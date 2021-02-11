https://ria.ru/20210211/festival-1596976662.html

Новые проекты представят на втором фестивале "Книжный маяк Петербурга"

Новые проекты представят на втором фестивале "Книжный маяк Петербурга"

Пресс-конференция, посвящённая второму международному фестивалю "Книжный маяк Петербурга" состоялась 10 февраля в МИА "Россия сегодня". Писатели и продюсеры... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:36

2021-02-11T13:36

2021-02-11T15:23

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 фев — Пресс-служба "ТиВиЗавр". Пресс-конференция, посвящённая второму международному фестивалю "Книжный маяк Петербурга" состоялась 10 февраля в МИА "Россия сегодня". Писатели и продюсеры Олег Рой, Александр Цыпкин и Андрей Курпатов рассказали о новых проектах, которые они представят на книжном фестивале в Санкт-Петербурге 12-14 февраля. Фестиваль впервые пройдёт в гибридном формате. В этом году он посвящён объединению книжников, технологиям будущего в книжной сфере и юбилею Ф.М. Достоевского. Пресс-конференция состоялась при информационной поддержке интернет-кинотеатра tvzavr.В пресс-конференции приняли участие: президент Российского книжного союза Сергей Степашин; председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Владимир Рябовол; генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев; продюсер и писатель Олег Рой; основатель петербургской книжной сети "Буквоед", инициатор Фестиваля "Книжный маяк Петербурга" Денис Котов; телеведущий, писатель, продюсер Андрей Курпатов; генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский; писатель, продюсер, сценарист Александр Цыпкин; директор фестиваля "Российская креативная неделя", директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова."Книжный маяк Петербурга" - это творческое объединение книжников Санкт-Петербурга и России для формирования новых форматов книжных мероприятий и способов общения авторов и читателей. Писатели, издатели, библиотекари, книготорговцы, книжники из разных сфер деятельности создают гибридный фестиваль, который продвигает современную, гибридную культуру чтения бумажных, электронных и аудиокниг", - отметил инициатор кинофестиваля Денис Котов. Стратегической целью фестиваля Котов обозначил повышение культуры чтения в Санкт-Петербурге: "чтобы 80% петербуржцев читали не менее 12 книг в год. Трансляции фестиваля будут идти на разных каналах: на YouTube, В контакте, Инстаграм, а также в других социальных сетях"."Чтение очень важно для формирования системного критического мышления. И в нашем мире, где всё больше бессмыслицы и всё меньше здравого смысла, читать книги стало жизненно необходимой задачей", - резюмировал телеведущий и писатель Андрей Курпатов. Курпатов представит на фестивале "Книжный маяк Петербурга" свои произведения: "Красная таблетка-2. Вся правда об успехе", "Не надо пофигизма", "Складка времени", "Мозг, чтобы учиться на отлично!", "Как быть счастливым?".Президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что основным преимуществом фестиваля "Книжный маяк Петербурга" является его гибридная форма, объединяющая онлайн и офлайн мероприятия. "Совершенно новый формат дружбы с книгой будет проходить уже во второй раз. Эти мероприятия станут подготовкой к книжной ярмарке в Санкт-Петербурге, которая пройдёт на Дворцовой площади в мае. Пандемия показала, что востребованность книги сегодня существует и приятно, что Санкт-Петербург задействовал библиотеки в этом мероприятии: из 143 мероприятий фестиваля 57 подготовлено библиотеками", - сказал он.Кроме этого, Сергей Вадимович заявил, что фестиваль "Книжный маяк Петербурга" будет проходить два раза в год. Следующий пройдёт 8-10 октября. В качестве перспектив развития фестиваля он назвал расширение присутствия российских авторов и читающих медийных лиц и увеличение количества международных писателей и гостей."В условиях ограничений 20-й год стал для всех годом вынужденных испытаний. Мы смогли открыть для себя новый формат проведения мероприятий, связанный с высокими технологиями. Однако он никогда не заменит живого общения. На первом стартовом проекте "Книжный маяк Петербурга" было зарегистрировано более 55 тысяч пользователей", - считает председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Владимир Рябовол. Писатель и продюсер Олег Рой представит на фестивале свои мультипликационные проекты. "Фестиваль "Книжный маяк Петербурга" - это музыка смыслов, это новые технологии. Мы все больше и больше пытаемся дать нашему ребёнку книгу и используем для этого любые инструментарии... Я буду презентовать на фестивале проект "Супер МЯУ", совместно с компанией Great Frame "Волшебную лавку Есении" и роман "Сердце взаймы", а также VR игру Fatal Flurry, - сказал Рой в ходе пресс-конференции.