирный день книги и авторского права, справки, в мире

Всемирный день книги и авторского права

01:16 23.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПосетительница в библиотеке
Посетительница в библиотеке - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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23 апреля ежегодно отмечается Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day).
Решение о праздновании дня было принято на Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей в октябре-ноябре 1995 года.
Дата 23 апреля выбрана не случайно – в этот день в 1616 году скончались всемирно известные писатели Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега.
Традиция празднования Дня книги родилась в Каталонии (Испания), где в 1923 году книготорговцы решили устроить грандиозную книжную ярмарку, чтобы почтить память этих писателей. Также в Каталонии есть еще одна традиция – тем, кто купил 23 апреля (в День Святого Георгия) книгу, дарится роза. В средневековье Святой Георгий был провозглашен покровителем Каталонии.
В историческом плане роль книг неоценима, они являются наиболее мощным фактором распространения знаний и наиболее надежным средством их сохранения. Книги способствуют просвещению всех, кто имеет к ним доступ, развивают полноту коллективного осознания культурных традиций в мире и служат источником вдохновения для деятельности.
Празднование Всемирного дня книги и авторского права воздает должное внимание книгам и писателям во всем мире, способствует продвижению книжного дела и поощрению чтения. В настоящее время День книги отмечают в более чем 100 странах миллионы людей, объединенных в сотни различных ассоциаций, его отмечают в школах, государственных учреждениях, профессиональных организациях и на частных предприятиях. С 1996 года Всемирный день книги и авторского права сделал друзьями книги большое число людей, принадлежащих к различным культурам, на всех континентах; он способствовал также укреплению охраны авторских прав. Он дал им возможность открыть для себя, по достоинству оценить и глубже понять все то, что связано с многогранной ролью книги как носителя знаний, выразителя ценностей, хранителя нематериального наследия, "окна", позволяющего познать разнообразие культур, и как средство диалога, источника материального благосостояния и творческого произведения, охраняемого в соответствии с авторским правом.
Ежегодно 23 апреля во всем мире проводятся торжественные мероприятия для признания роли книг – связи между прошлым и будущим, моста между поколениями и культурами. По этому случаю ЮНЕСКО и международные организации, представляющие три основных сектора книжной индустрии – издателей, книготорговцев и библиотек, ежегодно присваивают одному из городов почетное звание Всемирной столицы книги.
Город, названный Всемирной столицей книги, обязуется способствовать популяризации книг и чтения, и реализовывать в течение одного года программу специальных мероприятий.
Впервые почетное звание Всемирной столицы книги было присвоено в 2001 году Мадриду. Мировыми столицами книги впоследствии становились Александрия (Египет, 2002), Нью-Дели (Индия, 2003), Антверпен (Бельгия, 2004), Монреаль (Канада, 2005), Турин (Италия, 2006), Богота (Колумбия, 2007), Амстердам (Нидерланды, 2008), Бейрут (Ливан, 2009), Любляна (Словения, 2010), Буэнос-Айрес (Аргентина, 2011), Ереван (Армения, 2012), Бангкок (Таиланд, 2013), Порт-Харкорт (Нигерия, 2014), Инчхон (Южная Корея, 2015), Вроцлав (Польша, 2016), Конакри (Гвинея, 2017), Афины (Греция, 2018), Шарджа (ОАЭ, 2019), Куала-Лумпур (Малайзия, 2020).
23 апреля 2021 года титул Всемирной столицы книги перейдет к городу Тбилиси (Грузия). В городе будет реализована программа под лозунгом "Итак, ваша следующая книга – это...?", сосредоточенная на использовании современных технологий в качестве мощных инструментов для популяризации чтения среди молодежи. Программа также предусматривает создание библиотек и детского книжного фестиваля, развитие современного цифрового проекта по превращению книг в увлекательные игры восстановление первого в Грузии издательства.
Во Всемирный день книг и авторского права традиционно проводятся книжные ярмарки и выставки, публичные чтения произведений мировых классиков литературы и множество других культурно-развлекательных мероприятий.
Однако в 2020 году в связи с пандемией коронавируса все праздничные мероприятия, связанные со Всемирным днем книги, были отменены.
ООН отмечает возросшую роль книг во время пандемии, которые стали окном в мир. В то время как во всем мире большинство школ закрыты, и люди большую часть времени проводят дома, можно бороться с изоляцией с помощью чтения, укрепляя связи между людьми и расширяя знания, стимулируя разум и креативность. Чтение – это сильное средство борьбы с одиночеством.
По мнению ООН, очень важно уделять время для чтения вместе с детьми, прививать им любовь к литературе. Это поможет молодому поколению в дальнейшем добиться успехов в жизни.
По данным Российского книжного союза, по состоянию на сентябрь 2020 года, россияне в возрасте от пяти до 13 лет читают больше своих сверстников в других странах мира.
По сообщению Российского книжного союза, 2020 год показал, что даже в условиях изоляции и карантинных мер, несмотря на вынужденное закрытие библиотек, театров, книжных магазинов, произошел рост интереса россиян к книге и чтению. Это выявили результаты Всероссийского конкурса "Самый читающий регион". Его участники должны представить наиболее значимые проекты в области литературы и поддержки чтения, также при оценке учитываются показатели читательской вовлеченности, поддержания литературных традиций и активности литературной жизни регионов. В 2020 году победителем конкурса стала Республика Саха (Якутия), ранее статуса "Литературный флагман России" удостаивались Ульяновская, Воронежская, Иркутская и Белгородская области, а также Санкт-Петербург.
В сентябре 2020 года, несмотря на пандемию, в очном формате в 33-й раз прошла Московская международная книжная ярмарка.
В феврале 2021 года в Санкт-Петербурге состоялся международный фестиваль "Книжный маяк Петербурга", продвигающий современную, гибридную культуру чтения бумажных, электронных и аудиокниг.
В марте 2021 года в Москве прошла Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В ней приняли участие 288 издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран, стендах участников ярмарки состоялись около 400 мероприятий.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Всемирный день книги и авторского праваСправкиВ мире
 
 
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