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Стало известно, в каком возрасте россияне читают больше всего
Россияне в возрасте от пяти до 13 лет читают больше своих сверстников в других странах мира, однако по читающим в возрасте от 15 лет Россия занимает 40-е место, РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:14
2020-09-12T23:46
социальный навигатор
сн_образование
российский книжный союз
сергей степашин
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Россияне в возрасте от пяти до 13 лет читают больше своих сверстников в других странах мира, однако по читающим в возрасте от 15 лет Россия занимает 40-е место, сообщил президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_Knizhnyjj_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Российского книжного союза</a> Сергей Степашин, связав такую тенденцию в том числе и с системой образования.В качестве одной из причин такой тенденции Степашин назвал и современную систему образования, в том числе болонскую, а также отношение к школе как к услуге. Меньше, по мнению эксперта, стали читать и в семьях."Только 10% сегодня первую книжку ребенок узнает от мамы, папы и бабушки с дедушкой", - отметил Степашин."Российская креативная неделя" проходит с 11 по 13 сентября в столичном Парке имени Горького.
https://sn.ria.ru/20200427/1570504187.html
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социальный навигатор, сн_образование, российский книжный союз, сергей степашин, общество

Стало известно, в каком возрасте россияне читают больше всего

12:14 12.09.2020 (обновлено: 23:46 12.09.2020)
1092
© Depositphotos / IgorVetushkoДевочка читает книгу
Девочка читает книгу - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Depositphotos / IgorVetushko
Девочка читает книгу . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россияне в возрасте от пяти до 13 лет читают больше своих сверстников в других странах мира, однако по читающим в возрасте от 15 лет Россия занимает 40-е место, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, связав такую тенденцию в том числе и с системой образования.
"До 13-11 лет, есть статистика, от пяти до 11-13 наша страна по читающим детишкам в этом возрасте занимает первое место в мире. После 15 - сороковое. После 30 - шестидесятое", - рассказал Степашин на пленарном заседании Форума креативного бизнеса.
В качестве одной из причин такой тенденции Степашин назвал и современную систему образования, в том числе болонскую, а также отношение к школе как к услуге. Меньше, по мнению эксперта, стали читать и в семьях.
"Только 10% сегодня первую книжку ребенок узнает от мамы, папы и бабушки с дедушкой", - отметил Степашин.
"Российская креативная неделя" проходит с 11 по 13 сентября в столичном Парке имени Горького.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссийский Книжный СоюзСергей СтепашинОбщество
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