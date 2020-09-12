https://ria.ru/20200912/chtenie-1577131189.html

Стало известно, в каком возрасте россияне читают больше всего

Россияне в возрасте от пяти до 13 лет читают больше своих сверстников в других странах мира, однако по читающим в возрасте от 15 лет Россия занимает 40-е место, РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:14

2020-09-12T12:14

2020-09-12T23:46

социальный навигатор

сн_образование

российский книжный союз

сергей степашин

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Россияне в возрасте от пяти до 13 лет читают больше своих сверстников в других странах мира, однако по читающим в возрасте от 15 лет Россия занимает 40-е место, сообщил президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_Knizhnyjj_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Российского книжного союза</a> Сергей Степашин, связав такую тенденцию в том числе и с системой образования.В качестве одной из причин такой тенденции Степашин назвал и современную систему образования, в том числе болонскую, а также отношение к школе как к услуге. Меньше, по мнению эксперта, стали читать и в семьях."Только 10% сегодня первую книжку ребенок узнает от мамы, папы и бабушки с дедушкой", - отметил Степашин."Российская креативная неделя" проходит с 11 по 13 сентября в столичном Парке имени Горького.

https://sn.ria.ru/20200427/1570504187.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, российский книжный союз, сергей степашин, общество