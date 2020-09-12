Стало известно, в каком возрасте россияне читают больше всего
12:14 12.09.2020 (обновлено: 23:46 12.09.2020)
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Девочка читает книгу . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россияне в возрасте от пяти до 13 лет читают больше своих сверстников в других странах мира, однако по читающим в возрасте от 15 лет Россия занимает 40-е место, сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, связав такую тенденцию в том числе и с системой образования.
"До 13-11 лет, есть статистика, от пяти до 11-13 наша страна по читающим детишкам в этом возрасте занимает первое место в мире. После 15 - сороковое. После 30 - шестидесятое", - рассказал Степашин на пленарном заседании Форума креативного бизнеса.
В качестве одной из причин такой тенденции Степашин назвал и современную систему образования, в том числе болонскую, а также отношение к школе как к услуге. Меньше, по мнению эксперта, стали читать и в семьях.
"Только 10% сегодня первую книжку ребенок узнает от мамы, папы и бабушки с дедушкой", - отметил Степашин.
"Российская креативная неделя" проходит с 11 по 13 сентября в столичном Парке имени Горького.
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