Благодаря VR-игре Fatal Flurry, созданной анимационным бюро Great Frame по мотивам книги Олега Роя, эта битва не на жизнь, а на смерть идёт не только на страницах романа, но и в виртуальной реальности. Наверное, нет на свете человека, который не мечтал бы сам поучаствовать в событиях, описанных в любимой книге. Долгое время такие мечты казались лишь фантастикой — но теперь совместный проект Great Frame и Олега Роя дарит такую возможность каждому читателю.К участию в фестивале приглашены более 50 авторов, среди которых Александра Маринина, Андрей Курпатов, Олег Рой, Евгений Водолазкин, Дмитрий Быков, Елена Чижова, Александр Фридман, Бронислав Виногродский, Александр и Николь Гратовски.Пройдёт крупное поэтическое событие "Современная поэзия России", концерт "Музыка смыслов" в исполнении уникального коллектива "Терем-квартет", а также начнётся сбор книг для создания крупнейшего в мире книжного лабиринта внутри которого будет реализован первый в России Цифровой книжный консультант и Книжная исповедальня.Писатель и сценарист Александр Цыпкин презентует на фестивале свою книгу "Идеальный Че". "Это такая сатира на окружающий нас абсурд", - сказал Цыпкин о своём произведении.Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский рассказал, какие мероприятия запланированы к юбилею Достоевского в рамках фестиваля. "Фестиваль откроет выставка, приуроченная к юбилею Ф.М. Достоевского "Я/мы-Достоевский", которая будет проходить в Новом здании Российской национальной библиотеки. На выставке будут представлены первые издания романов Федора Михайловича Достоевского (Достоевский Ф. М. Униженные и оскорбленные: из записок "неудавшегося литератора" // 1861 г.) а также самые ранние публикации в журналах "Русский вестник", "Отечественные записки" и "Время" (Достоевский Ф.М. Преступление и наказание/Русский вестник 1866 г.; Достоевский Ф. М. Идиот// Русский вестник 1868 г.; Достоевский Ф.М. Подросток // Отечественные записки 1875 г.).Среди экспонатов - фотокопии рукописей с рисунками Достоевского, предоставленные ведущим научным сотрудником Пушкинского Дома Константином Барштом. Особый интерес исследователей вызовет издание "Рисунки и каллиграфия Ф.М. Достоевского: от изображения к слову" // Константин Баршт; предисловие Стефано Алоэ. Lemma Press 2016 г", - отметил Гронский.Генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев озвучил авторов издательства, которые представляют свои проекты на фестивале и отметил, что это единственный фестиваль, на котором более 150 мероприятий в онлайн-формате, часть из которых пройдёт в гибридном формате с живыми встречами читателей с писателями."Пандемия мотивировала нас пересмотреть формат общения писателей и издателей с читателями, и мы с успехом перенесли многие события – книжные фестивали, выставки, презентации книг – в онлайн. Фестиваль "Книжный маяк Петербурга", уверен, также пройдет успешно во многом именно благодаря тому, что у него не будет границ – читатели и писатели из разных уголков мира смогут принять в нем участие, обменяться впечатлениями и поделиться планами. "Эксмо" в рамках фестиваля подготовило интересную программу встреч с такими авторами, как Олег Рой, Дина Рубина, Антон Чиж, Александра Маринина, Виктория Платова. Надеемся, что "Книжный маяк" станет важной датой для читателей и наполнит начало года яркими книжными событиями", - отметил Капьев."Книжную отрасль по праву можно назвать базовой или даже стратегической креативной индустрией, деятельность которой пронизывает все сферы креативной экономики - образование, медиа, кино, искусство, архитектуру. Она является связующим звеном при создании успешного синтетического продукта. Так, книга становится популярнее, если содержит качественные иллюстрации, а ее эффективное распространение и финансовый успех напрямую зависят от современных интернет-технологий, которые на сегодняшний день являются основным драйвером рынка печатной книги. На Российской креативной неделе в июле этого года мы сформируем литературную витрину, где будут представлены знаковые проекты РКС, крупных издательств и библиотек. Безусловно, отдельное мероприятие в блоке "Литература и чтение" на Russian Creative Week будет посвящено юбилею Ф.М. Достоевского", - поделилась планами директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова.Партнерами и организаторами фестиваля выступают Российский книжный союз, Российская национальная библиотека, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ФГБУ "Роскультцентр", Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского, Корпоративная сеть общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Знаковые книжные Петербурга "Буквоед", Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ "Литрес", интернет-проект LiveLib, Образовательный лекторий и книжный магазин "Достоевский", АНО "СО-ТВОРЕНИЕ, Творческая студия "Арт-нашествие, Петербургское библиотечное общество, сеть ВКонтакте, Издательство "Эксмо", а также интернет-кинотеатр tvzavr. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы