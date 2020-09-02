https://ria.ru/20200902/knigi-1576635375.html
Международная книжная ярмарка в 33-й раз открылась в Москве
Московская международная книжная ярмарка открылась в 33-й раз. В этом году она проходит в московском "Манеже" с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора,... РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T15:48
2020-09-02T15:48
2020-09-02T15:54
культура
книги
новости культуры
манеж
владимир толстой
федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать)
александр кибовский
михаил швыдкой
михаил сеславинский
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<strong>МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.</strong> Московская международная книжная ярмарка открылась в 33-й раз. В этом году она проходит в московском "Манеже" с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, передает корреспондент РИА Новости."Эпидемия внесла свои коррективы в традиции книжного форума – ярмарка была вынуждена переехать в Центральный выставочный зал "Манеж", кроме того, еще одним новшеством стало проведение ярмарки одновременно в офлайн и в онлайн-форматах. Все мероприятия, которые пройдут на ярмарке в эти пять дней, будут транслироваться на официальном <a href="http://mibf.info/" target="_blank">сайте</a> ярмарки и в социальных сетях, благодаря чему на всех сценах в "Манеже" сможет побывать максимальное количество зрителей", — сказал в приветственной речи глава Роспечати Михаил Сеславинский, добавив, что на ярмарке созданы все условия безопасности посетителей и участников.Он отметил, что выпуск многих книг в этом году был отложен из-за пандемии, и поэтому на ярмарке пройдут презентации огромного числа новинок.Благодарность медикам за борьбу с коронавирусом высказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отметив что одними из самых интересных изданий выставки стали дневники врачей."Пандемия показала, насколько важна культура и литература для людей, для того, чтобы сохранять психическое здоровье, потому что если бы не было того огромного контента, созданного в мире, в том числе и литературного, и если бы не было возможности онлайн посещать музеи, я не знаю, что бы произошло с нашими гражданами за месяцы изоляции", — заявил Швыдкой."Книга, литература, всегда стремилась быть смелой, и, мне кажется, что нужно поблагодарить организаторов, которые в таких непростых условиях создали абсолютно привычную для нас атмосферу. Замечательно, что это проходит в "Манеже", было бы хорошо эту традицию сохранить", — заявил советник президент РФ Владимир Толстой.Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в свою очередь отметил, что книжная ярмарка — одна из возможностей помочь книжной отрасли, пострадавшей из-за пандемии.Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что выставка проходит в "Манеже" по той причине, что павильон на ВДНХ сейчас переоборудован под госпиталь. Он также добавил, что готов рассмотреть вариант регулярного проведения выставки в "Манеже", потому что там "комфортно и красиво".
https://ria.ru/20200824/knigi-1576241722.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, новости культуры, манеж, владимир толстой, федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (роспечать), александр кибовский, михаил швыдкой, михаил сеславинский
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка открылась в 33-й раз. В этом году она проходит в московском "Манеже" с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, передает корреспондент РИА Новости.
"Эпидемия внесла свои коррективы в традиции книжного форума – ярмарка была вынуждена переехать в Центральный выставочный зал "Манеж", кроме того, еще одним новшеством стало проведение ярмарки одновременно в офлайн и в онлайн-форматах. Все мероприятия, которые пройдут на ярмарке в эти пять дней, будут транслироваться на официальном сайте
ярмарки и в социальных сетях, благодаря чему на всех сценах в "Манеже" сможет побывать максимальное количество зрителей", — сказал в приветственной речи глава Роспечати Михаил Сеславинский, добавив, что на ярмарке созданы все условия безопасности посетителей и участников.
Он отметил, что выпуск многих книг в этом году был отложен из-за пандемии, и поэтому на ярмарке пройдут презентации огромного числа новинок.
Благодарность медикам за борьбу с коронавирусом высказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отметив что одними из самых интересных изданий выставки стали дневники врачей.
"Пандемия показала, насколько важна культура и литература для людей, для того, чтобы сохранять психическое здоровье, потому что если бы не было того огромного контента, созданного в мире, в том числе и литературного, и если бы не было возможности онлайн посещать музеи, я не знаю, что бы произошло с нашими гражданами за месяцы изоляции", — заявил Швыдкой.
1 из 4
Председатель Общественного совета Сергей Степашин и советник президента Российской Федерации Владимир Толстой на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
2 из 4
Российский литературный критик Галина Юзефович на открытии 33-й Московской международной книжной выставки-ярмарке в Москве
3 из 4
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер дает автографы на презентации своей книги "Одноэтажная Америка" на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.
4 из 4
Председатель Союза писателей Москвы, член Союза журналистов России Сергей Филатов на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.
1 из 4
Председатель Общественного совета Сергей Степашин и советник президента Российской Федерации Владимир Толстой на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
2 из 4
Российский литературный критик Галина Юзефович на открытии 33-й Московской международной книжной выставки-ярмарке в Москве
3 из 4
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер дает автографы на презентации своей книги "Одноэтажная Америка" на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.
4 из 4
Председатель Союза писателей Москвы, член Союза журналистов России Сергей Филатов на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве.
"Книга, литература, всегда стремилась быть смелой, и, мне кажется, что нужно поблагодарить организаторов, которые в таких непростых условиях создали абсолютно привычную для нас атмосферу. Замечательно, что это проходит в "Манеже", было бы хорошо эту традицию сохранить", — заявил советник президент РФ Владимир Толстой.
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в свою очередь отметил, что книжная ярмарка — одна из возможностей помочь книжной отрасли, пострадавшей из-за пандемии.
Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что выставка проходит в "Манеже" по той причине, что павильон на ВДНХ сейчас переоборудован под госпиталь. Он также добавил, что готов рассмотреть вариант регулярного проведения выставки в "Манеже", потому что там "комфортно и красиво".